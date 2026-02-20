Dream Astrology: కలలో వర్షం పడుతున్నట్లు కనిపిస్తే అర్థమేంటి..?
Dream Astrology: రాత్రి నిద్రలో చాలా మందికి కలలు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే మనకు వచ్చే కలలకి కూడా అర్థం ఉంటుందని స్వప్నశాస్త్రం చెబుతోంది. మరి ఎప్పుడైనా కలలో వర్షం కనిపిస్తే అర్థమేంటి?
Dream Meaning
నిద్రలో కలలు రావడం అనేది చాలా సహజం. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని కలలు శుభాలను మోసుకువస్తే.. మరి కొన్ని కలలు అశుభాన్ని సూచిస్తాయి. మరి కలలో వర్షం కనిపిస్తే అర్థం ఏంటి? ఆ కలలు మన జీవితంలో ఏం సూచిస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కలలో వర్షం కనిపిస్తే అర్థం ఏంటి..?
మీ కలలో మీ ఇంటిపై వర్షం పడటం చూడటం అంటే.. మీపై ఆ దేవుడి ఆశీర్వాదం లభిస్తుందని అర్థం. ఒకవేళ.. మీరు నగరం మొత్తం వర్షంలో తడిసిపోతున్నట్లు కలలో కనిపిస్తే.. మీ చుట్టూ ఉన్నవారిపై కూడా ఆ దేవుడి ఆశీర్వాదం లభిస్తుందని అర్థం.
అలా కాకుండా, మీ ఇంట్లోకి నీరు కారుతున్నట్లు లేదా వర్షం కారణంగా మీ ఇల్లు మునిగిపోతున్నట్లు కలలో కనిపిస్తే.. సమీప భవిష్యత్తులో మీరు ఊహించని కారణాల వల్ల కొంత డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది అనడానికి ఇది సంకేతంగా పరిగణిస్తారు.
కిటికీలో నుంచి వర్షం చూస్తున్నట్లు కలలో కనిపిస్తే...
మీరు కిటికీ పక్కన కూర్చొని వర్షం చూస్తున్నట్లు కలలో కనిపిస్తే.. ఇది అదృష్టం, ప్రేమను సూచిస్తుంది. మీ ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా మారుతుందని లేదా.. మీరు త్వరలో నిజమైన ప్రేమ, అదృష్టాన్ని పొందుతారని.. ఈ కల సూచిస్తుంది.
కలలో మెరుపులు , ఉరుములతో కూడిన వర్షాన్ని చూడటం అంటే ఏమిటి?
మీ కలలో వర్షంతో పాటు ఉరుములు , మెరుపులు కూడా కనిపిస్తే.. త్వరలో మీ కోసం జ్ఞాన మార్గం తెరుచుకుంటుందని సూచిస్తుంది.మీరు కోరుకుంటున్న పని తొందరగా పూర్తి అవుతుందని అర్థం. మీకు ఏమైనా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే అవి కూడా తగ్గిపోతాయి అని అర్థం.
కలలో వర్షం కనిపిస్తే కలిగే ఫలితాలు:
శుద్ధి, పునరుజ్జీవనం: వర్షం పాత గతాన్ని కడిగేసి, కొత్త ప్రారంభానికి (New Beginning) సంకేతంగా పరిగణించబడుతుంది. మీ మనసులోని ఆందోళనలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుందని అర్థం.
ఆర్థిక లాభం: చినుకులు పడుతున్నట్లు కల వస్తే, త్వరలోనే మీకు ఆకస్మిక ధనలాభం కలగవచ్చు లేదా మీ వ్యాపారంలో వృద్ధి ఉండవచ్చు.
విజయ సాధన: మీరు ఎప్పటి నుండో ఎదురుచూస్తున్న పనులు సఫలమవుతాయని, కెరీర్లో పురోగతి ఉంటుందని ఇది సూచిస్తుంది.
ప్రేమ సంబంధాలు: ఒంటరిగా ఉన్నవారికి కలలో వర్షం కనిపిస్తే, త్వరలోనే వారికి నచ్చిన భాగస్వామి లభించే అవకాశం ఉంది.