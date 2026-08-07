ఫ్రిజ్ పై కవర్ వేస్తున్నారా? ఈ విషయం తెలుసుకోలేదంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదం | Fridge Cover Warning

ఫ్రిజ్ పై కవర్ వేస్తున్నారా? ఈ విషయం తెలుసుకోలేదంటే ప్రాణాలకే ప్రమాదం
మీ ఇంట్లో ఉన్న ఫ్రిజ్ పై కవర్ వేస్తున్నారా? దుమ్ము పడుతుందని కవర్ వేస్తే అది ఎన్నో సమస్యలకు కారణం అవుతుంది. ఈ చిన్న పొరపాటు ఫ్రిడ్జ్ను పాడు చేయడమే కాదు, అగ్ని ప్రమాదానికి కూడా కారణం అయ్యే అవకాశం ఉంది.
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