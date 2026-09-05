India Women vs Pakistan Women: మహిళల ఆసియా కప్ 2026లో పాకిస్థాన్తో జరుగుతున్న కీలక పోరులో భారత బౌలర్లు అదరగొట్టారు. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాకిస్థాన్ జట్టు భారత బౌలింగ్ ధాటికి పూర్తిగా తడబడింది. 18.1 ఓవర్లలోనే మొత్తం 10 వికెట్లు కోల్పోయి 55 పరుగులకే ఆలౌటైంది.
18.1 ఓవర్లలోనే పాక్ ఇన్నింగ్స్కు తెర
టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న పాకిస్థాన్కు ఆరంభంలో మునీబా అలీ, షవాల్ జుల్ఫికర్ కొంత మంచి ప్రారంభం అందించారు. తొలి వికెట్కు 27 పరుగులు జోడించడంతో పాక్ మంచి స్కోరు సాధించేలా కనిపించింది. అయితే మునీబా అలీ 13 పరుగుల వద్ద షఫాలీ వర్మ బౌలింగ్లో వికెట్ కోల్పోయిన తర్వాత పరిస్థితి ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. ఆ తర్వాత భారత బౌలర్లు వరుసగా వికెట్లు తీస్తూ పాక్ను ఒత్తిడిలోకి నెట్టారు.
27 పరుగుల తర్వాత పాక్ పతనం
27 పరుగుల వద్ద తొలి వికెట్ కోల్పోయిన పాకిస్థాన్.. ఆ తర్వాత పరుగులు చేయడం కంటే వికెట్లు కాపాడుకోవడానికే పరిమితమైంది. గుల్ ఫిరోజా ఖాతా తెరవకుండానే వెనుదిరగగా, ఆయేషా జాఫర్ 2 పరుగులకే పెవిలియన్ చేరింది. సదాఫ్ షమాస్ 3, కెప్టెన్ ఫాతిమా సనా డకౌట్ అయ్యారు. ఎయ్మన్ ఫాతిమా 5 పరుగులు చేయగా, ఉమ్మె-ఎ-హానీ 6 పరుగులు, టూబా హసన్ 9 పరుగులతో మాత్రమే సరిపెట్టుకున్నారు.
శ్రీ చరణి స్పెల్కు పాక్ బ్యాటర్లు విలవిల
భారత యువ బౌలర్ శ్రీ చరణి పాక్ ఇన్నింగ్స్ను కుదిపేసింది. మొత్తం 4 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసిన ఆమె కేవలం 7 పరుగులు ఇచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టింది. షవాల్ జుల్ఫికర్, గుల్ ఫిరోజా, ఆయేషా జాఫర్లను ఔట్ చేసి పాకిస్థాన్ బ్యాటింగ్ లైనప్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. కట్టుదిట్టమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్తో బౌలింగ్ చేస్తూ పరుగులు రాకుండా చేయడంలోనూ ఆమె కీలక పాత్ర పోషించింది.
ప్రేమ రావత్, దీప్తి శర్మ కూడా సత్తా
శ్రీ చరణికి తోడుగా ప్రేమ రావత్ అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసింది. 4 ఓవర్లలో 9 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 3 వికెట్లు తీసుకుంది. సదాఫ్ షమాస్, ఉమ్మె-ఎ-హానీ, నష్రా సంధూలను ఆమె పెవిలియన్కు పంపింది. మరోవైపు దీప్తి శర్మ 3.1 ఓవర్లలో కేవలం 5 పరుగులు ఇచ్చి 2 వికెట్లు సాధించింది. పాక్ కెప్టెన్ ఫాతిమా సనాను ఎల్బీడబ్ల్యూగా ఔట్ చేయడం కూడా ఆమె ఖాతాలోనే ఉంది. షఫాలీ వర్మ 3 ఓవర్లలో 10 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ తీసుకుంది.
55 పరుగులకే ఆలౌట్.. భారత్ ముందు స్వల్ప లక్ష్యం
చివరకు నష్రా సంధూ డకౌట్ కాగా, సాదియా ఇక్బాల్ 0 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచింది. అదనపు పరుగుల రూపంలో పాకిస్థాన్కు 3 పరుగులు మాత్రమే లభించాయి. దీంతో 18.1 ఓవర్లలో 55 పరుగులకు పాక్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. టూబా హసన్ 9 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు భారత్ ముందు 56 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యం ఉంది. భారత బౌలర్లు చూపించిన ఆధిపత్యంతో మ్యాచ్పై టీమిండియా పూర్తిగా పట్టు సాధించింది.