నారావారిపల్లెలో CM Chandrababu Family గంగమ్మ, నాగాలమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు | Asianet News Telugu

నారావారిపల్లెలో CM Chandrababu Family గంగమ్మ, నాగాలమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 16 2026, 02:18 PM IST
సంక్రాంతి పండుగను పురస్కరించుకుని నారావారిపల్లెలో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు గ్రామ దేవతలు గంగమ్మ, నాగాలమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంప్రదాయ పద్ధతిలో పూజలు చేసి ప్రజల శ్రేయస్సు, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ప్రార్థించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామస్థులు, పార్టీ నేతలు పాల్గొన్నారు.

