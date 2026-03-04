Srikakulam Collector సుడిగాలి పర్యటన.. పరుగులు పెట్టిన షాపుల యజమానులు | Asianet News Telugu

Srikakulam Collector సుడిగాలి పర్యటన.. పరుగులు పెట్టిన షాపుల యజమానులు
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కలెక్టర్ సుడిగాలి పర్యటన నిర్వహించారు. అకస్మాత్తుగా చేసిన తనిఖీలతో షాపుల యజమానులు పరుగు పెట్టారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలు, ధరల పట్టికలు, పరిశుభ్రత అంశాలపై కలెక్టర్ ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. నిబంధనలు పాటించని వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. ఈ సడెన్ ఇన్స్పెక్షన్ స్థానిక వ్యాపారుల్లో చర్చనీయాంశమైంది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
04:00
Now Playing
04:14
Now Playing
11:29
Now Playing
స్పోర్ట్స్
03:35
Now Playing
03:24
Now Playing
03:46
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
01:49
Now Playing
01:41
Now Playing
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing