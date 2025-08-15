తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దసరా సెలవులు ఎప్పటి నుంచి?
Dasara Holidays: ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో సెప్టెంబర్ చివరి వారంలో దసరా సెలవులు ప్రారంభం కానున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాల స్కూల్ హాలిడే షెడ్యూల్ భిన్నంగా ఉన్నాయి. దసరా 2025 సెలవుల పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో దసరా సెలవులు ఎప్పటి నుంచి?
ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖ ప్రకటించిన అకడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం.. రాష్ట్రంలో దసరా సెలవులు సెప్టెంబర్ 24 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు ఉండనున్నాయి. మొత్తం తొమ్మిది రోజులపాటు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలు మూసివేయనున్నారు. ఈ విరామం తర్వాత పాఠశాలలు తిరిగి అక్టోబర్ 3న ప్రారంభమవుతాయి.
క్రైస్తవ మైనారిటీ పాఠశాలలకు ప్రత్యేక తేదీలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో క్రైస్తవ మైనారిటీ విద్యాసంస్థలకు దసరా సెలవులు కొంత భిన్నంగా ఉన్నాయి. వీటికి సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు మాత్రమే సెలవులు ఉంటాయి. ఈ ప్రత్యేక షెడ్యూల్ మైనారిటీ స్కూళ్ల విద్యార్థులు, సిబ్బందికి వర్తిస్తుంది. అయితే, త్వరలో వీటిలో కొద్దిగా మార్పులు జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.
తెలంగాణలో దసరా సెలవులు ఎప్పుడు?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దసరా సెలవులు మరింత ఎక్కువ రోజులు ఉండనున్నాయి. రాష్ట్ర విద్యాశాఖ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం.. దసరా సెలవులు సెప్టెంబర్ 21 నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు ఉంటాయి. మొత్తం 13 రోజుల పాటు పాఠశాలలు మూసివేయనున్నారు. ఈ కాలంలో దసరా వేడుకలతో పాటు కుటుంబాలు తమ పిల్లలతో పర్యటనలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
మిలాద్ ఉన్ నబీ కి పబ్లిక్ హాలిడే
తెలంగాణలో సెప్టెంబర్ 5న మిలాద్ ఉన్ నబీ పర్వదినం సందర్భంగా ఒక రోజు పబ్లిక్ హాలిడే ఉంటుంది. ఈ సెలవు దసరా బ్రేక్లో భాగం కాదు. అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ సంస్థలు, విద్యాసంస్థలు ఆ రోజు మూతపడనున్నాయి. అంటే మధ్యలో ఒక రోజు తప్పితే పిల్లల దసరా సెలవులకు మరో రోజు కలిసి రానుంది.
తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థుల సెలవులను ప్లాన్ చేసుకోండి మరి !
రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేర్వేరు తేదీలకు దసరా సెలవులు ఉండటం వల్ల, కుటుంబాలు పర్యటనలు లేదా బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లే ప్రణాళికలను ముందుగా సిద్ధం చేసుకోవాలి.
ఏపీలో చదివే విద్యార్థులు, తెలంగాణలో చదివే సోదరులు, స్నేహితులు వేర్వేరు తేదీల కారణంగా ఒకే సమయంలో హాలిడేలు పొందకపోవచ్చు. కాబట్టి షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రణాళికలు మార్చుకోవడంతో మీరు మంచి సమయం గడపవచ్చు.