Birth Month: ఈ 4 నెలల్లో పుట్టినవారు కొంచెం కష్టపడినా చాలు.. కోటీశ్వరులవుతారు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పుట్టిన నెల, వ్యక్తి జీవితంలో అనేక అంశాలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కొన్ని నెలల్లో పుట్టినవారు కొంచెం కష్టపడినా, జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. మరి ఆ నెలల్లో పుట్టినవారిలో ఉన్న ప్రత్యేక గుణాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా…
Birth Month Astrology
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పుట్టిన నెల, గ్రహాల స్థితి, రాశుల ప్రభావం, నక్షత్రాల అనుగ్రహం వ్యక్తుల స్వభావంపై మాత్రమే కాదు, ఆర్థిక పురోగతిపై కూడా గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన నెలల్లో జన్మించినవారికి నాయకత్వ లక్షణాలు, ధైర్యం, ఆర్థిక నిర్వహణ నైపుణ్యం, అవకాశాలను గుర్తించే దూరదృష్టి ఎక్కువగా ఉంటాయని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాంటి వారు కొంచెం కష్టపడినా, సరైన దిశలో ప్రయత్నాలు చేసినా, కోటీశ్వరులవుతారని చెబుతున్నారు. ఏ నెలలో జన్మించినవారు ఈజీగా డబ్బు సంపాదిస్తారో ఇక్కడ చూద్దాం.
ఏప్రిల్లో పుట్టినవారు..
ఏప్రిల్ నెలలో జన్మించినవారు సాధారణంగా మేష రాశి ప్రభావంలో ఉంటారు. వీరిపై కుజగ్రహ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ధైర్యం, వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి, నాయకత్వ లక్షణాలు సహజంగా ఉంటాయి. రిస్క్ తీసుకునే ధైర్యం ఉండటం వీరి అతిపెద్ద బలం. వ్యాపారం ప్రారంభించడానికి భయపడరు, కొత్త ఆలోచనలను అమలు చేయడంలో వెనుకాడరు. నిర్మాణ రంగం, రియల్ ఎస్టేట్, టెక్నాలజీ స్టార్టప్లు వంటి రంగాల్లో వీరు కొంచెం కష్టపడినా, వేగంగా ఎదుగుతారని పండితులు చెబుతున్నారు.
మేలో పుట్టినవారు..
మే నెలలో జన్మించినవారు సాధారణంగా వృషభ రాశి ప్రభావంలో ఉంటారు. వీరిపై శుక్ర గ్రహ అనుగ్రహం ఉండటం వల్ల ఐశ్వర్యం, విలాసవంతమైన జీవితం, ఆస్తి కూడబెట్టే తత్వం ఎక్కువగా ఉంటాయి. డబ్బు విలువ తెలుసుకొని ఖర్చు చేయడం, పెట్టుబడులు పెట్టడం వీరి సహజ లక్షణం. బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్, ఫ్యాషన్, కళారంగం, ఆహార పరిశ్రమ వంటి రంగాల్లో వీరు అద్భుతంగా రాణిస్తారు. స్థిరత్వాన్ని ఇష్టపడే స్వభావం కారణంగా ఒక్కసారిగా పెద్ద లాభాల కోసం కాకుండా, క్రమంగా సంపద పెంచుకుంటారు.
ఆగస్టులో పుట్టినవారు..
ఆగస్టు నెలలో జన్మించినవారు సాధారణంగా సింహ రాశి ప్రభావంలో ఉంటారు. వీరిపై సూర్య గ్రహ ప్రభావం ఉండటం వల్ల అధికారం, గౌరవం, నాయకత్వ లక్షణాలు బలంగా ఉంటాయి. పెద్ద స్థాయిలో ఆలోచించడం, పెద్ద ప్రాజెక్టులు చేయడం వీరి ప్రత్యేకత. ఇతరులను ప్రభావితం చేసే శక్తి ఉండటంతో రాజకీయాలు, సినిమా, మీడియా, కార్పొరేట్ రంగాల్లో వీరు తక్కువ శ్రమతో ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకుంటారని పండితులు చెబుతున్నారు.
డిసెంబర్లో పుట్టినవారు..
డిసెంబర్ నెలలో జన్మించినవారు సాధారణంగా ధనుస్సు, మకర రాశుల ప్రభావంలో ఉంటారు. వీరిపై గురు, శని గ్రహాల ప్రభావం ఉంటుంది. కష్టపడేతత్వం, జ్ఞానం, విదేశీ సంబంధాల వంటివి వీరు ఆర్థికంగా ఎదగడానికి సహాయపడతాయి. విద్య, కన్సల్టెన్సీ, విదేశీ వ్యాపారాలు, ఐటీ రంగాల్లో వీరు మంచి స్థాయికి చేరుకుంటారని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది