Today Gold and Silver rate: యుద్ధం ఆగకపోతే ఇంకా పెరుగుతాయా? | Asianet News Telugu

Today Gold and Silver rate: యుద్ధం ఆగకపోతే ఇంకా పెరుగుతాయా?
దేశంలో బంగారం ధరలు మరోసారి ఎగబాకాయి. ఈ మధ్య కాలంలో మళ్లీ పసిడి రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇదే కొనసాగితే రూ.లక్షా యాభైవేలు దాటే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
12:29
Now Playing
14:56
Now Playing
స్పోర్ట్స్
04:12
Now Playing
03:19
Now Playing
04:55
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
03:40
Now Playing
03:42
Now Playing
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing