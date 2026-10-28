- Home
- Andhra Pradesh
- Andhra pradesh: ఏపీ ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం.. పరిషత్ ఎన్నికల్ షెడ్యూల్లో మార్పులు
Andhra pradesh: ఏపీ ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం.. పరిషత్ ఎన్నికల్ షెడ్యూల్లో మార్పులు
Andhra pradesh: ఏపీలో ఎంపీటీసీ (MPTC), జడ్పీటీసీ (ZPTC) ఎన్నికలకు సంబంధించి రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముందుగా ప్రకటించిన ఎన్నికల షెడ్యూల్ను సవరిస్తూ పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు తేదీలను మార్చింది.
నవంబర్ 3 నుంచి 5వ తేదీకి పోలింగ్ వాయిదా
రాష్ట్రంలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి గతంలో ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం నవంబర్ 3న పోలింగ్ జరగాల్సి ఉంది. అయితే తాజాగా ఈ తేదీని నవంబర్ 5కు మారుస్తూ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్న అభ్యర్థులు, రాజకీయ పార్టీలు తమ ప్రచార కార్యక్రమాలను కొత్త షెడ్యూల్కు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా తదుపరి కార్యక్రమాలు కూడా సవరించిన తేదీల ఆధారంగా కొనసాగనున్నాయి.
ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 7న
పోలింగ్ తేదీతో పాటు ఓట్ల లెక్కింపు షెడ్యూల్లోనూ మార్పులు జరిగాయి. మొదట ప్రకటించిన ప్రకారం నవంబర్ 5న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టాల్సి ఉండగా, తాజా నిర్ణయం మేరకు నవంబర్ 7న లెక్కింపు నిర్వహించనున్నారు. పోలింగ్ పూర్తయిన తర్వాత రెండు రోజుల వ్యవధిలో ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. ఈ మార్పుతో పరిషత్ ఎన్నికల ఫలితాల ప్రకటన కూడా ముందుగా అనుకున్న తేదీ కంటే ఆలస్యం కానుంది. అభ్యర్థులు, పార్టీ శ్రేణులు కొత్త తేదీలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తమ ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ మార్పుల ప్రభావం
ఇటీవల పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తేదీలను కూడా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సవరించింది. తొలుత అక్టోబర్ 28న జరగాల్సిన మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల పోలింగ్ను నవంబర్ 1కు మార్చింది. అదేవిధంగా అక్టోబర్ 30న నిర్వహించాల్సిన ఓట్ల లెక్కింపును నవంబర్ 3కు వాయిదా వేసింది. ఈ మార్పుల కారణంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు, పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ ఒకే రోజున జరిగే పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీంతో రెండు ఎన్నికలకు అవసరమైన సిబ్బంది, పోలీసు బందోబస్తు, ఇతర ఏర్పాట్లను సమన్వయం చేయడం అధికారులకు సవాలుగా మారే అవకాశం ఉంది.
ఎన్నికల నిర్వహణలో ఇబ్బందులు రాకుండా నిర్ణయం
మున్సిపల్ ఎన్నికల లెక్కింపు, పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ ఒకే రోజు నిర్వహిస్తే సిబ్బంది కేటాయింపు, పోలీసు భద్రత, ఎన్నికల విధుల నిర్వహణలో సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఒకేసారి రెండు ఎన్నికల ప్రక్రియలను నిర్వహించడం వల్ల అధికారులపై అదనపు భారం పడటంతో పాటు ఏర్పాట్ల మధ్య సమన్వయం అవసరమవుతుంది. ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పరిషత్ ఎన్నికల తేదీలను మార్చినట్లు తెలుస్తోంది. రెండు ఎన్నికల నిర్వహణ సజావుగా సాగడంతో పాటు అవసరమైన యంత్రాంగాన్ని సమర్థంగా వినియోగించుకునేందుకు తాజా షెడ్యూల్ను రూపొందించింది.
స్థానిక ఎన్నికలను కొనసాగించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని సుప్రీంకోర్టు మంగళవారం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఎన్నికల నిర్వహణలో జాప్యం లేకుండా ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్లో మార్పులు చేపట్టింది. న్యాయస్థానం ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఎన్నికల ప్రక్రియను కొనసాగిస్తూనే, పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, పరిషత్ ఎన్నికల మధ్య సమన్వయం ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది. తాజా షెడ్యూల్ ప్రకారం నవంబర్ 1న పట్టణ స్థానిక సంస్థల పోలింగ్, నవంబర్ 3న వాటి ఓట్ల లెక్కింపు జరగనున్నాయి. అనంతరం నవంబర్ 5న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ పోలింగ్ నిర్వహించి, నవంబర్ 7న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు.