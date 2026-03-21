Birth Stars: ఈ 4 నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తింటి అదృష్ట దేవతలు.. వాళ్లతోనే సంపద, సంతోషం!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక అమ్మాయి జన్మ నక్షత్రం.. ఆమె పెళ్లి జీవితం, అత్తింటి అదృష్టంపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని నక్షత్రాల్లో జన్మించిన అమ్మాయిలు కోడలిగా వస్తే ఆ ఇంట్లో ఆనందం, ఐశ్వర్యం, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయట. ఆ నక్షత్రాలేవో ఇక్కడ చూద్దాం.
Birth Stars Astrology
మన సంస్కృతిలో ఒక అమ్మాయి పెళ్లి అయ్యాక అత్తింట్లో అడుగుపెట్టడం శుభ సూచకంగా భావిస్తారు. కొన్ని నక్షత్రాల్లో జన్మించిన అమ్మాయిలు తెలివితేటలు, సహనం, అదృష్ట యోగాల కారణంగా అత్తింటికి సంతోషం, శ్రేయస్సు, ఆర్థికాభివృద్ధి తీసుకువస్తారని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా నాలుగు నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తింటికి లక్ష్మీ స్వరూపంగా మారతారట. ఏ నక్షత్రాల్లో పుట్టినవారి వల్ల అత్తింటి అదృష్టం పెరుగుతుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
రోహిణి నక్షత్రం
రోహిణి నక్షత్రం చంద్రునికి అత్యంత ప్రియమైన నక్షత్రం. ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన అమ్మాయిలు సాధారణంగా అందం, మృదువైన స్వభావం, కుటుంబాన్ని కట్టిపడేసే లక్షణాలతో ఉంటారు. వీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా ప్రేమను పంచే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. పెళ్లి అయిన తర్వాత అత్తింట్లో అందరినీ తన మాటలతో, ప్రవర్తనతో ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఏవైనా విభేదాలు ఉంటే వాటిని సర్దుబాటు చేసే సామర్థ్యం వీరికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టిన అమ్మాయి అత్తింట్లో అడుగుపెడితే ఆ ఇంట్లో ఆనందం, ఐక్యత, ఆర్థిక స్థిరత్వం పెరుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
అనూరాధ నక్షత్రం
అనూరాధ నక్షత్రంలో పుట్టిన అమ్మాయిలు కష్టపడి పని చేసే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. వీరు ఏ పని చేసినా నిబద్ధతతో చేస్తారు. కుటుంబ బాధ్యతలను చాలా శ్రద్ధగా నిర్వహిస్తారు. అత్తింట్లో ఉన్న పెద్దలకు గౌరవం ఇవ్వడం, చిన్నవారిని ప్రేమగా చూసుకోవడం వీరి సహజ లక్షణం. అనూరాధ నక్షత్రం శని గ్రహ ప్రభావంతో ఉండటం వల్ల క్రమశిక్షణ, సహనం, పట్టుదల వంటి గుణాలు వీరిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే వీరు అత్తింట్లోకి వచ్చిన తర్వాత కుటుంబంలో స్థిరత్వం పెరిగి ఆర్థికంగా కూడా అభివృద్ధి కలుగుతుందని నమ్మకం.
ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం
ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రంలో జన్మించిన అమ్మాయిలు చాలా తెలివైనవారు, ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకునే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. కుటుంబానికి అవసరమైన విషయాల్లో సరైన మార్గదర్శనం చేయగల సామర్థ్యం వీరికి ఉంటుంది. భర్తకు మంచి సహచరిగా ఉండటమే కాకుండా కుటుంబ అభివృద్ధికి సహకరిస్తారు. ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తింటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంట్లో అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాలు, ఆర్థిక విషయాల్లో శుభ ఫలితాలు రావడానికి వీరి అదృష్టం కూడా ఒక కారణమని పండితులు చెబుతున్నారు.
రేవతి నక్షత్రం
రేవతి నక్షత్రం చాలా శుభప్రదమైనది.ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన అమ్మాయిలు దయ, సహనం, ఆధ్యాత్మిక భావాలు కలిగి ఉంటారు. వీరు కుటుంబ సభ్యులందరినీ సమానంగా చూసే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. అత్తింట్లో సమస్యలు వచ్చినప్పుడు వాటిని శాంతంగా పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తారు. వీరి ఆలోచనా విధానం కుటుంబానికి మేలు చేసేలా ఉంటుంది. రేవతి నక్షత్రంలో పుట్టిన అమ్మాయి ఇంట్లో అడుగుపెడితే ఆ ఇంట్లో శుభం, శాంతి, సంపద పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.