Coconut Shell: ఖరీదైన కుండీలతో పని లేదు.. కొబ్బరి చిప్పల్లోనూ మొక్కలు పెంచొచ్చు
Coconut Shell: బాల్కనీ అందంగా మార్చడానికి ఖరీదైన కుండీలే అవసరం లేదు. అవసరం లేదని పారేసే కొబ్బరి చిప్పల్లో కూడా అందమైన మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు. ఈ కొబ్బరి చిప్పల్లో ఎలాంటి మొక్కలు పెంచొచ్చో తెలుసా?
కొబ్బరి చిప్పలతో గార్డెన్..
మీ బాల్కనీ చాలా చిన్నగా ఉందా? ఆ కొద్ది స్థలాన్ని కూడా మీరు అందంగా మొక్కలతో అలంకరించాలని అనుకుంటున్నారా? దాని కోసం ఖరీదైన కుండీలు కూడా కొనాల్సిన అవసరం లేదు. రూపాయి ఖర్చు లేకుండా.. కేవలం కొబ్బరి చిప్పలతో మీ బాల్కనీని ఎలా అందంగా మార్చుకోవచ్చో.. ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కొబ్బరి చిప్పలో మనీ ప్లాంట్...
మనీ ప్లాంట్ చాలా సులభంగా పెరిగే మొక్క. దీనికి పెద్దగా కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వేగంగా పెరుగుతుంది. ఈ మొక్కను మీరు పెద్ద కొబ్బరి చిప్పలో చాలా ఈజీగా పెంచొచ్చు. చూడటానికి కూడా చాలా అందంగా కనపడుతుంది. మీ బాల్కనీకి మంచి అందాన్ని కూడా ఇస్తాయి. కొద్దిగా ఎండ, నీరు ఉంటే సరిపోతుంది.
స్పైడర్ ప్లాంట్...
స్పైడర్ ప్లాంట్ పొడవాటి, సన్నని ఆకులు, వేలాడే కొమ్మల వల్ల హ్యాంగింగ్ ప్లాంటర్కు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. కొబ్బరి చిప్పలో పెడితే ఇది మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. ఈ మొక్క గాలిని శుద్ధి చేయడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
పోథోస్
పోథోస్ మొక్క చూడటానికి మనీ ప్లాంట్లాగే ఉంటుంది, కానీ దీని ఆకుల డిజైన్ కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. దీన్ని కొబ్బరి చిప్పలో పెట్టి బాల్కనీ రెయిలింగ్ లేదా హుక్కు వేలాడదీయవచ్చు. ఈ మొక్క వేగంగా పాకుతుంది, తక్కువ వెలుతురులో కూడా బాగా పెరుగుతుంది.
ఇంగ్లీష్ ఐవీ
ఇంగ్లీష్ ఐవీ ఒక క్లాసిక్ హ్యాంగింగ్ ప్లాంట్. దీని తీగలు కిందకు చాలా అందంగా వేలాడుతుంటాయి. కొబ్బరి చిప్పలో పెడితే ఇది అచ్చం న్యాచురల్ డెకరేషన్లా కనిపిస్తుంది. ఇది బాల్కనీకి పూర్తి గార్డెన్ లుక్ను ఇస్తుంది.
పోర్టులాకా
మీకు పూలు పూసే హ్యాంగింగ్ ప్లాంట్ కావాలంటే పోర్టులాకా మంచి ఆప్షన్. దీని రంగురంగుల పువ్వులు బాల్కనీని చాలా ఆకర్షణీయంగా మారుస్తాయి. కొబ్బరి చిప్పలో దీని వేర్లు సులభంగా పాతుకుపోతాయి. ఇది ఎండలో బాగా పెరుగుతుంది.