Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవనామ ఉగాది.. ధనుస్సు రాశికి ఏలినాటి శని పోయి.. అదృష్టం పెరిగేనా?
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర ఉగాది నుండి ధనుస్సు రాశి వారికి అద్భుతమైన కాలం ప్రారంభం కాబోతోంది. గత కొంతకాలంగా మీరు ఎదుర్కొంటున్న ఏలినాటి శని ప్రభావం పూర్తిగా తొలగిపోవడంతో, మీ జీవితం కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది. విజయాల పరంపర మొదలౌతుంది.
ధనుస్సు రాశి జీవితం ఉగాది తర్వాత ఎలా మారనుందంటే...
1. కెరీర్ , ఉద్యోగం (Career):
అఖండ విజయం: ఉద్యోగస్తులకు రాజయోగం పడుతుంది. మీరు ఎప్పటి నుండో ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతులు (Promotions) వస్తాయి. జీతం బాగా పెరుగుతుంది. అధికారులతో మీ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.
వ్యాపారం: వ్యాపారస్తులకు ఇది లాభాల పంట పండించే కాలం. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇది అత్యంత అనుకూలమైన సమయం. విదేశీ వ్యాపార ఒప్పందాలు కలిసి వస్తాయి.
నిరుద్యోగులు: నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న రంగంలో స్థిరమైన ఉద్యోగం లభిస్తుంది.
2. ఆర్థిక స్థితి (Finance):
ధన యోగం: ఈ ఏడాది ఆదాయం (8) వ్యయం (11) గా ఉన్నప్పటికీ, ధన ప్రవాహం నిరంతరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉన్నా, అవి శుభకార్యాల కోసం లేదా ఆస్తుల కొనుగోలు కోసం చేసేవే అయి ఉంటాయి.
ఆస్తులు: పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. స్థిరాస్తి వివాదాలు మీకు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. కొత్త వాహనం లేదా గృహ యోగం బలంగా ఉంది.
3. కుటుంబం , వివాహం (Family & Marriage):
కుటుంబం: ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, ప్రేమానురాగాలు పెరుగుతాయి. సంతానం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారు శుభవార్తలు వింటారు.
వివాహం: అవివాహితులకు అనుకూలమైన సంబంధాలు కుదురుతాయి. ప్రేమ వివాహాలకు పెద్దల అంగీకారం లభించే అవకాశం ఉంది.
4. ఆరోగ్యం (Health):
గతంలో వేధించిన దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మానసిక ఉల్లాసం, శారీరక దృఢత్వం పెరుగుతాయి.
జాగ్రత్త: ఆహార నియమాల్లో చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మీ శక్తి సామర్థ్యాలు మరింత పెరుగుతాయి.
5. పరిహారాలు (Remedies):
మరింత శుభ ఫలితాల కోసం ధనుస్సు రాశి వారు ఈ క్రింది పరిహారాలు పాటించండి:
గురు ఆరాధన: ప్రతి గురువారం దక్షిణామూర్తిని లేదా సాయిబాబాను దర్శించుకోవడం, శనగలు దానం చేయడం మంచిది.
ఆధ్యాత్మికం: విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.
దానం: పేద విద్యార్థులకు పుస్తకాలు లేదా విద్యా సంబంధిత వస్తువులను దానం చేయడం శ్రేయస్కరం.