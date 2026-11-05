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- Cheapest Prepaid Plans: జియో, ఎయిర్టెల్, వీఐ అందిస్తున్న చౌకైన వ్యాలిడిటీ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ ఇవే
Cheapest Prepaid Plans: జియో, ఎయిర్టెల్, వీఐ అందిస్తున్న చౌకైన వ్యాలిడిటీ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ ఇవే
Cheapest Prepaid Plans: ట్రాయ్ ఆదేశాల ప్రకారం జియో, ఎయిర్టెల్, వోడాఫోన్ ఐడియా లు తక్కువ ధరలోనే సర్వీస్ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్లను తీసుకొచ్చాయి. డేటా లేకుండా నెట్వర్క్ యాక్టివ్గా ఉంచే చౌకైన వ్యాలిడిటీ రీఛార్జ్ ప్లాన్స్ వివరాలు మీకోసం.
ట్రాయ్ దెబ్బకు దిగొచ్చిన టెలికాం సంస్థలు.. ఈ కొత్త ప్లాన్స్ చూశారా?
టెలికాం యూజర్లకు ఊరటనిచ్చేలా టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (TRAI) కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. సాధారణంగా ప్రతి నెలా రీఛార్జ్ చేయాలంటే భారీగా డేటా ప్యాక్లు కొనుగోలు చేయాల్సి వస్తోంది. అసలు ఇంటర్నెట్ వాడని వారికి, కేవలం కాల్స్ మాట్లాడుతూ సిమ్ కార్డ్ యాక్టివ్గా ఉంచుకోవాలనుకునే వారికి ఇది పెద్ద భారంగా మారింది.
దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఎలాంటి డేటా బండిల్ లేకుండా కేవలం సర్వీస్ వ్యాలిడిటీ అందించే ప్లాన్లను తీసుకురావాలని ట్రాయ్ టెలికాం కంపెనీలను ఆదేశించింది. ఈ నిబంధనల ప్రకారం దేశంలోని ప్రముఖ టెలికాం ఆపరేటర్లు జియో, ఎయిర్టెల్, వోడాఫోన్ ఐడియా చౌకైన ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చాయి.
ట్రాయ్ ఆదేశాల అసలు లక్ష్యం ఇదే
సబ్స్క్రైబర్లకు అనవసరమైన డేటా ఖర్చును తగ్గించడమే ట్రాయ్ ముఖ్య ఉద్దేశం. రీఛార్జ్ ప్లాన్ల నుంచి డేటాను తీసివేస్తే ప్యాక్ ధరలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి. దీనివల్ల యూజర్లు తక్కువ ఖర్చుతో తమ నెట్వర్క్ సర్వీస్ను యాక్టివ్గా ఉంచుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా డేటా అవసరమైతే, ఈ బేసిక్ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్లపై వేరే డేటా వోచర్లు లేదా బూస్టర్ రీఛార్జ్ చేసుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది. అంటే అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే డేటా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
రిలయన్స్ జియో రూ. 147 ప్రిపేడ్ ప్లాన్ వివరాలు ఇవే
రిలయన్స్ జియో ప్రవేశపెట్టిన రూ. 147 ప్రిపేడ్ ప్లాన్ 22 రోజుల సర్వీస్ వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఈ ప్లాన్లో వినియోగదారులకు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ లభిస్తుంది. దీనితో పాటు మొత్తంగా 300 ఉచిత ఎస్ఎమ్ఎస్లు లభిస్తాయి. అయితే ఈ ప్లాన్లో ఎలాంటి ఉచిత డేటా సదుపాయం ఉండదు. డేటా కావాలనుకునే వారు పైన డేటా వోచర్తో రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. రోజువారీ సగటు ఖర్చు ప్రకారం చూస్తే ఈ ప్లాన్కు రోజుకు రూ. 6.68 చొప్పున పడుతుంది.
భారతీ ఎయిర్టెల్ రూ. 185 ప్రిపేడ్ ప్లాన్
భారతీ ఎయిర్టెల్ యూజర్ల కోసం రూ. 185 ధరతో ప్రిపేడ్ ప్లాన్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా వినియోగదారులకు 28 రోజుల పూర్తి సర్వీస్ వ్యాలిడిటీ దక్కుతుంది. ఇందులోనూ అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు మొత్తం 28 రోజులకు గానూ 300 ఎస్ఎమ్ఎస్లు లభిస్తాయి. జియో ప్లాన్ లాగే ఎయిర్టెల్ రూ. 185 ప్యాక్లో కూడా ఎటువంటి ఇంటర్నెట్ డేటా రాదు. ఈ ప్లాన్ వాడే యూజర్లకు సగటున రోజువారీ ఖర్చు రూ. 6.61 గా ఉంటుంది.
వోడాఫోన్ ఐడియా (Vi) రూ. 142 ప్రిపేడ్ ప్లాన్
వోడాఫోన్ ఐడియా (వీఐ) తమ కస్టమర్ల కోసం అత్యంత సరసమైన ధరకే రూ. 142 ప్రిపేడ్ ప్లాన్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ ఏకంగా 28 రోజులు ఉంటుంది. ఈ ప్యాక్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా అపరిమిత కాలింగ్ సౌకర్యంతో పాటు 300 ఎస్ఎమ్ఎస్లు పొందుతారు. ఇతర టెలికాం ఆపరేటర్ల మాదిరిగానే ఈ ప్లాన్లో కూడా డేటా బెనిఫిట్స్ ఏమీ లభించవు. ఈ ప్లాన్ తీసుకుంటే కస్టమర్కు రోజువారీ అయ్యే ఖర్చు కేవలం రూ. 5.07 మాత్రమే.
మీ అవసరానికి తగ్గట్టు ప్లాన్ ఎంచుకోండి
ప్రస్తుతం టెలికాం పరిశ్రమలో లభిస్తున్న అత్యంత చౌకైన సర్వీస్ వ్యాలిడిటీ ప్లాన్లు ఇవే. మీకు రోజువారీ ఇంటర్నెట్ అవసరం లేకపోయినా, కేవలం ఇన్కమింగ్, అవుట్గోయింగ్ కాల్స్ కోసం లేదా సెకండరీ సిమ్ కార్డ్ యాక్టివ్గా ఉంచడం కోసం రీఛార్జ్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఆప్షన్స్ సరైన ఎంపికగా నిలుస్తాయి. అత్యవసర సమయంలో లేదా తక్కువ డేటా అవసరమైనప్పుడు డేటా బూస్టర్ ప్యాక్ల ద్వారా సులభంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.