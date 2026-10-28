Andhra pradesh: అర్నబ్ తుపాను కారణంగా పంటలు, ఇళ్లు, వ్యాపారాలు, ఇతర ఆస్తులకు నష్టం వాటిల్లిన బాధితులకు అండగా నిలుస్తామని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. నష్టపోయిన ప్రతి ఒక్కరికీ న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
మూడు రోజుల ముందుగానే అప్రమత్తం.. నిరంతర సమీక్షలు
అర్నబ్ తుపాను తీవ్రతను ముందుగానే అంచనా వేసి గత మూడు రోజులుగా పరిస్థితులను నిరంతరం పర్యవేక్షించినట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. సచివాలయంలోని ఆర్టీజీఎస్ సెంటర్లో మీడియాతో మాట్లాడిన సీఎం.. తుపాను ప్రభావానికి అనుగుణంగా అధికారులను అప్రమత్తం చేసి, అవసరమైన చర్యలు చేపట్టామని చెప్పారు. ప్రజలకు భద్రత కల్పించడం, ప్రాణనష్టాన్ని తగ్గించడం, విపత్తు అనంతరం సాధారణ పరిస్థితులను పునరుద్ధరించడం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేసిందని వివరించారు. గతంలో తుపానులు సంభవించినప్పుడు ప్రాణనష్టం ఎక్కువగా ఉండేదని గుర్తుచేశారు. ఈసారి తుపాను ప్రభావంతో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వం అవసరమైన సహాయం అందిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
తీరాన్ని దాటిన తుపాను.. పలు జిల్లాల్లో కొనసాగుతున్న వర్షాలు
అర్నబ్ తుపాను రాత్రి 11.15 గంటల సమయంలో తీరాన్ని తాకిందని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి పక్క రాష్ట్రాల వైపు కదిలిందని తెలిపారు. అయినప్పటికీ తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. శ్రీకాకుళం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి జిల్లాల ప్రజలు గురువారం సాయంత్రం వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ప్రజలు కూడా అధికారుల సూచనలను పాటిస్తూ సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలని ప్రభుత్వం కోరుతోంది.
విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు చర్యలు.. రెండు జిల్లాల్లో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం
తుపాను కారణంగా దెబ్బతిన్న విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించేందుకు చర్యలు చేపట్టినట్లు సీఎం తెలిపారు. కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా సహాయక చర్యలకు కొంత ఆలస్యం జరుగుతోందని వివరించారు. ఈ రెండు జిల్లాలు మినహా మిగిలిన అన్ని జిల్లాల్లో సాయంత్రానికి విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరిస్తామని వెల్లడించారు. వాతావరణం అనుకూలించిన వెంటనే మిగిలిన ప్రాంతాల్లోనూ సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేస్తామని తెలిపారు. ప్రజలకు విద్యుత్, ఇతర అత్యవసర సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడంపై అధికారులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.
తుపానులో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు రూ.5 లక్షల పరిహారం
తుపాను కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.5 లక్షల ఆర్థిక సాయం అందించనున్నట్లు చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఇళ్లు దెబ్బతిన్న బాధితులకు రూ.10 వేల చొప్పున పరిహారం ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు. తుపాను కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ సహాయ శిబిరాల్లో ఆశ్రయం పొందుతున్న వారికి కూడా ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని చెప్పారు. ఒక్కొక్కరికి రూ.1,000 చొప్పున, గరిష్ఠంగా రూ.3,000 వరకు సహాయం అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు. విపత్తు వల్ల నష్టపోయిన కుటుంబాలు తిరిగి సాధారణ జీవనం సాగించేందుకు ఈ సహాయం ఉపయోగపడుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
వ్యాపారాలు, వాహనాలు, మత్స్యకారులకు ప్రత్యేక పరిహారం
తుపాను వల్ల జీవనోపాధి కోల్పోయిన చిన్న వ్యాపారులు, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు (MSMEs), వాహన యజమానులు, మత్స్యకారులకు నష్టాన్ని బట్టి ఆర్థిక సాయం అందించనున్నట్లు సీఎం వివరించారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం.. కిరాణా దుకాణాలు, రెస్టారెంట్లు దెబ్బతిన్న వాటికి రూ.25,000 చొప్పున సాయం. రూ.40 లక్షల లోపు టర్నోవర్ ఉన్న MSMEలకు రూ.50,000 పరిహారం, రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.1.5 కోట్ల లోపు టర్నోవర్ ఉన్న MSMEలకు రూ.1 లక్ష సాయం, రూ.1.5 కోట్లకు పైగా టర్నోవర్ ఉన్న MSMEలకు రూ.1.5 లక్షల పరిహారం, దెబ్బతిన్న ద్విచక్ర వాహనాలకు రూ.3,000 సాయం, దెబ్బతిన్న త్రిచక్ర వాహనాలకు రూ.10,000 పరిహారం ఇవ్వనున్నారు. అలాగే దెబ్బతిన్న ఫిషింగ్ బోట్లుకు రూ.9,000 సాయం, మత్స్యకారుల వలల మరమ్మతులకు రూ.5,000 సాయం, వలలు ఉండి దెబ్బతిన్న ఫిషింగ్ బోట్లకు రూ.25,000 పరిహారం అందించనున్నారు.