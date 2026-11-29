Andhra pradesh: ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల రెండో దశ ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే అధికారులు ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టడంతో విజేతల వివరాలు ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తున్నాయి. తొలి దశలో కనిపించిన కూటమి ఆధిపత్యమే రెండో దశలోనూ కొనసాగుతోంది.
26 జిల్లాల్లో రెండో దశ ఎన్నికలు.. 4,975 గ్రామాల్లో పోలింగ్
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 26 జిల్లాల్లో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించారు. మొత్తం 4,975 గ్రామాల్లో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. పోలింగ్ ప్రక్రియ ముగిసిన తర్వాత ఆయా గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. లెక్కింపు పూర్తయిన ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల అధికారులు ఫలితాలను ప్రకటిస్తున్నారు. దీంతో గ్రామాల్లో రాజకీయ సందడి నెలకొంది. గెలుపొందిన అభ్యర్థుల అనుచరులు సంబరాలు చేసుకుంటుండగా, ఓటమి పాలైన అభ్యర్థులు ఫలితాలపై విశ్లేషణలు ప్రారంభించారు.
ఇప్పటివరకు కూటమికి 1,904 స్థానాలు.. టీడీపీదే పైచేయి
తాజాగా అందిన సమాచారం ప్రకారం రెండో దశ ఎన్నికల్లో ఇప్పటివరకు కూటమి మద్దతుదారులు 1,904 స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. వైసీపీ మద్దతుదారులు 478 స్థానాలను దక్కించుకోగా, ఇతరులు 121 చోట్ల గెలుపొందారు. కూటమి పార్టీల వారీగా చూస్తే టీడీపీ మద్దతుదారులు 1,733 స్థానాల్లో విజయకేతనం ఎగురవేశారు. జనసేన 163 స్థానాల్లో, బీజేపీ 22 స్థానాల్లో గెలిచాయి. ఈ లెక్కలను పరిశీలిస్తే కూటమిలో టీడీపీ అభ్యర్థులు అత్యధిక స్థానాలను కైవసం చేసుకున్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. అయితే ఇంకా అనేక గ్రామాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతుండటంతో ఈ సంఖ్యల్లో మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.
అల్లూరిలో వైసీపీ ఆధిక్యం.. మరికొన్ని జిల్లాల్లో హోరాహోరీ
జిల్లాల వారీగా ఎన్నికల ఫలితాలను పరిశీలిస్తే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో వైసీపీ మద్దతుదారులు కూటమి కంటే మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు. తొలి విడత స్థానిక ఎన్నికల్లోనూ ఈ ప్రాంతంలో వైసీపీ ప్రభావం కనిపించగా, రెండో దశలో కూడా అదే పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో ఇరు వర్గాల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. ముఖ్యంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో వైసీపీ తన ఉనికిని చాటుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది. మరోవైపు మిగిలిన జిల్లాల్లో కూటమి అభ్యర్థులు స్పష్టమైన ఆధిక్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు.
కడపలోనూ కూటమి దూకుడు..
వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ సొంత జిల్లా కడపలోనూ కూటమి మద్దతుదారులు గణనీయమైన విజయాలు సాధిస్తున్నట్లు ప్రాథమిక ఫలితాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. దీంతో రాయలసీమ ప్రాంతంలోనూ కూటమి తన పట్టును పెంచుకుంటున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో వైసీపీ అభ్యర్థులు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నప్పటికీ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కూటమి ఆధిక్యం కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న ఫలితాల ప్రకారం టీడీపీ అత్యధిక స్థానాలతో ముందంజలో ఉంది. మిగిలిన గ్రామాల్లో కౌంటింగ్ పూర్తయితేనే రెండో దశ ఎన్నికల పూర్తి చిత్రంపై స్పష్టత రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో తుది ఫలితాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయనే ఆసక్తి రాజకీయ వర్గాల్లో నెలకొంది.