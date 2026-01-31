AI Horoscope: ఓ రాశివారు ఈరోజు విలువైన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తారు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారు విలువైన లోహాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ, ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం…
మేష రాశి (Aries)
ఆర్థికం: స్థిరాస్తి సంబంధిత వ్యవహారాలు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. అనవసర ఖర్చులను తగ్గించుకుంటారు.
కెరీర్: శ్రమకు తగ్గ ఫలితం లభిస్తుంది. సహోద్యోగులతో చిన్నపాటి విభేదాలు రావచ్చు, సంయమనం పాటించండి.
కుటుంబం: తోబుట్టువుల నుండి సహాయం అందుతుంది. సాయంత్రం వేళ ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
వృషభ రాశి (Taurus)
ఆర్థికం: వ్యాపారస్తులకు బాకీలు వసూలవుతాయి. నూతన పెట్టుబడులకు అనుకూల సమయం.
కెరీర్: పనిలో మీ నైపుణ్యం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రమోషన్ లేదా హోదా పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.
ఆరోగ్యం: గ్యాస్ట్రిక్ లేదా ఉదర సంబంధిత సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: నీలం
మిథున రాశి (Gemini)
ఆర్థికం: ఆదాయం నిలకడగా ఉన్నా, ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. విదేశాల నుండి ధన లాభం కలగవచ్చు.
కెరీర్: ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులు మరింత శ్రమించాల్సి ఉంటుంది.
కుటుంబం: ఇంటి సభ్యుల అవసరాలను తీరుస్తారు. జీవిత భాగస్వామి సలహా మేలు చేస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఆర్థికం: రావలసిన డబ్బు సకాలంలో అందుతుంది. షేర్ మార్కెట్లో లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
కెరీర్: నూతన ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి సిద్ధమవుతారు. మీ మాట తీరుతో కార్యాలయంలో ఆకట్టుకుంటారు.
ఆరోగ్యం: మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. యోగా లేదా ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
సింహ రాశి (Leo)
ఆర్థికం: పాత అప్పులు తీరుస్తారు. విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలుపై ఆసక్తి చూపుతారు.
కెరీర్: అధికారులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. రాజకీయ రంగంలోని వారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
కుటుంబం: పిల్లల పురోగతి పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుండి ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
కన్య రాశి (Virgo)
ఆర్థికం: ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఇంటి మరమ్మతుల కోసం ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది.
కెరీర్: ఇంటర్వ్యూలలో విజయం సాధిస్తారు. మీ సృజనాత్మకతకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆరోగ్యం: కంటి సమస్యల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సరైన నిద్ర అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
తుల రాశి (Libra)
ఆర్థికం: ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ ఆస్తిలో మీ వాటా మీకు అందుతుంది.
కెరీర్: పని విషయంలో ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, దాన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి.
కుటుంబం: జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు తొలగి, అన్యోన్యత పెరుగుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఆర్థికం: ఖర్చులు పెరగవచ్చు, కాబట్టి బడ్జెట్ నియంత్రణలో ఉండాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి.
కెరీర్: పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు.
ఆరోగ్యం: మోకాళ్ల నొప్పులు లేదా కీళ్ల నొప్పులు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఆర్థికం: అనుకోని ధన లాభం ఉంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల కోసం ఖర్చు చేస్తారు.
కెరీర్: నూతన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. మీ సలహాలు కార్యాలయంలో విలువను పెంచుతాయి.
కుటుంబం: తండ్రిగారి సహకారం లభిస్తుంది. కుటుంబంలో శుభకార్య చర్చలు జరుగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: గోల్డెన్ ఎల్లో
మకర రాశి (Capricorn)
ఆర్థికం: ఆర్థికంగా నిలకడగా ఉంటారు. విలువైన లోహాలు లేదా బంగారం కొనుగోలు చేస్తారు.
కెరీర్: మీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార రంగంలో పోటీని అధిగమిస్తారు.
ఆరోగ్యం: పని ఒత్తిడి వల్ల తలనొప్పి రావచ్చు. సమయానికి భోజనం చేయడం ముఖ్యం.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: నలుపు / ముదురు నీలం
కుంభ రాశి (Aquarius)
ఆర్థికం: సామాజిక హోదా పెరుగుతుంది. సేవా కార్యక్రమాల్లో ధనాన్ని వెచ్చిస్తారు.
కెరీర్: కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. మిత్రుల సహాయంతో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది.
కుటుంబం: తోబుట్టువుల మధ్య ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోతాయి. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: స్కై బ్లూ
మీన రాశి (Pisces)
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధన లాభం ఉంది. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
కెరీర్: వృత్తిపరంగా ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకుంటారు. మీ కృషికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది.
కుటుంబం: ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పిల్లల చదువుల విషయంలో నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: లేత గులాబీ