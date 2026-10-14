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- YS Jagan: మరోసారి తెరపైకి జగన్ అక్రమాస్తుల కేసు.. సీబీఐ కోర్టు సంచలన నిర్ణయం
YS Jagan: మరోసారి తెరపైకి జగన్ అక్రమాస్తుల కేసు.. సీబీఐ కోర్టు సంచలన నిర్ణయం
YS Jagan: ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించిన అక్రమాస్తుల కేసుల విచారణ కీలక మలుపు తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు సీబీఐ కేసులపై విచారణ సాగుతుండగా, ఈడీ విచారణలో సీబీఐ కోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
సీబీఐ కేసులతో పాటు ఈడీ కేసుల విచారణ
వైఎస్ జగన్కు సంబంధించిన అక్రమాస్తుల కేసుల్లో సీబీఐతో పాటు ఈడీ నమోదు చేసిన కేసులు కూడా ఉన్నాయి. వీటిలో ఈడీ కేసుల విచారణను ప్రతిరోజూ చేపట్టేందుకు సీబీఐ కోర్టు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు సీబీఐ కేసుల విచారణకే పరిమితమైన న్యాయస్థానం, తాజాగా ఈడీ కేసులపైనా దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలో ఈడీ తరఫు న్యాయవాదులు రోజువారీ విచారణకు హాజరుకావాలని కోర్టు సూచించింది.
పదేళ్లుగా పెండింగ్లో 9 ఈడీ ఛార్జిషీట్లు
జగన్కు సంబంధించిన 9 ఈడీ ఛార్జిషీట్లు దాదాపు పదేళ్లుగా న్యాయస్థానంలో పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఇంతకాలంగా విచారణ ముందుకు సాగకపోవడంతో ఈ కేసులను త్వరితగతిన పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉందని ఈడీ అధికారులు భావించారు. ఈ నేపథ్యంలో కేసుల విచారణను రోజువారీగా చేపట్టేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని కోరుతూ తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈడీ కేసులపై కూడా విచారణ కొనసాగించాలని వారు తమ పిటిషన్లో కోరారు.
డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లతో నిలిచిన విచారణ
సీబీఐ కోర్టులో నిందితులు దాఖలు చేసిన డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లపై నిర్ణయాలు వెలువడకపోవడం వల్లే ఈడీ కేసుల విచారణ ముందుకు సాగడం లేదని అధికారులు హైకోర్టుకు వివరించారు. ఈ పిటిషన్లపై తీర్పులు రాకపోవడంతో కేసులు దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉంటున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించి, విచారణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేలా చర్యలు తీసుకోవాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరారు.
హరిరామజోగయ్య సహా పలువురి పిటిషన్లు
ఈడీ అధికారులతో పాటు మాజీ మంత్రి హరిరామజోగయ్య, మరికొందరు కూడా కేసుల విచారణను వేగవంతం చేయాలని కోరుతూ హైకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. పెండింగ్లో ఉన్న కేసులపై త్వరగా విచారణ జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరారు. ఈడీ కేసులను కూడా త్వరగా తేల్చేలా సీబీఐ కోర్టుకు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని పిటిషన్ల ద్వారా విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఈడీ కేసుల విచారణ అంశం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
70 మంది నిందితుల విచారణపై కోర్టు నిర్ణయం
తాజాగా సీబీఐ కోర్టు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం జగన్తో పాటు మరో 70 మంది నిందితులను వ్యక్తిగతంగా విచారించనున్నారు. ఈడీ కేసులను కూడా రోజువారీగా విచారించేందుకు న్యాయస్థానం నిర్ణయించడంతో, దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కేసుల పురోగతిపై ఆసక్తి నెలకొంది. సోమవారం నుంచి ఈడీ కేసుల విచారణ ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ నిర్ణయంతో కేసుల విచారణ ప్రక్రియ వేగవంతమవుతుందా, పెండింగ్లో ఉన్న అంశాలు ఎంత త్వరగా పరిష్కారమవుతాయన్నది తదుపరి పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. మొత్తం మీద జగన్ కేసు విచారణ అంశం ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.