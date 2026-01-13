విజయవాడ సంక్రాంతి వేడుకల్లో MP Kesineni Sivanath | Sankranthi Muggulu | Asianet News Telugu

విజయవాడ సంక్రాంతి వేడుకల్లో MP Kesineni Sivanath
విజయవాడ నగరం సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా సంప్రదాయ సంబరాలతో కళకళలాడింది. రంగురంగుల ముగ్గులు, హరిదాసుల కీర్తనలు, సాంప్రదాయ నృత్యాలు, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ప్రజలను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ వేడుకల్లో విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్ పాల్గొని ప్రజలతో కలిసి పండుగ ఉత్సాహాన్ని పంచుకున్నారు. సంక్రాంతి పండుగ ద్వారా మన సంప్రదాయాలు, ఐక్యత, ఆనందాన్ని మరింత బలపరిచేలా ఈ కార్యక్రమాలు సాగాయి.
