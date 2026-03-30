AI Horoscope: ఈ రోజు ఓ రాశివారికి ఆదాయం బాగుంటుంది
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి ఆదాయం బాగుంటుంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం…
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: సోమవారం మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నా, పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మీకు మేలు చేస్తాయి.
ఆర్థికం: ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. అనవసర ప్రయాణాలు వద్దు.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు మిత్రుల సహాయంతో పూర్తవుతాయి. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.
వృత్తి: ఉద్యోగంలో పదోన్నతికి సంబంధించిన వార్తలు వింటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. సంతాన పరంగా సంతోషకరమైన వార్తలు వింటారు. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం పట్ల అశ్రద్ధ వద్దు, సరైన విశ్రాంతి తీసుకోండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: సోమవారం మీ రాశి అధిపతి అయిన చంద్రుడి రోజు కావడంతో మీకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత కోసం శివాలయ దర్శనం చేసుకుంటారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.
ఆర్థికం: పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం వరిస్తుంది. అధికారుల నుండి పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది.
వ్యాపారం: నూతన పెట్టుబడులకు ఈ రోజు చాలా అనుకూలం.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: అనుకోని ప్రయాణాలు చేయవలసి రావచ్చు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి. వ్యాపారంలో పోటీ పెరిగినా, మీ తెలివితేటలతో లాభాలు గడిస్తారు.
జాగ్రత్త: విలువైన వస్తువుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు చేసేవారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాలు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థికం: విలాసాల కోసం ఖర్చు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: ఆకాశ నీలం
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కోర్టు వ్యవహారాలు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు.
వృత్తి: ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: విద్యార్థులకు, పండితులకు గౌరవం లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. సంతాన పరంగా కొన్ని సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: బంగారం
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. వాహన యోగం కలదు. దూరపు బంధువుల నుండి పిలుపు అందుతుంది.
ఆరోగ్యం: కండరాల నొప్పులు ఉన్నవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: ధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు. సోదరుల మద్దతు లభిస్తుంది. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. విహారయాత్రలకు ప్లాన్ చేస్తారు.
ఆర్థికం: ఆదాయం బాగుంటుంది, కానీ పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: బూడిద రంగు
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కళాకారులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి.
పరిహారం: సోమవారం నాడు శివుడికి అభిషేకం చేయడం వల్ల శుభం జరుగుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: గులాబీ