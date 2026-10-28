IND W vs ZIM W: జింబాబ్వే మహిళలతో జరిగిన వన్డే సిరీస్ను భారత మహిళల జట్టు ఘనంగా ముగించింది. చివరి మూడో వన్డేలోనూ ప్రత్యర్థిపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి 8 వికెట్ల తేడాతో విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
భారత బౌలర్ల ధాటికి కుప్పకూలిన జింబాబ్వే
మూడో వన్డేలో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన జింబాబ్వే మహిళల జట్టుకు భారత బౌలర్లు పరుగులు చేయడానికి పెద్దగా అవకాశం ఇవ్వలేదు. క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు పడటంతో జింబాబ్వే జట్టు 131 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. భారత బౌలింగ్ విభాగం సమష్టిగా రాణించడంతో ప్రత్యర్థి జట్టు తక్కువ స్కోరుకే పరిమితమైంది. వైష్ణవి శర్మ తన బౌలింగ్తో ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకోగా, సయాలి సత్ఘరే, క్రాంతి గౌడ్ కూడా కీలక వికెట్లు సాధించారు.
వైష్ణవి శర్మకు తొలి ఐదు వికెట్ల ఘనత
భారత బౌలర్లలో వైష్ణవి శర్మ అద్భుత ప్రదర్శనతో జింబాబ్వే బ్యాటింగ్ను దెబ్బతీసింది. ఈ మ్యాచ్లో ఐదు వికెట్లు పడగొట్టి తన వన్డే కెరీర్లో తొలి ఐదు వికెట్ల ఘనతను నమోదు చేసింది. ఆమె ప్రదర్శన జింబాబ్వేను తక్కువ స్కోరుకే కట్టడి చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. మరోవైపు సయాలి సత్ఘరే, క్రాంతి గౌడ్ తమ వంతుగా వికెట్లు తీసి ప్రత్యర్థి ఇన్నింగ్స్ను త్వరగా ముగించడంలో సహకరించారు.
షఫాలీ వర్మ విధ్వంసం.. ప్రతీక రావల్ అర్ధ సెంచరీ
132 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్కు ఓపెనర్లు శుభారంభం అందించారు. షఫాలీ వర్మ కేవలం 26 బంతుల్లోనే 51 పరుగులు చేసి జింబాబ్వే బౌలర్లపై విరుచుకుపడింది. ఆమె దూకుడైన బ్యాటింగ్తో లక్ష్య ఛేదనం వేగంగా సాగింది. మరోవైపు ప్రతీక రావల్ నిలకడగా ఆడుతూ 56 బంతుల్లో 59 పరుగులు సాధించింది. అర్ధ సెంచరీతో జట్టుకు అండగా నిలిచిన ఆమె, షఫాలీతో కలిసి భారత్ విజయాన్ని సులభతరం చేసింది.
17 ఓవర్లలోనే లక్ష్యం పూర్తి.. భారత్కు ఘన విజయం
షఫాలీ వర్మ, ప్రతీక రావల్ మెరుపు ఇన్నింగ్స్లతో భారత జట్టు 17 ఓవర్లలోనే 2 వికెట్లు కోల్పోయి 133 పరుగులు చేసింది. దీంతో మరో 8 వికెట్లు చేతిలో ఉండగానే లక్ష్యాన్ని అధిగమించి మూడో వన్డేలో విజయాన్ని అందుకుంది. జింబాబ్వే తరఫున ఒలిండర్ చారెబ్ 3 ఓవర్లలో 26 పరుగులు ఇచ్చింది. మొత్తంగా బౌలింగ్లో ప్రత్యర్థిని 131 పరుగులకే పరిమితం చేసి, బ్యాటింగ్లోనూ వేగంగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన భారత్ మూడో వన్డేలోనూ ఆధిపత్యం చాటింది. ఈ విజయంతో సిరీస్ను విజయవంతంగా ముగించింది.