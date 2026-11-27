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- ఏపీలో రూ. 13,667 కోట్లతో అదానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ టైటానియం కాంప్లెక్స్.. ఎక్కడ రానుందంటే?
ఏపీలో రూ. 13,667 కోట్లతో అదానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ టైటానియం కాంప్లెక్స్.. ఎక్కడ రానుందంటే?
AP Cabinet: ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన శుక్రవారం జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో 30కి పైగా ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించింది. ఇందులో అదానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ టైటానియం కాంప్లెక్స్తో పాటు మరిన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు.
ఏపీలో భారీ పరిశ్రమలకు గ్రీన్ సిగ్నల్.. వేలాది ఉద్యోగాలు
రాష్ట్రానికి భారీ పెట్టుబడులను తీసుకొచ్చే పలు పారిశ్రామిక ప్రతిపాదనలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండలో రూ.19 వేల కోట్ల పెట్టుబడితో కియా ఇండియా రెండో కార్ల తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుతో పాటు అనుబంధ పరిశ్రమల ద్వారా సుమారు 12 వేల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రూ.13,667 కోట్లతో అదానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ టైటానియం కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటుకు కూడా అనుమతి ఇచ్చారు.
అచ్యుతాపురంలో సెయింట్ గోబెన్ గ్లాస్, ఏటీసీ టైర్ల తయారీ సామర్థ్య విస్తరణ ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం లభించింది. చిత్తూరు జిల్లాలో ఈస్ట్మన్ ఎక్స్పోర్ట్స్, న్యూట్రిక్రీమ్స్ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు మార్గం సుగమమైంది. మూలపేట కెమికల్ పార్క్, లేపాక్షి ఏరోస్పేస్ ప్రాజెక్టుకు భూ కేటాయింపులు, ఎంఎస్ఎంఈ రైట్ టు బిజినెస్ బిల్లుకు కూడా కేబినెట్ పచ్చజెండా ఊపింది. ఈ నిర్ణయాలతో పారిశ్రామిక రంగంలో పెట్టుబడులు పెరగడంతో పాటు స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడనున్నాయి.
అమరావతి నిర్మాణాలకు నిధుల కేటాయింపు..
రాజధాని అమరావతిలో మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రభుత్వ భవనాల నిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించింది. గ్రీన్ వర్క్స్ కోసం రూ.180.68 కోట్లు మంజూరు చేయగా, సచివాలయం, హెచ్వోడీ భవనాల నిర్మాణ అంచనా వ్యయాన్ని రూ.4,688 కోట్ల నుంచి రూ.6,641 కోట్లకు పెంచే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది.
అసెంబ్లీ భవన నిర్మాణానికి రూ.380 కోట్ల కాంట్రాక్ట్కు అనుమతి ఇచ్చారు. హైకోర్టు భవనంలో విద్యుత్ వ్యవస్థలు, లిఫ్టులు, అగ్నిమాపక భద్రత ఏర్పాట్ల కోసం రూ.432 కోట్లు కేటాయించారు. రాజధాని పరిధిలోని గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి రూ.1,215 కోట్లు మంజూరు చేశారు. అమరావతి సంగమం నిర్మాణానికి రూ.626 కోట్ల ప్రతిపాదనకు ఆమోదం లభించింది. వీటితో పాటు పబ్లిక్ లైబ్రరీ, ఆడిటోరియం, గవర్నెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కోసలనగరం ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ అభివృద్ధి కోసం రూ.1,500 కోట్ల బ్రిడ్జి లోన్కు కూడా అనుమతి ఇచ్చారు.
పునరుత్పాదక విద్యుత్కు ప్రోత్సాహం.. సోలార్, పవన ప్రాజెక్టులకు భూములు
రాష్ట్రంలో సంప్రదాయేతర ఇంధన వనరుల వినియోగాన్ని పెంచే దిశగా పలు ప్రాజెక్టులకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. కడప జిల్లా మైలవరంలో 1,000 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకోసం 1,127 ఎకరాల భూమిని 33 ఏళ్ల పాటు లీజుకు ఇచ్చే ప్రతిపాదనకు ఆమోదముద్ర పడింది.
నంద్యాల జిల్లాలో 210 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టును ఎకోరెన్ సంస్థ నుంచి జెంటారి రెన్యూవబుల్స్కు బదిలీ చేసేందుకు అనుమతించారు. ప్రకాశం జిల్లా పొలవరంలో రోజుకు 12 టన్నుల కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం కలిగిన ప్లాంట్ ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపారు. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో 119 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టు కోసం 31.46 ఎకరాల భూమి కేటాయింపునకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఈ ప్రాజెక్టులు అందుబాటులోకి వస్తే రాష్ట్ర విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు పర్యావరణహిత ఇంధన రంగానికి బలం చేకూరనుంది.
రైతులకు భారీ ఊరట..
భూముల యాజమాన్య హక్కులకు సంబంధించిన సమస్యలను పరిష్కరించే దిశగా మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అనంతపురం జిల్లాలో 4,352 మంది పట్టాదారులకు ప్రయోజనం కలిగేలా 9,917 ఎకరాల భూములను నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించే ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది. దీనివల్ల సంబంధిత భూములపై యజమానులకు ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగి, హక్కులకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అలాగే రైల్వే కోడూరు మండలంలో 5,324 మంది రైతులకు సంబంధించిన భూ రికార్డుల్లో మార్పులు చేయనున్నారు. సుమారు 10,192 ఎకరాల్లో ఉన్న అథుకుబడి పట్టాలను జిరాయితీ పట్టాలుగా మార్చేందుకు మంత్రివర్గం అనుమతించింది. ఈ నిర్ణయాలు అమల్లోకి వస్తే చాలా కాలంగా భూ హక్కుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న రైతులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. భూముల రికార్డుల్లో స్పష్టత రావడంతో భవిష్యత్తులో క్రయవిక్రయాలు, ఇతర ఆస్తి సంబంధిత లావాదేవీల్లో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది.
అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు ఊతం..
తాజా కేబినెట్ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు రాష్ట్రంలోని వివిధ రంగాల అభివృద్ధికి దోహదపడేలా ఉన్నాయి. ఒకవైపు కియా, అదానీ వంటి భారీ ప్రాజెక్టుల ద్వారా పారిశ్రామిక పెట్టుబడులకు ప్రోత్సాహం లభించనుండగా, మరోవైపు అమరావతి నిర్మాణాలకు నిధులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. సౌర, పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా గ్రీన్ ఎనర్జీ ఉత్పత్తిని పెంచేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఇదే సమయంలో నిషేధిత భూముల జాబితా నుంచి తొలగింపు, పట్టాల మార్పు వంటి నిర్ణయాలు రైతులు, భూ యజమానులకు ఊరటనివ్వనున్నాయి. మొత్తంగా 30కి పైగా ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపిన మంత్రివర్గం.. పారిశ్రామికీకరణ, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, ఇంధన ఉత్పత్తి, భూ సమస్యల పరిష్కారం వంటి అంశాలపై దృష్టి సారించింది. ఆయా నిర్ణయాలకు సంబంధించిన తదుపరి చర్యలు ప్రారంభమైతే రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మరింత ఊతం లభించనుంది.