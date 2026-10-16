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- Weather Update: ఈశాన్య రుతుపవనాల ఎంట్రీ.. ఈ ప్రాంతాల్లో 4 రోజులు దంచికొట్టనున్న వానలు
Weather Update: ఈశాన్య రుతుపవనాల ఎంట్రీ.. ఈ ప్రాంతాల్లో 4 రోజులు దంచికొట్టనున్న వానలు
Weather Update: ఈశాన్య రుతుపవనాలు ఎంట్రీతో పాటు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో రానున్న 4 రోజులు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
ఏపీ, తెలంగాణలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు
దేశవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిగా నిష్క్రమించగా, దక్షిణ భారతదేశంలో వాతావరణ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఇటువైపు ఈశాన్య రుతుపవనాలు ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో పాటు, బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాతావరణ మార్పుల కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. గత కొద్ది రోజులుగా భానుడి భగభగలు, ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్న ప్రజలకు ఈ వర్షాలు ఎంతో ఊరటనివ్వనున్నాయి.
ఏపీలో దంచికొట్టనున్న వానలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబోయే నాలుగు రోజుల పాటు పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి, శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, నంద్యాల, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
తెలంగాణలోనూ వర్షాల జోరు
తెలంగాణలోనూ ఈశాన్య రుతుపవనాల ప్రభావంతో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. హైదరాబాద్తో పాటు రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, ఖమ్మం, వరంగల్, హన్మకొండ, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు జల్లులు పడనున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున అధికారులు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు.
అన్నదాతలకు ఊరట.. కానీ అప్రమత్తత అవసరం
ప్రస్తుతం ఏపీ, తెలంగాణలో వర్షాలు లేక ఎండిపోతున్న పంటలకు ఈ వర్షాలు కొత్త ప్రాణం పోయనున్నాయి. సాగునీటి కొరతతో ఇబ్బంది పడుతున్న రైతన్నలకు ఇది నిజంగా గుడ్న్యూసే. అయితే, వర్షాలతో పాటు పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉన్నందున రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు పొలాల్లో పనిచేసేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు
రానున్న మూడు నాలుగు రోజుల పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఉరుములు, మెరుపులు ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఎవరూ చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాలు లేదా భారీ హోర్డింగ్స్ వద్ద నిలబడవద్దని సూచించారు. ప్రయాణాలు చేసేవారు సురక్షిత ప్రాంతాల్లో తలదాచుకోవాలని కోరారు.