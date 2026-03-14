- Home
- Astrology
- Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలు తల్లి అంటే ప్రాణం, పెళ్లాం మాట మాత్రం వినరు..!
Birth date: న్యూమరాలజీ ప్రకారం మన భవిష్యత్తు మాత్రమే కాదు, మన వ్యక్తిత్వం కూడా తెలుసుకోవచ్చు. మరీ ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలు తల్లి గీసిన గీత దాటరు. అయితే, పెళ్లాం విషయంలో మాత్రం భిన్నంగా ప్రవర్తిస్తారు.
ఈ భూ ప్రపంచంలో పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరికీ, తమకు జన్మనిచ్చిన తల్లి అంటే ప్రేమ, అభిమానం చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే.. న్యూమరాలజీ ప్రకారం కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలకు మాత్రం ఆ ప్రేమ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరికి తండ్రి కన్నా తల్లి మీదే ప్రేమ చాలా ఎక్కువ. ఎంత అంటే... తల్లి ఏది చెబితే అదే వింటారు. పెళ్లి తర్వాత కూడా వీరి ప్రపంచం మొత్తం తల్లి చుట్టూనే తిరుగుతుంది. అమ్మ మీద చూపించిన ప్రేమలో పది శాతం కూడా భార్యపై చూపించరు. మరి, ఆ తేదీలేంటో చూద్దాం...
ఏ నెలలో అయినా 1, 2, 3, 6, 8, 12, 15, 20, 26, 28, 30 తేదీల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలు.. తల్లిని చాలా ప్రేమిస్తారు. ఈ అబ్బాయిలు.. చాలా బాధ్యతగా ఉంటారు. జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి వెళతారు. వారు ఎంత గొప్ప స్థాయికి వెళ్లినా.. తల్లిని మాత్రం మర్చిపోరు. తమ పేరెంట్స్ ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని తల్లితో పంచుకోవడం వీరికి చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు.
తల్లి మాటే వేద వాక్కు..
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అబ్బాయిలకు, వారి తల్లి ఏది చెబితే అదే వేద వాక్కు. ఆమె వారిని ఏదైనా చేయమని అడిగితే, వారు తమ పనులన్నింటినీ వదిలివేసి వెంటనే ఆ పని చేస్తారు. ఈ అలవాటు కారణంగా, భార్యతో గొడవలు జరుగుతాయి. వీరు తల్లి మీద చూపించే శ్రద్ధ భార్య మీద మాత్రం చూపించరు. భార్య చెప్పే ఏ పనీ సరిగా చేయరు. నిరంతరం నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంటారు.
కుటుంబానికి కవచం..
ఈ తేదీలలో జన్మించిన అబ్బాయిలు కష్ట సమయాల్లో వారి తల్లులకు , కుటుంబాలకు ఒక కవచంగా మారతారు. ఎంత పెద్ద సవాలు ఎదురైనా వారు భయపడరు, బదులుగా దానిని ఎదుర్కొంటారు. వారి తల్లి పెంపకంతో.. వీరు జీవితంలో గొప్ప స్థాయికి వెళతారు.