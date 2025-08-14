Zodiac signs: ఈ రాశులపై వినాయకుడి ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి..!
వినాయకుడిని నిజాయితీగా పూజించే వారిని ఆయన ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టడు. అయితే.. జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశులపై గణపతి నుండి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
ఏ శుభకార్యం మొదలుపెట్టినా, ఏ పూజ చేసినా ముందుగా వినాయక పూజ చేస్తాం. ముందుగా వినాయకుడిని పూజిస్తే.. ఎలాంటి విఘ్నాలు కలగకుండా ఉంటాయి అని నమ్ముతారు. అంతేకాదు.. వినాయకుడిని నిజాయితీగా పూజించే వారిని ఆయన ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టడు. అయితే.. జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశులపై గణపతి నుండి ప్రత్యేక ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా...
1.మేష రాశి...
మేష రాశి వారిపట్ల వినాయకుడికి ప్రేమ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారి పనులన్నింటినీ ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తయ్యేలా చేస్తాడు. వినాయకుడి దయతో, వారి జీవితాల్లో ఎప్పుడూ డబ్బు కొరత ఉండదు. వారు ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, శ్రేయస్సుతో నిండి ఉంటారు. గణేశుడి దయతో, వారి కెరీర్, వ్యాపారాలు చాలా అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఆయన ఆశీస్సులతో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు.
2.మిథున రాశి...
మిథున రాశిని బుధ గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. గణేశుడికి ఇష్టమైన రెండో రాశి ఇది. గణేశుడు ఈ రాశివారి కోరికలన్నింటినీ కచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడు. ఈ రాశివారి కి వృత్తి జీవితంలో పురోగతి, మంచి ఫలితాలను ఇస్తాడు. గణేశుడు ఈ రాశి సమస్యలన్నింటినీ తొలగిస్తాడు. వినాయకుని ఆశీస్సులతో వ్యాపారంలో కూడా విజయాలు అందుకుంటారు.
3.వృశ్చిక రాశి..
కుజుడు వృశ్చిక రాశి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. ఇది గణేశుడికి ఇష్టమైన మూడవ రాశి. ఈ రాశి కింద జన్మించిన వ్యక్తులు స్వభావంతో కొంచెం దూకుడుగా ఉంటారు. అందువల్ల, గణేశుడు వారిని దూకుడుగా ఉండకుండా రక్షిస్తాడు. కష్ట సమయాల్లో, దేవుడు వారిని ఎల్లప్పుడూ రక్షిస్తాడు. ఎలాంటి ప్రమాదం వచ్చినా.. రక్షించడానికి వినాయకుడు ఎప్పుడూ ముందుంటాడు. గణేశుని దయతో, వారి చెడు పనులన్నీ అంతమవుతాయి. దేవుని చల్లని చూపు ఎల్లప్పుడూ వారిపై ఉంటుంది.
మకర రాశి..
శనిదేవుడు మకర రాశి అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రాశి వారికి గణేశుడు అంటే చాలా ఇష్టం. స్వభావరీత్యా నీతిమంతులుగా పరిగణించే మకర రాశి వారు ఎల్లప్పుడూ గణేశుడి ఆశీర్వాదం పొందుతారు. వినాయకుడు వారి జీవితాల్లో ఆర్థిక సంక్షోభం రానివ్వడు. ఈ రాశుల వారు జీవితంలో ఏమి సాధించడానికి ప్రయత్నించినా, గణపయ్య.. ఆ విషయాన్ని సాధించడంలో సహాయం చేస్తాడు. అతను వారిని ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ విజయవంతం చేస్తాడు.
కుంభ రాశి..
శని ప్రభువును కుంభ రాశి అధిపతిగా కూడా పరిగణిస్తారు. ఈ రాశుల వారిపై గణేశుడి ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. గణేశుడు వారిని ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా, సంపన్నంగా ఉంచుతాడు. ప్రతి సంక్షోభం నుండి అతను వారిని రక్షిస్తాడు. గణేశుని దయతో, ఈ రాశుల వారు ఇతరుల ప్రేమను పొందుతారు. వారు తమ వృత్తి జీవితంలో ఉన్నత హోదాను సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో కూడా మంచి డబ్బు సంపాదిస్తారు.