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- Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం.. ఏపీ, తెలంగాణలో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు
Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం.. ఏపీ, తెలంగాణలో దంచికొట్టనున్న వర్షాలు
Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాగల కొన్ని రోజుల్లో భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఏపీ, తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాలకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు చేసింది. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బంగాళాఖాతంలో ఆవర్తనం.. : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మళ్లీ వర్షాలు
గత కొన్ని రోజులుగా ఎండలు, ఉక్కపోతతో నలిగిపోతున్న ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ ఒక కూల్ న్యూస్ చెప్పింది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వెదర్ ఒక్కసారిగా మారిపోనుంది. ఆకాశం పూర్తిగా మేఘావృతమై, రాగల కొన్ని రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అంతటా విస్తారంగా వర్షాలు పడే ఛాన్స్ ఉందని ఐఎండీ తెలిపింది. ఇప్పటికే భారత వాతావరణ శాఖ రెండు రాష్ట్రాలకు ఎల్లో అలర్ట్స్ జారీ చేసేసింది. పలు ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో వానలు పడే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపించేస్తున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఈ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం.. ఉత్తర కోస్తాంధ్ర, దక్షిణ కోస్తాంధ్రతో పాటు రాయలసీమ వ్యాప్తంగా వాతావరణం కూల్గా మారనుంది. ముఖ్యంగా ఆదివారం (అక్టోబర్ 4) రోజున అనకాపల్లి, కాకినాడ, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖ తీర ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా జల్లులు పడే వీలుంది. సముద్రం బాగా అల్లకల్లోలంగా మారనున్న నేపథ్యంలో మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లొద్దని, ఇప్పటికే సముద్రంలో ఉన్నవాళ్లు వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తిరిగొచ్చేయాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
తెలంగాణలో ఏయే జిల్లాల్లో వర్షం పడొచ్చు?
హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. తెలంగాణలోని ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాలైన ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం ప్రాంతాల్లో ఆదివారం అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు పడే అవకాశం వుంది.
రాజధాని హైదరాబాద్, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు జల్లులు కురిసే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే, రాబోయే రోజుల్లో బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం బలపడటంతో అక్టోబర్ 5, 6, 7 తేదీల్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు మరింత ముదిరే అవకాశముందని ఐఎండీ తెలిపింది.
ఈ జిల్లాల్లో వర్షాల అలర్ట్
• అక్టోబర్ 5: భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, గద్వాల్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో వర్షాలు.
• అక్టోబర్ 6: పైన పేర్కొన్న జిల్లాలతో పాటు భువనగిరి, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లోనూ ఈదురుగాలుల హోరు.
• అక్టోబర్ 7: గ్రేటర్ హైదరాబాద్, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి, మెదక్, సిద్ధిపేట, వరంగల్, హన్మకొండ సహా దాదాపు 23 కంటే ఎక్కువ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన విస్తారమైన వర్షాలు.
ప్రజలు, రైతులు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే
ఈ వాతావరణ మార్పులతో కొన్నిచోట్ల పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31-32 డిగ్రీల వరకు, రాత్రివేళల్లో 22-23 డిగ్రీలకు పడిపోయే సూచనలు ఉన్నాయి. ఈదురుగాలులు, ఉరుములు వచ్చే టైంలో ప్రజలు సేఫ్గా ఉండాలని అధికారులు సూచనలు చేశారు.
1. వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ భారీ చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, కరెంట్ వైర్లు, ఫ్లెక్సీ హోర్డింగ్స్ కింద నిలబడకూడదు.
2. పిడుగులు పడే సూచనలు కనిపించగానే పొలాల్లో ఉండే రైతులు, పశువుల కాపరులు తక్షణమే పక్కనే ఉన్న గట్టి భవనాల్లోకి వెళ్లాలి.
3. రైతులు తమ పంట ఉత్పత్తులు వర్షానికి తడవకుండా, పాడవకుండా భద్రమైన షెడ్లు లేదా కవర్లలో భద్రపరుచుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.