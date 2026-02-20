Birth Date: ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏం చేస్తే వారి అదృష్టం పెరుగుతుందో తెలుసా?
Birth Date:న్యూమరాలజీ మన జీవితాలను చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. కాగా, మీరు పుట్టిన తేదీ ప్రకారం.. ఏ పనులు చేయడం వల్ల మీ అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుందో తెలుసుకోవాలని ఉందా? ఇంకెందుకు చదివేయండి..
1.నెంబర్ 1..
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై సూర్యుడి ప్రభావం ఉంటుంది. వీరికి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువ. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు తమ కోపాన్ని, బహిరంగంగా మాట్లాడే స్వభావాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. ఎందుకంటే.. అది అనవసరమైన శత్రువులను కలిగిస్తుంది.
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు అనవసరపు ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది కుటుంబ కలహాలకు దారితీస్తుంది.వీరు వీలైనంత వరకు గొడవలకు దూరంగా ఉండాలి. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు నారింజ, ఎరుపు వంటి రంగులు ఎంచుకోవడం ఉత్తమం. ఈ రంగులు వీరికి అదృష్టాన్ని పెంచుతాయి. వీరికి 9, 2, 5, 3, 4, 6 ఈ తేదీలు లక్కీ నెంబర్స్.
నెంబర్ 2...
ఏ నెలలో అయినా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 2 కిందకే వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిపై చంద్రుడి ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు చాలా దయగా ఉంటారు. వీరు అందరితోనూ సులభంగా కనెక్ట్ అవుతారు. చాలా సున్నితమైన మనసు కలిగి ఉంటారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు తమ అదృష్టం పెరగాలంటే.. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా స్నేహితులను ఎంచుకొనేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏ పనినీ మధ్యలో వదిలేయకూడదు.
వారు క్రమపద్ధతిలో, స్థిరమైన ప్రణాళికతో పని చేయాలి. వారు తమ ప్రణాళిక నుండి తప్పుకోకూడదు. బదులుగా, వారు వైఫల్యానికి కారణాన్ని కనుగొని దాని వైపు పనిచేయాలి.
లక్కీ కలర్.. తెలుపు రంగు.
లక్కీ నెంబర్స్ 1,5, 3,2.
నెంబర్ 3..
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 3 కిందకు వస్తారు. ఈ సంఖ్యను జ్ఞాన సంఖ్యగా కూడా పరిగణిస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారంతా ప్రతిదాని గురించి మరింత వివరణాత్మక జ్ఞానాన్ని కోరుకుంటారు.
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు తమ డబ్బును లాటరీ లేదా జూదంలో పెట్టుబడి పెట్టకుండా ఉండాలి.
వారు కష్టపడి పని చేయడం ద్వారా మాత్రమే డబ్బు సంపాదిస్తారు. ఇతరులను అంత సులభంగా నమ్మకపోవడమే మంచిది.
లక్కీ కలర్ పసుపు..
లక్కీ నెంబర్ 1,5,2,3,9.
నెంబర్ 4..
ఏ నెలలో అయినా 4, 13, 22, 31 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 4 కిందకు వస్తారు. 4 సంఖ్యకు అధిపతి రాహువు. ఈ తేదీన జన్మించిన వారు చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు షేర్ మార్కెట్స్ లో పెట్టుబడి లాంటివి పెట్టకూడదు. దీని వల్ల ఎక్కువగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.
లక్కీ కలర్ లేత నీలం..
లక్కీ నెంబర్.. 7,6,5,1.
సంఖ్య 5: బుధుడు (5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
వీరు జీవితాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడంలో దిట్టలు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించే ఆల్ రౌండర్లు.
లక్షణాలు: అద్భుతమైన మాటకారి తనం ఉంటుంది. వీరి సంభాషణతో ఎవరినైనా ఇట్టే ఆకర్షిస్తారు.
