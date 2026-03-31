AI Horoscope: ఈ రోజు ఓ రాశివారి వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారి వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాతే మీకు అందిస్తున్నాం…
మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: మంగళవారం మీ రాశి అధిపతి అయిన కుజుడి రోజు కావడంతో మీరు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటారు. పట్టుదలతో అనుకున్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి.
ఆర్థికం: ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. అప్పుల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: రక్త వర్ణం (ముదురు ఎరుపు)
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అనవసరమైన ఖర్చులు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి.
వృత్తి: సహోద్యోగులతో చిన్నపాటి విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, మాట తీరు జాగ్రత్త.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: ఈ రోజు మీకు అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మిత్రుల నుండి శుభవార్తలు వింటారు. కొత్త వ్యాపార ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి అనుకూల సమయం.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పై అధికారుల నుండి ప్రశంసలు దక్కుతాయి.
కుటుంబం: జీవిత భాగస్వామితో ఉన్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: అదృష్టం మీ వరిస్తుంది. తీర్థయాత్రలకు ప్లాన్ చేస్తారు. తండ్రిగారి నుండి ఆస్తి లేదా ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది.
వ్యాపారం: విదేశీ పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి లాభసాటిగా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: బంగారం
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరికీ హామీలు (Guarantees) ఇవ్వకండి.
జాగ్రత్త: ఆహార నియమాలు పాటించండి, కడుపు సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: వైవాహిక జీవితం సుఖమయంగా ఉంటుంది. కొత్త భాగస్వామ్యాలు (Partnerships) కుదురుతాయి. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
ఆర్థికం: ఖర్చులు పెరిగినా, దానికి తగ్గ ఆదాయం కూడా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు కేసులు మీకు అనుకూలంగా మారతాయి. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
వృత్తి: పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే వారికి అనుకూల సమయం.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: మేధోపరమైన పనుల్లో రాణిస్తారు. సంతాన అభివృద్ధి చూసి సంతోషిస్తారు. ఊహించని విధంగా పాత మిత్రులను కలుసుకుంటారు.
ప్రేమ: ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూలత ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: గృహ నిర్మాణ పనులు వేగవంతం అవుతాయి. స్థిరాస్తి క్రయవిక్రయాల్లో లాభాలు వస్తాయి. అమ్మగారి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం.
ఆర్థికం: స్థిరమైన ఆదాయం ఉంటుంది, పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: మీ పరాక్రమం పెరుగుతుంది. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. సోదరుల మద్దతు లభిస్తుంది. సమాచార రంగం వారికి మంచి గుర్తింపు దక్కుతుంది.
పరిహారం: హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: బూడిద రంగు
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: మాట తీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.
ఆర్థికం: ధన యోగం కలదు, గత పెట్టుబడుల నుండి లాభాలు వస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: లేత పసుపు