Dream Meaning: కలలో రక్తం కనిపిస్తే అర్థమేంటి..? శుభమా? అశుభమా?
Dream Meaning: కలలో ఎప్పుడైనా రక్తం చూశారా? అలా చూసి భయపడ్డారా? అసలు ఇలా రక్తం చూడటం స్వప్నశాస్త్రం ప్రకారం అశుభమా? దాని అర్థమేంటి? స్వప్నశాస్త్రం ఏం చెబుతోంది..?
Dream Astrology
నిద్రలో కలలు రావడం చాలా సహజం. అయితే స్వప్నశాస్త్రం ప్రకారం.. మనకు వచ్చే కలలకు అర్థాలు ఉంటాయి. కొన్ని కలలు శుభాలను సూచిస్తే, మరికొన్ని కలలు అశుభాలకు సంకేతం. మరి.. కలలో ఎప్పుడైనా రక్తం కనిపిస్తే అర్థమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
ముందు పాజిటివ్స్ చూద్దాం...
ఆకస్మిక ధనలాభం...
కలలో రక్తం కనిపిస్తే రాబోయే రోజుల్లో మీకు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుందని అర్థం. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. అంతేకాదు.. కష్టాల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది. ఏవైనా పాత సమస్యలు ఉన్నా, శత్రువుల బెడద ఉన్నా.. అవి తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు.. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుందని అర్థం. మీరు చేసే పనులు కూడా విజయం అవుతాయి అని సూచించడానికి ఇది అర్థం.
నెగిటివ్స్ విషయానికి వస్తే...
మానసిక ఒత్తిడి.. మీరు విపరీతమైన ఆందోళనలో ఉన్నప్పుడు లేదా ఏదో విషయం మిమ్మల్ని లోలోపల వేధిస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి కలలు రావచ్చు. అంతేకాదు..ఏవైనా అనారోగ్య సమస్యలు రావడానికి కూడా ఇది సంకేతం కావచ్చు. మీ శరీరంలో శక్తి తగ్గిపోతుందని లేదా, ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలని ఇది హెచ్చరిక కావచ్చు.
నమ్మకద్రోహం: రక్తం చిందుతున్నట్లు కనిపిస్తే, మీకు అత్యంత సన్నిహితుల నుండి మోసం జరిగే అవకాశం ఉందని కొందరు నమ్ముతారు.
రక్తం కనిపించిన దానిని బట్టి ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది. మీ ఒంటిపై రక్తం కారుతున్నట్లు కనిపిస్తే.. మీకు గౌరవం పెరుగుతుంది. లేదా ధన లాభం కలుగుతుంది. నేలపై రక్తం కనిపిస్తే.. ఏదైనా పనిలో ఆటంకాలు ఎదురౌతున్నాయని అర్థం. రక్తంతో స్నానం చేయడం అపారమైన సంపద లేదా అదృష్టం వరిస్తుందని అర్థం.ఇతరులకు గాయమై రక్తం కారుతుంటే.. ఎవరో మీ సహాయం కోరుతున్నారని అర్థం. నోటి నుంచి రక్తం కారుతుంటే.. మాట తీరువల్ల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని అర్థం.