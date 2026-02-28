- Home
మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల మాస ఫలాలు
ఈ మాస ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ నెల ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
మార్చి నెలలో మేషరాశి వారికి శక్తి, ఉత్సాహం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. వ్యాపారులకు లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో చిన్నచిన్న తగాదాలు వచ్చినా, సర్దుకుంటాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది కానీ అనవసర ఖర్చులను తగ్గించాలి. తలనొప్పి, ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు రావచ్చు. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. విద్యార్థులకు కృషికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృషభ రాశివారికి ఈ నెల మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు పై అధికారుల ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆర్థికంగా కొంత ఊహించని ఖర్చులు రావచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. వ్యాపారంలో భాగస్వాములతో స్పష్టత అవసరం. కాస్త సహనం పాటిస్తే విజయాలు సాధ్యమవుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథునరాశి వారికి మార్చి నెల చురుకుదనం, చైతన్యంతో నిండి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది. అనవసర మాటలు మాట్లాడటం వల్ల కొన్ని సమస్యలు రావచ్చు. విద్యార్థులకు పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
మార్చి నెల కర్కాటకరాశి వారికి భావోద్వేగాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరిగినా, కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా కొంత జాగ్రత్త అవసరం. జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. ధ్యానం చేయడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. స్నేహితుల సహకారం ఉంటుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశివారికి మార్చి నెల అనుకూలంగా ఉంటుంది. నాయకత్వ లక్షణాలు మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారులకు లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ధైర్యంగా తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాలు లాభదాయంకగా ఉంటాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశి వారికి ఈ నెల శ్రమ ఎక్కువగా ఉండవచ్చు. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరిగినా ఫలితం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. విద్యార్థులకు క్రమశిక్షణ అవసరం. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించి మాట్లాడటం మంచిది.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశి వారికి మార్చి నెల సానుకూల ఫలితాలు ఇస్తుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా మెరుగైన పరిస్థితి ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఈ నెలలో ధైర్యంగా ముందడుగు వేస్తే విజయాలు సాధ్యమవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశివారికి ఈ నెల కొంత జాగ్రత్త అవసరం. ఉద్యోగంలో మార్పులు రావచ్చు. ఆర్థికంగా ఊహించని లాభాలు ఉండవచ్చు కానీ ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న విభేదాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. సహనం పాటిస్తే సమస్యలు తగ్గుతాయి. విలువైన వస్తువుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సురాశి వారికి మార్చి నెల అభివృద్ధిని సూచిస్తోంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ కు అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. మీ ఆత్మవిశ్వాసం విజయానికి దారి తీస్తుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశివారికి ఈ నెల అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్త అవసరం. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు దక్కుతాయి. శ్రద్ధ, క్రమశిక్షణ పాటిస్తే మంచి ఫలితాలు చూడవచ్చు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభరాశి వారికి మార్చి నెల కొత్త అవకాశాలు తెస్తుంది. ఉద్యోగంలో మార్పులు రావచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా మెరుగుదల ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యపరంగా జాగ్రత్త అవసరం. సహనం, పట్టుదల మంచి ఫలితాలనిస్తాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
మీనరాశి వారికి ఈ నెల అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషం ఉంటుంది. ఆరోగ్యపరంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు రావచ్చు. ధ్యానం చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. విద్యార్థులకు అనుకూల సమయం. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు దక్కుతాయి.