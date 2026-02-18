AI Horoscope: ఓ రాశివారికి గ్రహణ ప్రభావం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారికి గ్రహణ ప్రభావం తగ్గుతుంది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం…
మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: చేపట్టిన పనుల్లో విజయం లభిస్తుంది. ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
ఆర్థికం: ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంటుంది. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం.
ఆర్థికం: ఖర్చులు పెరగవచ్చు. అనవసర వస్తువుల కొనుగోలుకు దూరంగా ఉండండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: లేత నీలం
మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: ఈ రోజు మీకు అత్యంత అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. శుభ వార్తలు వింటారు.
ఆర్థికం: వ్యాపారస్తులకు లాభాలు మెండుగా ఉన్నాయి. కొత్త పెట్టుబడులకు అనుకూలం.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయాన్ని గడుపుతారు.
ఆరోగ్యం: ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. శివారాధన శుభప్రదం.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
ఆర్థికం: రావాల్సిన డబ్బు అందుతుంది. సంతానం నుండి శుభ వార్తలు వింటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కోర్టు కేసులు పరిష్కారమవుతాయి.
కెరీర్: నిరుద్యోగులకు ఇంటర్వ్యూలలో విజయం లభించే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: పచ్చ
తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. కొత్త మిత్రుల పరిచయం ఏర్పడుతుంది.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. గృహోపకరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: క్రీమ్
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: కొంచెం అలసటగా అనిపిస్తుంది. పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు.
ఆరోగ్యం: ఆహార నియమాలు పాటించడం మంచిది.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి. గతంలో చేసిన పుణ్యం ఈ రోజు మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది.
ఆర్థికం: ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. దానధర్మాలు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: గోల్డెన్
మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: పనిలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. కుటుంబంలో వివాదాలు సర్దుమణిగి శాంతి నెలకొంటుంది.
ఆర్థికం: స్థిరాస్తి ఒప్పందాలు సక్సెస్ అవుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వయొలెట్
కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: గ్రహణ ప్రభావం నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కొత్త ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటారు.
ఆర్థికం: ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. ఇతరులకు అప్పు ఇచ్చేటప్పుడు ఆలోచించండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: చంద్రుడు మీ రాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. కళాకారులకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆర్థికం: విదేశాల నుండి శుభ వార్తలు వింటారు. లాభదాయకమైన రోజు.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: పసుపు