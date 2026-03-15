AI Horoscope: ఈ రోజు ఓ రాశివారు కొత్త బాధ్యతలను చేపడతారు
AI Horoscope: ఏఐ చెప్పిన జాతకం ఇది. ఈ రోజు ఓ రాశివారు కొత్త బాధ్యతలను చేపడతారు. ఈ ఫలితాలను ఏఐ ఆధారంగా అందించినప్పటికీ, మా పండితుడు ఫణి కుమార్ పరిశీలించిన తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం..
1. మేష రాశి (Aries)
ఫలితం: కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. పాత బాకీలు వసూలవుతాయి.
ఆర్థికం: అనవసరపు ఖర్చుల వల్ల కొంచెం ఇబ్బంది కలగవచ్చు. పొదుపుపై దృష్టి పెట్టండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 9 | అదృష్ట రంగు: ఎరుపు
2. వృషభ రాశి (Taurus)
ఫలితం: మిత్రుల సహాయంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృత్తిపరంగా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
ఆరోగ్యం: కంటికి సంబంధించిన సమస్యలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. సరైన విశ్రాంతి తీసుకోండి.
అదృష్ట సంఖ్య: 6 | అదృష్ట రంగు: తెలుపు
3. మిథున రాశి (Gemini)
ఫలితం: పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బంధువుల నుండి ఒత్తిడి ఎదురవ్వచ్చు.
జాగ్రత్త: వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
అదృష్ట సంఖ్య: 5 | అదృష్ట రంగు: ఆకుపచ్చ
4. కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఫలితం: వ్యాపారస్తులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. విదేశీ యాన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
కుటుంబం: శుభకార్యాల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 2 | అదృష్ట రంగు: వెండి రంగు
5. సింహ రాశి (Leo)
ఫలితం: ఆదివారం మీ రాశి వారికి రాజయోగంలా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల్లో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం.
ఆరోగ్యం: చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 1 | అదృష్ట రంగు: నారింజ
6. కన్య రాశి (Virgo)
ఫలితం: ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి.
ఆర్థికం: ఆదాయం నిలకడగా ఉంటుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 3 | అదృష్ట రంగు: పసుపు
7. తులా రాశి (Libra)
ఫలితం: మానసిక ప్రశాంతత కోసం ప్రయత్నిస్తారు. కళాకారులకు నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో సమయం గడుపుతారు.
ఆర్థికం: ఇంటి మరమ్మతుల కోసం ఖర్చు చేస్తారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 7 | అదృష్ట రంగు: స్కై బ్లూ
8. వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఫలితం: కష్టపడే తత్వంతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. శత్రువుల మీద విజయం సాధిస్తారు.
ఆరోగ్యం: కడుపుకు సంబంధించిన సమస్యల పట్ల జాగ్రత్త అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 8 | అదృష్ట రంగు: మెరూన్
9. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఫలితం: అదృష్టం మీ వైపు ఉంది. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయం జీవితంలో మార్పు తెస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేస్తారు.
ఆర్థికం: ధన యోగం పడుతుంది.
అదృష్ట సంఖ్య: 4 | అదృష్ట రంగు: బంగారు రంగు
10. మకర రాశి (Capricorn)
ఫలితం: శ్రమకు తగ్గ ఫలితం లభిస్తుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కోర్టు వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి.
కుటుంబం: పిల్లల చదువుల విషయంలో సంతృప్తి చెందుతారు.
అదృష్ట సంఖ్య: 10 | అదృష్ట రంగు: నీలం
11. కుంభ రాశి (Aquarius)
ఫలితం: సామాజిక గౌరవం పెరుగుతుంది. సంఘంలో కీలక బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. పనుల్లో జాప్యం జరిగినా చివరకు విజయం మీదే.
జాగ్రత్త: మాట తీరుపై నియంత్రణ అవసరం.
అదృష్ట సంఖ్య: 11 | అదృష్ట రంగు: వైలెట్
12. మీన రాశి (Pisces)
ఫలితం: నిరుద్యోగులకు మంచి ఉద్యోగ అవకాశం లభిస్తుంది. ఇంటికి బంధువుల రాకతో సందడి నెలకొంటుంది. మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
పరిహారం: ఆదిత్య హృదయం పఠించడం వల్ల మరిన్ని శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
అదృష్ట సంఖ్య: 12 | అదృష్ట రంగు: కాషాయం