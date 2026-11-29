Andhra pradesh: ఏపీ రాజకీయాల్లో మరో విషాదం చోటుచేసుకుంది. గుంటూరు మాజీ ఎంపీ, సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు రాయపాటి సాంబశివరావు (83) కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన గుంటూరులో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం తుదిశ్వాస విడిచారు.
1972లో రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభం
1943లో జన్మించిన రాయపాటి సాంబశివరావు 1972లో రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ రాష్ట్ర, జాతీయ రాజకీయాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించారు. 1982 నుంచి 1988 వరకు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేశారు. అనంతరం లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి గుంటూరు నుంచి పలుమార్లు విజయం సాధించారు. 1996లో తొలిసారి లోక్సభకు ఎన్నికైన ఆయన, 1998లోనూ తన విజయాన్ని కొనసాగించారు. ఆ తర్వాత 2004, 2009 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున గెలుపొందారు. 2014లో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి నరసరావుపేట నుంచి ఎంపీగా విజయం సాధించారు. మొత్తంగా ఐదుసార్లు లోక్సభకు, ఒకసారి రాజ్యసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
కాంగ్రెస్ నుంచి టీడీపీలోకి..
రాయపాటి సాంబశివరావు తన రాజకీయ జీవితంలో ఎక్కువకాలం కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగారు. 1982 నుంచి 2014 వరకు ఆ పార్టీతో అనుబంధం కలిగి ఉన్నారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత మారిన రాజకీయ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. 2014 ఎన్నికల్లో నరసరావుపేట లోక్సభ స్థానం నుంచి టీడీపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి గెలిచారు. గుంటూరు, నరసరావుపేట ప్రాంతాల్లో ఆయనకు బలమైన రాజకీయ పరిచయాలు, అభిమానులు ఉండేవారు. తన సుదీర్ఘ రాజకీయ అనుభవంతో పార్లమెంటులోనూ, రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనూ కీలకంగా వ్యవహరించారు. 1993లో రాష్ట్రపతి అవార్డును అందుకున్నారు.
విద్యారంగం, పారిశ్రామిక రంగంలోనూ సేవలు
రాజకీయాలతో పాటు విద్య, పారిశ్రామిక రంగాల్లో కూడా రాయపాటి సాంబశివరావు తనదైన ముద్ర వేశారు. గుంటూరులోని ఆర్వీఆర్ అండ్ జేసీ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అభివృద్ధితో ఆయనకు ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. నాగార్జున ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ కార్యకలాపాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ విద్యాసంస్థల పురోగతికి సహకరించారు. మరోవైపు పారిశ్రామికవేత్తగానూ గుర్తింపు పొందారు. ముఖ్యంగా పొగాకు ఎగుమతుల వ్యాపారంలో ఆయనకు మంచి పేరు ఉంది. రాజకీయాలు, విద్య, వ్యాపార రంగాల్లో విభిన్న బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ సమాజంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు.
రాజకీయ ప్రముఖుల సంతాపం
రాయపాటి సాంబశివరావు మరణంతో గుంటూరు జిల్లా రాజకీయాల్లో ఒక కీలక అధ్యాయం ముగిసినట్లయింది. దశాబ్దాల పాటు రాజకీయాల్లో కొనసాగిన ఆయనకు వివిధ పార్టీల నాయకులతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఆయన మృతి పట్ల పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ, రాజకీయాలు, విద్యారంగానికి ఆయన అందించిన సేవలను గుర్తుచేసుకుంటున్నారు.