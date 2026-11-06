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- Weather Update: మళ్లీ ముంచుకొస్తున్న ముప్పు.. భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
Weather Update: మళ్లీ ముంచుకొస్తున్న ముప్పు.. భారీ వర్షాలు.. ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
Weather Update: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనున్న మరో ఆవర్తనం కారణంగా ఏపీ, తెలంగాణలో రాబోయే రోజుల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వాతావరణ శాఖ పలు ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
బంగాళాఖాతంలో ఆవర్తనం
ఇప్పటికే పలు తుపాన్ల కారణంగా తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూసిన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ మరో షాక్ ఇచ్చింది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, దక్షిణ అండమాన్ సముద్ర ప్రాంతంలో మరో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరించారు.
దీపావళి పండగ తర్వాత ఈ ఆవర్తనం బలపడే ఛాన్స్ ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో సముద్రంలో అల్పపీడనం ఏర్పడి, అది మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాబోయే మూడ్రోజుల పాటు వాతావరణం మారుతుందని, పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు.
ఏపీలో భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు
అర్నబ్, మురసు తుపాన్ల కారణంగా ఏపీ తీవ్రంగా నష్టపోయింది. వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు నీట మునిగిపోవడంతో పాటు, రోడ్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు దెబ్బతిని మౌలిక సదుపాయాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. ఎంతో మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. ఈ తుపాన్ల ప్రభావం ఇంకా పూర్తిగా ముగియకముందే, తాజాగా ఏర్పడనున్న ఆవర్తనం కారణంగా కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమలో వర్షాలు మళ్లీ ఊపందుకునే అవకాశం ఉంది.
అల్లూరి, పోలవరం, ఎన్టీఆర్, నంద్యాల, చిత్తూరు, తిరుపతి తదితర జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్ ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ ఎండీ, ఆర్టీజీఎస్ సీఈఓ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. ఉధృతంగా ప్రవహించే వాగులు, కాలువలు దాటే ప్రయత్నం చేయవద్దని ప్రజలను హెచ్చరించారు.
తెలంగాణలో ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వాతావరణంలో వేగంగా మార్పులు వస్తున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలకు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారికంగా ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, వరంగల్, హన్మకొండ, జనగాం, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గడ్వాల్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే వీలుందని, ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
చలిగాలుల ప్రభావం.. పొడి వాతావరణం
ఒకవైపు వర్ష సూచనలు ఉండగానే, మరోవైపు తెలంగాణలోని ఉత్తర, ఈశాన్య జిల్లాల్లో శీతాకాల ప్రభావం క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, మెదక్, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతుండటంతో చలి తీవ్రత ఎక్కువవుతోంది.
ఉదయం వేళల్లో దట్టమైన పొగమంచు కమ్ముకునే అవకాశాలున్నందున రహదారులపై ప్రయాణించే వాహనదారులు స్లో డ్రైవింగ్ చేస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇక రాజధాని హైదరాబాద్లో పగటిపూట పొడిగా, రాత్రి వేళల్లో చల్లటి ఈదురుగాలులతో కూడిన ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంది.