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- Weather Update: ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం.. ఉపరితల ఆవర్తన ఎఫెక్ట్ తో ఈ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు
Weather Update: ఒక్కసారిగా మారిన వాతావరణం.. ఉపరితల ఆవర్తన ఎఫెక్ట్ తో ఈ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రుతుపవనాల నిష్క్రమణ, ఈశాన్య రుతుపవనాల రాకతో వాతావరణంలో మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఏపీలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉండగా, తెలంగాణలో ఎండ ఉక్కపోతతో పాటు సాయంత్రం చల్లటి వాతావరణం ఉంటుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భిన్న వాతావరణం
తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణంలో కీలక మార్పులు సంభవిస్తున్నాయి. నైరుతి రుతుపవనాల నిష్క్రమణ పూర్తికావడం, ఈశాన్య రుతుపవనాల రాకకు అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడటంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో భిన్నమైన వాతావరణం కనిపిస్తోంది.
ఒకవైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎండ తీవ్రత, ఉక్కపోత ఇబ్బంది పెడుతుంటే, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాతావరణ శాఖ అందించిన వివరాల ప్రకారం రాబోయే రోజుల్లో ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం.. సాయంత్రం వేళల్లో చల్లటి జల్లులు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిగా నిష్క్రమించడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రధానంగా పొడి వాతావరణం నెలకొంది. ఉదయం పూట ఆహ్లాదకరంగా, చల్లటి గాలులతో ఉంటే, మధ్యాహ్నం సమయంలో మాత్రం ఎండ తీవ్రత పెరిగి తీవ్రమైన ఉక్కపోత ఉంటుందని ఐఎండీ తెలిపింది. అయితే సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై, అకస్మాత్తుగా చల్లటి గాలులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో ఎండ, ఉక్కపోతతో పాటు సాయంత్రం జల్లులు
రాజధాని హైదరాబాద్ నగరంలోనూ వాతావరణం ఇలాగే ఉండనుంది. నగరంలో మధ్యాహ్నం వరకు ఎండ, ఉక్కపోత ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ సాయంత్రం లేదా రాత్రి సమయాల్లో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో మేఘాలు ఆవరించి అకస్మాత్తుగా వర్షం కురిసే ఛాన్స్ ఉంది. ఆఫీసుల నుంచి ఇళ్లకు తిరిగొచ్చే ప్రయాణికులు, వాహనదారులు సాయంత్రం వేళల్లో కురిసే ఈ జల్లుల వల్ల రోడ్లపై నీరు నిలిచి ట్రాఫిక్ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావం.. ఈదురుగాలులతో వర్షాలు
తెలంగాణతో పోలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాతావరణం కొంత భిన్నంగా ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనాల ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలోని కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోని పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ఈ వర్షాల సమయంలో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.
ప్రజలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు.. హెచ్చరికలు
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో ప్రజలు పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలి. వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీచే సమయంలో ఎవరూ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో లేదా చెట్ల కింద నిలబడవద్దని సూచించారు. ముఖ్యంగా రైతులు తమ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ధాన్యం తడవకుండా తగిన భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. విరిగిపడే చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అత్యవసర సహాయం కోసం స్థానిక యంత్రాంగం, విపత్తు నిర్వహణ బృందాలు అందుబాటులో ఉన్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు.