MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
Add Preferred SourceGoogle-icon

Today Gold and Silver rate: యుద్ధం ఆగకపోతే ఇంకా పెరుగుతాయా?

Author : Galam Venkata Rao
Published : Aug 05 2026, 01:24 PM IST
Share this Video

దేశంలో బంగారం ధరలు మరోసారి ఎగబాకాయి. ఈ మధ్య కాలంలో మళ్లీ పసిడి రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇదే కొనసాగితే రూ.లక్షా యాభైవేలు దాటే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

Related Video

Today Gold and Silver rate: యుద్ధం ఆగకపోతే ఇంకా పెరుగుతాయా? | Asianet News Telugu
Now Playing
Today Gold and Silver rate: యుద్ధం ఆగకపోతే ఇంకా పెరుగుతాయా? | Asianet News Telugu
ఆగస్టు1 నుంచి కొత్త రూల్స్, ఏమేం మారనున్నాయంటే.. | August 1 New Rules 2026 | Asianet News Telugu
Now Playing
ఆగస్టు1 నుంచి కొత్త రూల్స్, ఏమేం మారనున్నాయంటే.. | August 1 New Rules 2026 | Asianet News Telugu
Gold Price Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్.. ఎట్టకేలకు తగ్గిన గోల్డ్ రేట్లు
Now Playing
Gold Price Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్.. ఎట్టకేలకు తగ్గిన గోల్డ్ రేట్లు
దోబూచులాడుతున్న బంగారం ధరలు....ఇవాళ భారీగా కుప్పకూలిన పసిడి, సిల్వర్ | Asianet News Telugu
Now Playing
దోబూచులాడుతున్న బంగారం ధరలు....ఇవాళ భారీగా కుప్పకూలిన పసిడి, సిల్వర్ | Asianet News Telugu
భారీగా పెరిగిపోతున్న బంగారం, వెండి ధరలు...ఈరోజు గ్రాము గోల్డ్ ఎంతో తెలుసా? | Asianet News Telugu
Now Playing
భారీగా పెరిగిపోతున్న బంగారం, వెండి ధరలు...ఈరోజు గ్రాము గోల్డ్ ఎంతో తెలుసా? | Asianet News Telugu
రెండు రోజుల ఊరట.. మళ్లీ షాకిచ్చిన బంగారం ధరలు!..| Asianet News Telugu
Now Playing
రెండు రోజుల ఊరట.. మళ్లీ షాకిచ్చిన బంగారం ధరలు!..| Asianet News Telugu
ఎన్నిసార్లు విమానం ఎక్కినా.. మీకు తెలియని రూల్స్ ఇవి | Flight Rules Most Passengers Don't Know
Now Playing
ఎన్నిసార్లు విమానం ఎక్కినా.. మీకు తెలియని రూల్స్ ఇవి | Flight Rules Most Passengers Don't Know
Gold Price Today : పసిడికి బ్రేక్..ఒక్కరోజులో కుప్పకూలిన గోల్డ్...ఎంత తగ్గిందంటే
Now Playing
Gold Price Today : పసిడికి బ్రేక్..ఒక్కరోజులో కుప్పకూలిన గోల్డ్...ఎంత తగ్గిందంటే
ఎగ్జామ్ లో పాస్ అవ్వాలంటే 35 మార్కులే ఎందుకు? Why Do Students Need 35 Marks to Pass?| Asianet Telugu
Now Playing
ఎగ్జామ్ లో పాస్ అవ్వాలంటే 35 మార్కులే ఎందుకు? Why Do Students Need 35 Marks to Pass?| Asianet Telugu
Gold Price Today: యుద్ధం ఎఫెక్ట్ ఆకాశాన్ని తాకుతున్న బంగారం ధరలు | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Price Today: యుద్ధం ఎఫెక్ట్ ఆకాశాన్ని తాకుతున్న బంగారం ధరలు | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

గోరేటి వెంకన్న పాటకి అనుపమ ఫిదా | Goreti Venkanna Speech | Crazy Kalyanam Teaser Launch Event
12:29
Now Playing
గోరేటి వెంకన్న పాటకి అనుపమ ఫిదా | Goreti Venkanna Speech | Crazy Kalyanam Teaser Launch Event
పిల్లలు, పెద్దలు పడిపడి నవ్వుకునే మ్యాజిక్ షో| Asianet News Telugu
29:56
Now Playing
పిల్లలు, పెద్దలు పడిపడి నవ్వుకునే మ్యాజిక్ షో| Asianet News Telugu
స్టేజిపై చిరు అదిరిపోయే పంచ్ లు | Megastar Chiranjeevi Inspirational Speech | Asianet News Telugu
14:56
Now Playing
స్టేజిపై చిరు అదిరిపోయే పంచ్ లు | Megastar Chiranjeevi Inspirational Speech | Asianet News Telugu
అదే నా గోల్ హీరో జయ కృష్ణ అదిరిపోయే స్పీచ్ | Hero Jai Krishna Ghattamaneni Speech
05:09
Now Playing
అదే నా గోల్ హీరో జయ కృష్ణ అదిరిపోయే స్పీచ్ | Hero Jai Krishna Ghattamaneni Speech

స్పోర్ట్స్

రోహిత్, కోహ్లీకి ఇదే లాస్ట్ మ్యాచా? | Rohit Sharma ODI Retirement Rumours | Asianet News Telugu
04:12
Now Playing
రోహిత్, కోహ్లీకి ఇదే లాస్ట్ మ్యాచా? | Rohit Sharma ODI Retirement Rumours | Asianet News Telugu
RCB Champions 2026: RCB విక్టరీ కాంతుల్లో స్టేడియం ఫ్యాన్స్ సంబరాలు| Asianet News Telugu
03:19
Now Playing
RCB Champions 2026: RCB విక్టరీ కాంతుల్లో స్టేడియం ఫ్యాన్స్ సంబరాలు| Asianet News Telugu
చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ | Vaibhav Suryavanshi Creates IPL History | Asianet News Telugu
04:55
Now Playing
చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ | Vaibhav Suryavanshi Creates IPL History | Asianet News Telugu
RCB హిస్టరీ వరుసగా 2వ సారి ఐపీఎల్ టైటిల్ | RCB Makes History in IPL 2026 | Asianet News Telugu
03:48
Now Playing
RCB హిస్టరీ వరుసగా 2వ సారి ఐపీఎల్ టైటిల్ | RCB Makes History in IPL 2026 | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Today Gold and Silver rate: యుద్ధం ఆగకపోతే ఇంకా పెరుగుతాయా? | Asianet News Telugu
03:43
Now Playing
Today Gold and Silver rate: యుద్ధం ఆగకపోతే ఇంకా పెరుగుతాయా? | Asianet News Telugu
ఆగస్టు1 నుంచి కొత్త రూల్స్, ఏమేం మారనున్నాయంటే.. | August 1 New Rules 2026 | Asianet News Telugu
03:40
Now Playing
ఆగస్టు1 నుంచి కొత్త రూల్స్, ఏమేం మారనున్నాయంటే.. | August 1 New Rules 2026 | Asianet News Telugu
Gold Price Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్.. ఎట్టకేలకు తగ్గిన గోల్డ్ రేట్లు
03:42
Now Playing
Gold Price Today : బంగారం కొనాలనుకునే వారికి గుడ్ న్యూస్.. ఎట్టకేలకు తగ్గిన గోల్డ్ రేట్లు

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్