చిట్కాలు: 1. మీ వ్యక్తిగత రహస్యాలను ఎవరికీ చెప్పకండి, అవి మీకు వ్యతిరేకంగా మారవచ్చు.
2. ఒకేసారి చాలా పనులు కాకుండా, ఒకే లక్ష్యంపై దృష్టి పెట్టండి.
అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ.
అదృష్ట సంఖ్యలు: 1, 2, 4, 5, 6, 8.
సంఖ్య 6: శుక్రుడు (6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
వీరు అందానికి, విలాసానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. కుటుంబంపై అమితమైన ప్రేమను కలిగి ఉంటారు.
లక్షణాలు: ఆకర్షణీయమైన రూపం, చిరునవ్వుతో స్నేహితులను పెంచుకుంటారు. భౌతిక సుఖాల కోసం ఖర్చు చేయడానికి వెనుకాడరు.
చిట్కాలు:
అసూయ, ప్రతీకార వాంఛ వంటి ప్రతికూల భావాలకు దూరంగా ఉండండి.
ఇతరులను విమర్శించడం లేదా చిన్న విషయాలను పెద్దవి చేయడం మానుకోండి.
అదృష్ట రంగులు: గులాబీ (Pink), ఆఫ్-వైట్.
అదృష్ట సంఖ్యలు: 4, 5, 6, 7, 8.
సంఖ్య 7: (7, 16, 25 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
వీరు ఆధ్యాత్మిక చింతన, లోతైన ఆలోచనలు కలిగిన పరిశోధకులు.
లక్షణాలు: చాలా విధేయులు, సాదాసీదా జీవితాన్ని ఇష్టపడతారు. మంచి అంతర్ దృష్టి (Intuition) కలిగి ఉంటారు.
చిట్కాలు:
ప్రారంభించిన పనులను లేదా ప్రాజెక్టులను మధ్యలో వదలకుండా పూర్తి చేయండి.
కెరీర్ ఒత్తిడిలో కుటుంబాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకండి.
అదృష్ట రంగు: నలుపు-తెలుపు మిశ్రమం (Zebra colors).
అదృష్ట సంఖ్యలు: 4, 5, 6, 8.
సంఖ్య 8: శని (8, 17, 26 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
వీరు కష్టపడే తత్వం ఉన్న గంభీర స్వభావులు. ఆస్తులు కూడబెట్టే అవకాశం వీరికి ఎక్కువ.
లక్షణాలు: జీవితం ఆరంభంలో నెమ్మదిగా ఉన్నా, క్రమంగా స్థిరపడతారు. ఏ బాధ్యతనైనా మొండిగా పట్టుబట్టి పూర్తి చేస్తారు.
చిట్కాలు:
మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి.
లాటరీలు, జూదం వంటి ఊహాజనిత లావాదేవీలకు దూరంగా ఉండండి.
అదృష్ట రంగులు: ముదురు నీలం (Dark Blue), నలుపు.
అదృష్ట సంఖ్యలు: 4, 5, 6, 7.
సంఖ్య 9: కుజుడు (9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారు)
వీరు సమాజ సేవకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే ధైర్యవంతులు. వర్తమానంలో జీవించడానికి ఇష్టపడతారు.
లక్షణాలు: కోపం కొంచెం ఎక్కువ, కానీ మనసు వెన్న. ఎవరిపైనా ఆధారపడకుండా సొంతంగా ఎదగాలని కోరుకుంటారు.
చిట్కాలు:
సమాజంతో పాటు మీ జీవిత భాగస్వామి అవసరాలను, ఆనందాన్ని కూడా పట్టించుకోండి.
ఆవేశంలో అనవసరమైన రిస్క్లు తీసుకోవద్దు, అది ఆర్థిక నష్టానికి దారితీస్తుంది.
అదృష్ట రంగు: ఎరుపు (Red).
అదృష్ట సంఖ్యలు: 1, 3, 5, 7.