Venus Moon Transit: శుక్ర చంద్రుల దయతో మార్చి 2 నుంచి ఈ 3 రాశులకు లక్కే లక్కు
Venus Moon Transit: జ్యోతిషశాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం మార్చి 2 నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి శుభ కాలం మొదలవుతుంది. శుక్రుడు, చంద్రుడు తమ రాశులను మార్చి 2న మార్చుకోబోతున్నారు. ఈ గ్రహాల మార్పు వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుంది.
శుక్ర చంద్రుల రాశి మార్పు
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం శుక్రుడు, చంద్రుడు ఇద్దరూ ముఖ్యమైన గ్రహాలు. వీరి గమనం రాశి చక్రంపై ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. మార్చి 2 న శుక్రుడు, చంద్రుడు తమ రాశులను మార్చుకోబోతున్నారు. రాక్షస గురువైన శుక్రుడు మీనరాశిలోకి ప్రవేశించి 26 రోజులు అక్కడే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత మార్చి 26న మేషరాశిలోకి వెళ్తాడు. మార్చి 2న చంద్రుడు సింహరాశిలోకి సంచరిస్తాడు. రెండు రోజుల తర్వాత మార్చి 4న కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి శుక్ర, చంద్రుల సంచారం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి మార్కులతో విజయం సాధిస్తారు. ఆస్తులు కొనుగోలు చేసేందుకు ఇది ఎంతో మంచి కాలం అనే చెప్పాలి. ఇక వ్యాపారస్తులకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో బంధం బలపడుతుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ గ్రహాల సంచారం ఎంతో అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెడుతుంది. వీరికి శారీరక సుఖాలు పెరుగుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఈ రాశి వారు బాధ్యతలు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రాశి వారి కోరికలు నెరవేరుతాయి. కెరీర్లో పురోగతికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రమోషన్, ఇంక్రిమెంట్ కూడా లభించవచ్చు.
మీన రాశి
మీనరాశి వారిపై శుక్ర, చంద్రుల ఆశీస్సులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. సమాజంలో వీరి గౌరవం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలుకునే వారి కల నెరవేరుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లభించే అవకాశం ఉంది. మీ పైఅధికారులు నుంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఈ రాశి వారు లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బలంగా మారుతుంది. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.