Andhra pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లో జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవుల పంపకంపై అధికార కూటమి స్పష్టతనిచ్చింది. తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ మధ్య సుదీర్ఘంగా సాగిన చర్చలు ముగియడంతో జిల్లాల వారీగా పదవుల కేటాయింపులు ఖరారయ్యాయి.
మూడు పార్టీల మధ్య పదవుల పంపకం.. ఎవరికి ఎన్ని?
రాష్ట్రంలోని 27 జిల్లా పరిషత్లకు సంబంధించిన ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవులను కూటమి పార్టీలు పరస్పర అంగీకారంతో పంచుకున్నాయి. ఇందులో టీడీపీకి అత్యధిక స్థానాలు కేటాయించగా, జనసేన, బీజేపీలకు కూడా వాటి రాజకీయ ప్రాతినిధ్యానికి అనుగుణంగా అవకాశాలు కల్పించారు.
ఛైర్మన్ పదవుల పంపకం ఇలా ఉంది:
టీడీపీ: 22 జెడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాలు
జనసేన: 4 జెడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాలు
బీజేపీ: 1 జెడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానం
వైస్ ఛైర్మన్ పదవుల విషయానికి వస్తే టీడీపీకి 20, జనసేనకు 5, బీజేపీకి 2 స్థానాలు కేటాయించారు. ఈ పంపకం ద్వారా మూడు పార్టీలకు జిల్లా పరిషత్ పాలనలో భాగస్వామ్యం కల్పించాలని కూటమి నాయకత్వం నిర్ణయించింది.
చంద్రబాబుతో మిత్రపక్షాల చర్చలు.. ఆ తర్వాతే తుది నిర్ణయం
జెడ్పీ పదవుల కేటాయింపు విషయంలో కూటమి పార్టీల మధ్య కొంతకాలంగా చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఏ జిల్లాలో ఏ పార్టీకి అవకాశం ఇవ్వాలి? ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవులను ఎలా సర్దుబాటు చేయాలి? అనే అంశాలపై నాయకులు పలుమార్లు సమావేశమయ్యారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్, జనసేన రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ ఛైర్మన్, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ చర్చలు జరిపారు. మూడు పార్టీల ప్రయోజనాలు, స్థానిక రాజకీయ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని తుది కేటాయింపులపై ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చారు. అనంతరం టీడీపీ అధిష్ఠానం జిల్లాల వారీగా ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవులకు సంబంధించిన వివరాలను ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయంతో కూటమిలో నెలకొన్న సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారం ఒక కొలిక్కి వచ్చింది.
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జెడ్పీ ఛైర్మన్ పదవుల కేటాయింపులో జనసేనకు ఉత్తరాంధ్ర, ఉభయ గోదావరి ప్రాంతాల్లో ప్రాధాన్యం లభించింది. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి జిల్లాలతో పాటు కాకినాడ జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్ పదవిని కూడా జనసేనకు కేటాయించారు. మరోవైపు బీజేపీకి కృష్ణా జిల్లా జెడ్పీ ఛైర్మన్ పదవిని అప్పగించారు. వైస్ ఛైర్మన్ పదవుల విషయంలోనూ మూడు పార్టీలకు జిల్లాల వారీగా అవకాశాలు కల్పించారు. ముఖ్యంగా వైస్ ఛైర్మన్ పదవుల్లో తూర్పు గోదావరి, కోనసీమ, బాపట్ల, ప్రకాశం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో జనసేనకు అవకాశం ఇచ్చారు. ఎన్టీఆర్, తిరుపతి జిల్లాల్లో బీజేపీకి వైస్ ఛైర్మన్ పదవులు కేటాయించారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులకు బాధ్యతలు అప్పగించేలా జాబితా రూపొందించారు.
జిల్లాల వారీగా జెడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవుల కేటాయింపులు
టీడీపీ అధిష్ఠానం ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం 27 జిల్లాల్లో పదవుల పంపకం ఈ విధంగా ఉంది.
* శ్రీకాకుళం: ఛైర్మన్ – జనసేన, వైస్ ఛైర్మన్ – గుంటు విజయ్ కుమార్.
* విజయనగరం: ఛైర్మన్ – మజ్జి సిరి సహస్ర, వైస్ ఛైర్మన్ – పసల నీరజ.
* పార్వతీపురం మన్యం: ఛైర్మన్ – జనసేన, వైస్ ఛైర్మన్ – వైరిచెర్ల వీరేశ్ చంద్ర దేవ్.
* విశాఖపట్నం: ఛైర్మన్ – గాడు అలివేణి, వైస్ ఛైర్మన్ – సుఖవాసి అజయ్ ఏ.ఎన్.
* అనకాపల్లి: ఛైర్మన్ – జనసేన, వైస్ ఛైర్మన్ – పెంటకోట స్వాతి.
* పోలవరం: ఛైర్మన్ – వంత్లం రాజేశ్వరి, వైస్ ఛైర్మన్ – తీగల ప్రభ.
