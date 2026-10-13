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- Weather Update: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఆ తేదీల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు
Weather Update: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఆ తేదీల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారనుంది. అక్టోబర్ 15 నుంచి 18 మధ్య కాలంలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
వాతావరణంలో భారీ మార్పులు.. వానలే వానలు
తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో వాతావరణంలో భారీ మార్పులు వచ్చాయి. గత కొన్ని రోజులుగా ఎండలు, ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్న జనానికి వాతావరణ శాఖ కూల్ న్యూస్ చెప్పింది. మళ్లీ వానలు మొదలు కానున్నాయి. అక్టోబర్ 15 నుంచి 18 తేదీల మధ్య కాలంలో పలు జిల్లాల్లో ఈదురు గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అధికారులు వెల్లడించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఈశాన్య రుతుపవనాలు ప్రవేశించేందుకు వాతావరణ పరిస్థితులు పూర్తిగా అనుకూలంగా మారుతుండటంతో ఈ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని స్పష్టం చేశారు.
తెలంగాణలో ఏయే జిల్లాల్లో వానలు పడతాయంటే?
తెలంగాణలోని పలు ఉమ్మడి జిల్లాల్లో రాబోయే నాలుగు రోజుల్లో వానలు పడే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్, నల్గొండ, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, సంగారెడ్డి అలాగే మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో వర్షాలు దంచికొట్టే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
రాజధాని హైదరాబాద్తో పాటు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం లేదా రాత్రివేళల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా వర్షం పడే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ వర్షాల రాకతో ఉక్కపోత తగ్గి వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది.
ఏపీలో అల్పపీడన ప్రభావం.. కోస్తా, రాయలసీమలో దంచికొట్టనున్న వానలు
మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే.. దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో వాతావరణం వేగంగా మారుతోంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న అల్పపీడనం ప్రభావంతో కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి, విశాఖ వాతావరణ కేంద్రాలు హెచ్చరించాయి.
ముఖ్యంగా దక్షిణ కోస్తాంధ్ర జిల్లాలైన ప్రకాశం, నెల్లూరు, బాపట్లతో పాటు రాయలసీమ పరిధిలోని తిరుపతి, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడనున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు తెలిపారు.
ఉత్తర కోస్తాలోనూ తేలికపాటి జల్లులు.. మత్స్యకారులకు హెచ్చరికలు
ఇక శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి తదితర ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘాలతో కమ్ముకుని ఉంటుందని, అక్కడక్కడా తేలికపాటి జల్లులు పడే ఛాన్స్ ఉందని అధికారులు తెలిపారు. తీర ప్రాంతాల వెంబడి తేమతో కూడిన గాలులు వీస్తుండటంతో ఎండ తీవ్రత నుంచి ఊరట లభిస్తుంది.
అయితే సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారే అవకాశం ఉన్నందున మత్స్యకారులు ఎవరూ చేపల వేటకు వెళ్లవద్దని కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తీరప్రాంత ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని సూచించారు.
అన్నదాతలకు సంజీవనిలా మారిన వర్షాలు
సామాన్య ప్రజలకు ఈ వర్షాలు కాస్త ఇబ్బంది కలిగించినప్పటికీ, ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో సాగు చేసిన పంటలకు మాత్రం ఈ వర్షాలు వరంలా మారనున్నాయి. భూగర్భ జల మట్టాలు అమాంతం పెరగడంతో పాటు, ఎండిపోతున్న చివరి దశ పంటలకు ఈ వర్షపు నీరు ప్రాణం పోస్తుందని వ్యవసాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అయితే పల్లపు ప్రాంతాల రైతులు పంట పొలాల్లో నీరు ఎక్కువ నిల్వ ఉండకుండా తగు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ప్రయాణాలు చేసే వారు కూడా వాతావరణ పరిస్థితిని గమనించి తగినట్లుగా ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.