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- విద్యార్థులకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. తల్లికి వందనం రెండో విడత నిధులపై కీలక అప్డేట్
విద్యార్థులకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. తల్లికి వందనం రెండో విడత నిధులపై కీలక అప్డేట్
Talliki vandanam: ఆంధ్రప్రదేశ్లో తల్లికి వందనం పథకానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. తొలి విడతలో వివిధ కారణాలతో ఆర్థిక సాయం పొందలేకపోయిన అర్హులైన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు మరో అవకాశం కల్పించింది.
రెండో విడతలో 3,29,201 మంది ఎంపిక
తల్లికి వందనం పథకం కింద గతంలో ఆర్థిక సాయం అందని విద్యార్థుల నుంచి ప్రభుత్వం వివరాలు, ఫిర్యాదులు స్వీకరించింది. వాటిని పరిశీలించిన అధికారులు అర్హతలను నిర్ధారించి కొత్త జాబితాను సిద్ధం చేశారు. ఈ ప్రక్రియలో మొత్తం 3,29,201 మంది విద్యార్థులకు రెండో విడతలో ప్రయోజనం కల్పించాలని నిర్ణయించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఒకటో తరగతిలో కొత్తగా చేరిన పిల్లలు, ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థులతో పాటు గతంలో సాయం అందని అర్హులు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు విద్యాశాఖ కార్యదర్శి జె. శ్యామల రావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
పెరిగిన నిధుల కేటాయింపు.. లబ్ధిదారుల సంఖ్యలోనూ వృద్ధి
తల్లికి వందనం పథకానికి గతంలో కేటాయించిన రూ.10,120.78 కోట్ల మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం రూ.10,208.69 కోట్లకు పెంచినట్లు పేర్కొంది. అంటే అదనంగా సుమారు రూ.87.90 కోట్లు కేటాయించింది. ఈ పెంపుతో మరో 58,601 మంది అర్హులకు ప్రయోజనం కలగనుంది. దీంతో పథకం మొత్తం లబ్ధిదారుల సంఖ్య 67,47,190 నుంచి 68,05,791కి చేరినట్లు వివరాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. రెండో విడతకు సంబంధించి 3,29,201 మంది విద్యార్థులను అర్హులుగా గుర్తించినప్పటికీ, నగదు జమయ్యే తల్లుల ఖాతాల సంఖ్య 2,93,173గా పేర్కొన్నారు. విద్యార్థుల సంఖ్య, ఖాతాల సంఖ్య వేర్వేరుగా ఉండటాన్ని గమనించాలి.
అర్హులకు ఎంత ఆర్థిక సాయం అందుతుంది?
తల్లికి వందనం పథకం ద్వారా అర్హత కలిగిన ప్రతి విద్యార్థికి ఏడాదికి రూ.15,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించాలనేది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఇందులో పాఠశాలల నిర్వహణకు రూ.2,000 మినహాయించి, మిగిలిన రూ.13,000ను తల్లి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేసే విధానం అమలులో ఉంది. ఈ సాయం పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పిల్లల విద్యా ఖర్చులను నిర్వహించడంలో తోడ్పడుతుంది. పుస్తకాలు, యూనిఫాం, రవాణా వంటి అవసరాలకు ఈ డబ్బును వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. రెండో విడతకు పరిపాలనా అనుమతులు వచ్చిన నేపథ్యంలో నగదు బదిలీపై లబ్ధిదారులు అధికారిక ప్రకటనను గమనించాలి.
తల్లికి వందనం పథకానికి అర్హతలు ఇవే
ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు పథకానికి అర్హత పొందే అవకాశం ఉంది. అయితే కుటుంబ ఆదాయం, ఆస్తులు, విద్యుత్ వినియోగం వంటి నిబంధనలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అందుబాటులో ఉన్న వివరాల ప్రకారం ముఖ్యమైన అర్హత ప్రమాణాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రధానమైనవి. కుటుంబానికి రేషన్ కార్డు ఉండాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నెలవారీ కుటుంబ ఆదాయం రూ.10,000, పట్టణ ప్రాంతాల్లో రూ.12,000 మించకూడదనే పరిమితి ఉంది. టాక్సీ, ట్రాక్టర్, ఆటో వంటి మినహాయింపులు తప్ప ఇతర నాలుగు చక్రాల వాహనాల విషయంలో నిబంధనలు వర్తిస్తాయి. కుటుంబ విద్యుత్ వినియోగం నెలకు 300 యూనిట్లకు మించకూడదనే ప్రమాణం ఉంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివాస స్థలం 1,000 చదరపు అడుగులకు మించి ఉండకూడదనే నిబంధన ఉంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఆదాయపు పన్ను చెల్లించే కుటుంబాలకు సంబంధించిన అనర్హత నిబంధనలు వర్తించవచ్చు. ఈ ప్రమాణాలు, మినహాయింపులు సంబంధిత ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల ప్రకారం నిర్ధారించుకోవాలి. రెండో విడత జాబితాలో పేరు ఉందో లేదో తెలుసుకునే ముందు విద్యార్థి, తల్లి ఆధార్ వివరాలు, బ్యాంకు ఖాతా సమాచారం సరిగ్గా ఉన్నాయో పరిశీలించుకోవడం మంచిది.
ఖాతాలో డబ్బులు జమ కాకపోతే ఏం చేయాలి?
అర్హత ఉన్నప్పటికీ ఆర్థిక సాయం అందకపోతే విద్యార్థుల తల్లులు తమ గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయాన్ని సంప్రదించవచ్చు. అక్కడి వెల్ఫేర్ అసిస్టెంట్కు సమస్యను వివరించి, అవసరమైన ఆధారాలతో ఫిర్యాదు చేయాలి. ప్రభుత్వం అందుబాటులో ఉంచిన గ్రీవెన్స్ విధానం ద్వారా కూడా తమ అభ్యంతరాన్ని నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ వివరాల్లో తప్పులు, బ్యాంకు ఖాతా సమస్యలు, అర్హత నిర్ధారణలో తలెత్తిన లోపాలు ఉన్నాయేమో పరిశీలించుకోవాలి. ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత దాని పరిష్కార స్థితిని సంబంధిత అధికారుల ద్వారా తెలుసుకోవాలి. రెండో విడతకు అనుమతులు మంజూరైనప్పటికీ, డబ్బులు ఖాతాల్లో జమయ్యే ఖచ్చితమైన తేదీని అధికారిక ప్రకటన వెలువడిన తర్వాతే నిర్ధారించుకోవాలి.