* కాకినాడ: ఛైర్మన్ – జనసేన, వైస్ ఛైర్మన్ – పిల్లి అనంతలక్ష్మి.
* తూర్పు గోదావరి: ఛైర్మన్ – కడ పద్మ, వైస్ ఛైర్మన్ – జనసేన.
* డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ: ఛైర్మన్ – గొల్లపల్లి అమూల్య, వైస్ ఛైర్మన్ – జనసేన.
* పశ్చిమ గోదావరి: ఛైర్మన్ – ఇందుకూరి రామకృష్ణ రాజు, వైస్ ఛైర్మన్ – సిరుగాని నాగేశ్వరరావు.
* ఏలూరు: ఛైర్మన్ – చింతమనేని సాయి నవ్య శ్రీ, వైస్ ఛైర్మన్ – బొర్రా చలమయ్య.
* కృష్ణా: ఛైర్మన్ – బీజేపీ, వైస్ ఛైర్మన్ – దండమూరి పూజిత.
* ఎన్టీఆర్: ఛైర్మన్ – కోట పుల్లమ్మ, వైస్ ఛైర్మన్ – బీజేపీ.
* గుంటూరు: ఛైర్మన్ – ధారా అరుణ, వైస్ ఛైర్మన్ – తాళ్ల అశోక్ కుమార్.
* పల్నాడు: ఛైర్మన్ – పుచ్చకాయల రూమాదేవి, వైస్ ఛైర్మన్ – నల్లపాటి కిరణ్.
* బాపట్ల: ఛైర్మన్ – పుష్పాంజలి రోహిణి, వైస్ ఛైర్మన్ – జనసేన.
* ప్రకాశం: ఛైర్మన్ – కొక్కిలిగడ్డ ప్రభాకర్ రావు, వైస్ ఛైర్మన్ – జనసేన.
* మార్కాపురం: ఛైర్మన్ – కందుల రామిరెడ్డి, వైస్ ఛైర్మన్ – జె.వి. శ్రీనివాస వర్మ.
* శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు: ఛైర్మన్ – పోలంరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి, వైస్ ఛైర్మన్ – పొట్టెల ప్రసాద్.
* కర్నూలు: ఛైర్మన్ – చౌడు ఉలిగయ్య, వైస్ ఛైర్మన్ – షేక్ షాహిద్.
* నంద్యాల: ఛైర్మన్ – షేక్ బృహనుద్దీన్, వైస్ ఛైర్మన్ – కె. శ్రీకాంత్ రెడ్డి.
* అనంతపురం: ఛైర్మన్ – గంజే నాగరాజు, వైస్ ఛైర్మన్ – వెన్నపూస లలిత.
* శ్రీ సత్యసాయి: ఛైర్మన్ – పరిటాల శ్రీరామ్, వైస్ ఛైర్మన్ – జనసేన.
* వైఎస్ఆర్ కడప: ఛైర్మన్ – పుట్టా నరసింహారెడ్డి, వైస్ ఛైర్మన్ – హబీబున్నిసా చాంద్ బాయ్.
* అన్నమయ్య: ఛైర్మన్ – సుగవాసి ప్రసాద్ బాబు, వైస్ ఛైర్మన్ – తాళ్లారి శరణ్య.
* తిరుపతి: ఛైర్మన్ – హేమలత, వైస్ ఛైర్మన్ – బీజేపీ.
* చిత్తూరు: ఛైర్మన్ – మాదాల శైలజ, వైస్ ఛైర్మన్ – ఎస్. మంజులయ్య వెంకటేష్.
కూటమి ఐక్యతకు పెద్దపీట.. ఎన్నికలపై అందరి దృష్టి
జిల్లా పరిషత్ పదవుల పంపకం ద్వారా అధికార కూటమి మూడు పార్టీల మధ్య సమతూకం పాటించే ప్రయత్నం చేసింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టీడీపీకి మెజారిటీ ఛైర్మన్ పదవులు దక్కినప్పటికీ, జనసేన, బీజేపీలకు కూడా కీలక జిల్లాల్లో బాధ్యతలు అప్పగించడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ కేటాయింపులు జిల్లా స్థాయిలో కూటమి పార్టీల నాయకులకు కొత్త బాధ్యతలను తీసుకురానున్నాయి. స్థానికంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అమలు, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం, జిల్లా పరిషత్ పాలనలో ఆయా పార్టీల పాత్ర కీలకం కానుంది.
అయితే అధిష్ఠానం ప్రకటించిన కేటాయింపులు తుది రాజకీయ నిర్ణయాలు కాగా, ఆయా పదవులను అధికారికంగా చేపట్టేందుకు ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తికావాల్సి ఉంటుంది. ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నికల అనంతరం జిల్లాల పరిషత్లలో కొత్త పాలకవర్గాలు బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నాయి. మొత్తంగా జెడ్పీ పీఠాల పంపకంతో కూటమి పార్టీల మధ్య నెలకొన్న సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారానికి తెరపడగా, ఇప్పుడు అధికారిక ఎన్నికల ప్రక్రియపై ఆసక్తి నెలకొంది.