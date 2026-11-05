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- ఏపీలో జరుగుతోన్న ఎన్నికలపై జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అవి అసలు ఎలక్షేన్సా అంటూ
ఏపీలో జరుగుతోన్న ఎన్నికలపై జగన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. అవి అసలు ఎలక్షేన్సా అంటూ
YS Jagan: ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలపై వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు జరగడం లేదని ఆరోపించారు.
ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధంగా ఎన్నికల నిర్వహణ
ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకత లోపించిందని జగన్ ఆరోపించారు. తాడేపల్లిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆయన.. ప్రస్తుత పరిస్థితులను చూస్తుంటే ఇవి నిజమైన ఎన్నికలా? లేక అధికార పార్టీ ముందుగానే నిర్ణయించుకున్న అభ్యర్థులను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియనా? అనే సందేహం కలుగుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. శకుని మాయాపాచికల తరహాలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు.
స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో ఓటర్లు తమ అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించే పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో కనిపించడం లేదన్నారు. ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతోనే కూటమి నేతలు అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ప్రత్యర్థి పార్టీలను బలహీనపరిచేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శించారు. ఎన్నికలను ఎదుర్కొనే ధైర్యం లేకుండా ప్రత్యర్థులకు పోటీ చేసే అవకాశం లేకుండా చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. అధికార దుర్వినియోగం, బెదిరింపులు, దౌర్జన్యాల మధ్య ఎన్నికల ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని ఆరోపించారు. ఇలాంటి పరిణామాలు భవిష్యత్తు తరాలకు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థపై తప్పుడు అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
నామినేషన్ల నుంచి అరెస్టుల వరకు అక్రమాలు జరిగాయన్న జగన్
ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైనప్పటి నుంచే వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని జగన్ ఆరోపించారు. బైండోవర్ కేసుల పేరుతో పార్టీ శ్రేణులను ఇబ్బందులకు గురిచేశారని, పలువురు అభ్యర్థులను అక్రమంగా అరెస్టు చేశారని తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 84 ప్రాంతాల్లో వైసీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా అడ్డుకున్నారని వెల్లడించారు. మరికొన్ని చోట్ల నామినేషన్లు స్వీకరించినప్పటికీ, పరిశీలన సమయంలో వివిధ కారణాలు చూపుతూ తిరస్కరించారని విమర్శించారు. రిటర్నింగ్ అధికారుల స్థాయి నుంచే ఎన్నికల అక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయని ఆరోపించారు. తమ పార్టీకి చెందిన జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ అభ్యర్థులను లక్ష్యంగా చేసుకుని రాజకీయ వేధింపులకు పాల్పడ్డారని పేర్కొన్నారు.
పోలీసుల సహకారంతో దౌర్జన్యాలు.. సీసీ కెమెరాలపైనా ప్రశ్నలు
పోలీసుల వ్యవహారశైలిపైనా జగన్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో టీడీపీ నేతలు పోలీసుల అండతో వైసీపీ శ్రేణులపై దౌర్జన్యాలకు దిగారని ఆరోపించారు. పోలింగ్ కేంద్రాల్లోకి తమ పార్టీ తరఫున నియమించిన ఏజెంట్లను అనుమతించకుండా అడ్డుకున్నారని తెలిపారు. బూత్లు, కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయాలని న్యాయస్థానం సూచించినప్పటికీ అధికారులు ఆ ఆదేశాలను సరిగా అమలు చేయలేదని విమర్శించారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉండగా, వాటిలో కేవలం 16,604 కేంద్రాల్లోనే సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడంపై ఆయన ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. ఎన్నికల నిర్వహణలో పారదర్శకతను నిర్ధారించాల్సిన అధికారులు ఈ విషయంలో ఎందుకు నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారని నిలదీశారు.
143 హామీల అమలుపై చంద్రబాబును ప్రశ్నించిన జగన్
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడానికి ముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల అమలులో విఫలమైందని జగన్ విమర్శించారు. ఎన్నికల సమయంలో 143 హామీలు ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వాటిని నెరవేర్చడంపై సరైన దృష్టి పెట్టడం లేదని ఆరోపించారు. ప్రజా సమస్యలు, ఎన్నికల హామీల అమలు నుంచి దృష్టి మళ్లించేందుకే అధికార పార్టీ నేతలు ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. వైసీపీ అభ్యర్థులకు అనుకూలంగా ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల్లో రీకౌంటింగ్ పేరుతో జాప్యం చేస్తూ గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎన్నికల ప్రక్రియపై ప్రజల్లో నమ్మకం నిలవాలంటే అధికారులు నిష్పాక్షికంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు. ప్రజాస్వామ్య విలువలను కాపాడటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతని, ఎన్నికల్లో అక్రమాలను ప్రశ్నించాలని జగన్ పిలుపునిచ్చారు.