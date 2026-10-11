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- Flipkart Big Billion Days Sale: ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏసీలు సగం ధరకే.. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో అదిరిపోయే ఆఫర్లు
Flipkart Big Billion Days Sale: ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏసీలు సగం ధరకే.. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో అదిరిపోయే ఆఫర్లు
Flipkart Big Billion Days Sale: ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో భాగంగా వస్తువుల పై అదిరిపోయే ఆఫర్లు ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఏసీలపై భారీ డిస్కౌంట్లు ఇస్తున్నారు. టాప్ 5 ఏసీ మోడల్స్, వాటి ధరలు, ఆఫర్ల పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కరెంట్ బిల్లు టెన్షన్ వద్దు.. సగం రేటుకే బ్రాండెడ్ ఏసీలు.. సేల్ మిస్ కాకండి
మీ ఇంట్లో కొత్త ఏసీ కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీకు సరైన సమయం కావచ్చు. ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ ఏడాది బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ అక్టోబర్ 9 నుంచి ప్రారంభమైంది. వీఐపీ మెంబర్లు, ఫ్లిప్కార్ట్ ప్లస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉన్న యూజర్ల కోసం ఎర్లీ యాక్సెస్ తో పాటు ప్రస్తుతం అందరికీ సేల్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ సేల్లో ఎయిర్ కండిషనర్ల (ఏసీలు) ధరలపై భారీ డిస్కౌంట్లు ఇస్తున్నారు. సేల్లో లభిస్తున్న టాప్ 5 బెస్ట్ ఏసీ డీల్స్ గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఆఫ్ సీజన్.. ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ కలిపి డబుల్ ధమాకా
ఏసీల అవసరం సాధారణంగా ఎండాకాలంలోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ సమయంలో వాటి ధరలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే చలికాలం లేదా ఆఫ్ సీజన్లో ఏసీ ధరల్లో భారీ తగ్గుదల కనిపిస్తుంది. ఇలాంటి ఆఫ్ సీజన్ సమయంలో ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్ను ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా చాలా తక్కువ ధరకే ఏసీని కొనుగోలు చేసే అవకాశం దక్కుతుంది. బ్యాంక్, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లతో ఈ డీల్స్ మరింత లాభదాయకంగా మారుతాయి.
TCL 2026 మోడల్ 1 టన్ 3 స్టార్ స్ప్లిట్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ
టీసీఎల్ బ్రాండ్ నుంచి వస్తున్న ఈ 1 టన్ కెపాసిటీ ఉన్న 3 స్టార్ స్ప్లిట్ ఇన్వర్టర్ ఏసీలో 7-ఇన్-1 మోడ్ ఫీచర్ ఉంది. ఇది మీ బెడ్రూమ్ను చాలా త్వరగా కూల్ చేస్తుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సమయంలో దీనిపై ఏకంగా 47 శాతం డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దీని అసలు ధర రూ. 48,991 కాగా, సేల్ సమయంలో ఇది కేవలం రూ. 25,990 ధరకే అందుబాటులో ఉంది. చిన్న గదుల కోసం ఏసీ కొనాలనుకునే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్.
గోద్రెజ్ 2026 మోడల్ 1 టన్ 3 స్టార్ స్ప్లిట్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ
మీరు హెవీ డ్యూటీ, ఏఐ పవర్డ్ ఎయిర్ కండిషనర్ కోరుకుంటే గోద్రెజ్ బ్రాండ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇది 1 టన్ కెపాసిటీ, ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఇందులో 5-ఇన్-1 కన్వర్టబుల్ మోడ్ కూడా ఉంది. ఇందులో ఉన్న ఏఐ టెక్నాలజీ మీ రోజువారీ ఏసీ వాడకాన్ని బట్టి సరైన ఉష్ణోగ్రతను సెట్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో దీనిపై 33 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. దీని ఎంఆర్పీ రూ. 42,990 ఉండగా, సేల్లో ఇది రూ. 27,990 కే లభిస్తోంది.
డైకిన్, శామ్సంగ్ బెస్పోక్ ఏఐ ఏసీ డీల్స్
ఎయిర్ కండిషనర్ల విషయంలో నమ్మకానికి మారుపేరైన డైకిన్ 2026 మోడల్ 1 టన్ 3 స్టార్ స్ప్లిట్ ఇన్వర్టర్ ఏసీపై 33 శాతం డిస్కౌంట్ ఉంది. దీని ఎంఆర్పీ రూ. 48,500 కాగా, సేల్లో రూ. 32,490 కే కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఇక శామ్సంగ్ బెస్పోక్ ఏఐ 2026 మోడల్ 0.95 టన్ 3 స్టార్ స్ప్లిట్ ఏసీపై ఏకంగా 52 శాతం బంపర్ డిస్కౌంట్ లభిస్తోంది. దీని అసలు ధర రూ. 67,990 ఉండగా, సేల్ ఆఫర్లో రూ. 32,490 ధరకే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు.
బ్లూ స్టార్ 1.5 టన్ ఏసీ.. అదనపు బ్యాంక్ ఆఫర్లు
పెద్ద గదుల కోసం ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉన్న ఏసీ కావాలంటే బ్లూ స్టార్ 1.5 టన్ 3 స్టార్ స్ప్లిట్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ మంచి ఛాయిస్. 5-ఇన్-1 కన్వర్టబుల్ మోడ్ కలిగిన ఈ ఏసీపై 41 శాతం భారీ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు. దీని ఎంఆర్పీ రూ. 61,000 కాగా, సేల్ సమయంలో రూ. 35,990 కే విక్రయిస్తున్నారు. అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్ సేల్లో క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ ఆఫర్లను వాడి అదనపు తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా రూ. 6,500 వరకు అదనపు ప్రయోజనం లభిస్తుంది.