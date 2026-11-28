Andhra pradesh: ది అపోలో యూనివర్సిటీ, చిత్తూరులో నూతన విద్యార్థులకు ఆహ్వానం పలుకుతూ ‘ప్రారంభ్–2026’ పేరుతో ఫ్రెషర్స్ డే వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు. ఆటపాటలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేక ఆకర్షణలతో క్యాంపస్లో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.
విద్యార్థులకు వైస్ ఛాన్సలర్ దిశానిర్దేశం
కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ నితిన్ ఎం. నాగార్కర్ నూతన విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలంటే చదువుతో పాటు వ్యక్తిగత నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలని సూచించారు. క్రమశిక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసం, సృజనాత్మక ఆలోచనలు విజయానికి పునాదులని పేర్కొన్నారు. అపోలో నాలెడ్జ్ సిటీలో అందుబాటులో ఉన్న విద్యా, శిక్షణ అవకాశాలను పూర్తిస్థాయిలో వినియోగించుకుని తమ లక్ష్యాలను చేరుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు.
సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలతో అలరించిన విద్యార్థులు
ప్రారంభ్ వేడుకల్లో భాగంగా నిర్వహించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. విద్యార్థులు శాస్త్రీయ నృత్యాలు, సోలో డ్యాన్స్లు, గ్రూప్ డ్యాన్స్లు, గాన ప్రదర్శనలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. మిమిక్రీ, మోనో యాక్ట్ వంటి వినూత్న ప్రదర్శనలు సైతం అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. వివిధ పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరిచిన విజేతలకు నిర్వాహకులు బహుమతులు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన మిస్, మిస్టర్ ఫ్రెషర్ పోటీల్లో స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్కు చెందిన సిప్రా సాహు మిస్ ఫ్రెషర్గా, స్కూల్ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్కు చెందిన ఆయుష్ కుమార్ మిస్టర్ ఫ్రెషర్గా ఎంపికయ్యారు.
‘టారో’ ఏనుగు మస్కట్ ఆవిష్కరణ.. 20 స్టాళ్ల ఏర్పాటు
ఈ ఏడాది వేడుకల్లో మరో ప్రత్యేకతగా యూనివర్సిటీ అధికారిక గుర్తింపును ప్రతిబింబించే ‘టారో’ అనే ఏనుగు మస్కట్ను తొలిసారిగా పరిచయం చేశారు. బలం, జ్ఞానం, ఐక్యత, పట్టుదలకు ప్రతీకగా ఈ మస్కట్ను రూపొందించినట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు. మరోవైపు విద్యార్థులు స్వయంగా ఏర్పాటు చేసిన 20 స్టాళ్లు సందర్శకులను విశేషంగా ఆకర్షించాయి. తమ ఆలోచనలను ఆచరణలో పెట్టడం, సృజనాత్మకతను చాటుకోవడం, వ్యాపార నిర్వహణపై అవగాహన పెంచుకోవడం వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థుల్లో ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగే ఆలోచనలను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ ప్రయత్నం దోహదపడింది.
ప్రముఖుల హాజరు.. ఘనంగా ముగిసిన వేడుకలు
ఈ కార్యక్రమంలో ప్రో వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ అల్ఫ్రెడ్ జె. అగస్టీన్, రిజిస్ట్రార్ అనిల్ కుమార్ ఎస్., యూనిట్ హెడ్ ఎస్. బాలరాజ్, వైస్ ఛాన్సలర్ సతీమణి డాక్టర్ అను నాగార్కర్ పాల్గొన్నారు. ప్రారంభ్–2026 చైర్మన్, స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ డీన్ డాక్టర్ రామయ్య ఇటుమల్ల, అపోలో కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ జయంతి, స్కూల్ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ డీన్ డాక్టర్ రమేష్, స్కూల్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డీన్ డాక్టర్ డి. జగదీషన్, అపోలో ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మాస్యూటికల్ సైన్సెస్ డీన్ ప్రొఫెసర్ కె. భాస్కర్ రెడ్డితో పాటు వివిధ విభాగాల అధిపతులు, అధ్యాపకులు, పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు వేడుకల్లో భాగమయ్యారు. నూతన విద్యార్థులకు మధుర జ్ఞాపకాలను అందిస్తూ, వారిలో ఐక్యతా భావాన్ని పెంపొందించేలా ప్రారంభ్–2026 వేడుకలు విజయవంతంగా ముగిశాయి.