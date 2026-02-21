AI Horoscope: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు సమాజంలో కీర్తి, ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తు
మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: చేపట్టిన పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.
ఆర్థికం: అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. రుణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: ఈ రోజు మీకు అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి కలిగే అవకాశం ఉంది.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: గులాబీ
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు.
ఆర్థికం: విలాస వస్తువుల కోసం ఖర్చు చేస్తారు. పెట్టుబడులకు అనుకూల సమయం.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: అదృష్టం వరిస్తుంది. పనులన్నీ సజావుగా సాగుతాయి. పిత్రార్జిత ఆస్తుల విషయంలో వివాదాలు సర్దుమణుగుతాయి.
ఆధ్యాత్మికం: దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: ఈ రోజు కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి.
ఆరోగ్యం: చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శివారాధన మేలు చేస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు వ్యాపారంలో లాభిస్తాయి.
ఆర్థికం: ఉమ్మడి వ్యాపారాలు చేసే వారికి లాభాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: లేత పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. మీ చాకచక్యంతో క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరిస్తారు. ధైర్యం పెరుగుతుంది.
ఆర్థికం: రావాల్సిన డబ్బు సకాలంలో అందుతుంది. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: సంతాన అభివృద్ధి గురించి శుభవార్తలు వింటారు. విద్యా రంగంలో ఉన్నవారికి అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరుస్తారు.
ప్రేమ: ప్రేమ వ్యవహారాలు పెళ్లికి దారితీసే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: గృహ మార్పు లేదా మరమ్మతులు చేపడతారు. మాతృవర్గం నుండి సహాయ సహకారాలు అందుతాయి.
ఆర్థికం: స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు సఫలమవుతాయి. సౌకర్యాల కోసం ఖర్చు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: గోల్డెన్
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: మీకు ఈ రోజు ధైర్యం, సాహసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తోబుట్టువుల మద్దతు లభిస్తుంది. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
కెరీర్: కళాకారులకు , పారిశ్రామిక వేత్తలకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది. మీ మాట తీరుతో ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
ఆర్థికం: ధన లాభం ఉంది. అప్పులు తీరే మార్గం కనిపిస్తుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ వ్యక్తిత్వం చుట్టుపక్కల వారిని ఆకర్షిస్తుంది. నూతన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
ఆరోగ్యం: ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: పసుపు