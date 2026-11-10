Telangana: తెలంగాణలోని ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల నిర్వహణపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పులకు సిద్ధమవుతోంది. ఇకపై కాలేజీ క్యాంపస్లలో సినిమా ప్రమోషన్లు, ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లు, ఇతర ప్రైవేట్ కార్యక్రమాలకు అనుమతి ఇవ్వకూడదని నిర్ణయించింది.
కాలేజీ క్యాంపస్లలో వాణిజ్య కార్యక్రమాలకు బ్రేక్
విద్యాసంస్థలు చదువుకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇటీవల కొన్ని ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాలు, భారీ ప్రైవేట్ ఈవెంట్లు నిర్వహించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. విద్యార్థులను ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు పెద్ద సంఖ్యలో తరలించడం, వారి సాధారణ విద్యా కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగించడం వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో క్యాంపస్లను సినిమా ప్రమోషన్లు, వాణిజ్య ప్రచారాలకు వేదికలుగా ఉపయోగించకుండా నియంత్రించాలనే ప్రతిపాదన తెరపైకి వచ్చింది.
సినిమా కోసం సెలవులు ఇవ్వడంపై అభ్యంతరం
కొన్ని ప్రైవేట్ కాలేజీలు సినిమా ప్రమోషన్ల కోసం విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా సెలవులు ప్రకటించడం ప్రభుత్వ దృష్టికి వెళ్లినట్లు సమాచారం. విద్యార్థులు తరగతులకు హాజరుకావాల్సిన సమయంలో వారిని సినిమా కార్యక్రమాలకు తీసుకెళ్లడం, ప్రచార కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములను చేయడం సరైన విధానం కాదని అధికారులు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు, చదువుపై దృష్టి పెట్టాల్సిన విద్యాసంస్థలు వాణిజ్య ప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడాన్ని ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణిస్తోంది. ఈ తరహా చర్యలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా కొత్త నిబంధనలు తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది.
విద్యార్థుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత
భారీ కార్యక్రమాల నిర్వహణ సమయంలో విద్యార్థుల రద్దీ పెరిగి తోపులాటలు, ఇతర అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకునే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా సరైన భద్రతా ఏర్పాట్లు లేకుండా వేలాది మందితో ఈవెంట్లు నిర్వహిస్తే పరిస్థితులు అదుపు తప్పే అవకాశం ఉంటుంది. స్టేజీలు, సౌండ్ సిస్టమ్స్, విద్యుత్ పరికరాల ఏర్పాటు విషయంలోనూ ప్రమాదాలు తలెత్తవచ్చు. ఇలాంటి ఘటనల వల్ల విద్యార్థుల ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకే విద్యాసంస్థల్లో జరిగే కార్యక్రమాలపై కఠినమైన పర్యవేక్షణ అవసరమని యోచిస్తోంది.
కొత్త మార్గదర్శకాల్లో కీలక నిబంధనలు ఇవే
ప్రభుత్వం సిద్ధం చేస్తున్నట్లు చెబుతున్న మార్గదర్శకాల్లో పలు అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా భారీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలంటే ముందుగానే సంబంధిత అధికారుల అనుమతి తీసుకునే విధానాన్ని తీసుకురావాలని పరిశీలిస్తోంది. పెద్ద స్థాయి కార్యక్రమాలకు విద్యాశాఖతో పాటు పోలీసుల అనుమతి తప్పనిసరి చేసే అవకాశం ఉంది. స్టేజీల నిర్మాణం, విద్యుత్ సరఫరా, అగ్నిమాపక భద్రతపై ప్రత్యేక నిబంధనలు రూపొందించనున్నారు. కార్యక్రమాల సమయంలో విద్యార్థుల రాకపోకలు, జనసమూహాల నియంత్రణకు చర్యలు చేపట్టనున్నారు. విద్యా, క్రీడా కార్యకలాపాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఇతర కార్యక్రమాలపై ఆంక్షలు విధించే అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నారు.
త్వరలో అధికారిక ఉత్తర్వులు వచ్చే అవకాశం
ఈ ప్రతిపాదనలకు సంబంధించి విద్యాశాఖ స్థాయిలో కసరత్తు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కొత్త మార్గదర్శకాలు ఖరారైన తర్వాత అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లతో పాటు ఇతర ప్రైవేట్ కార్యక్రమాలపై ఎలాంటి పరిమితులు విధిస్తారు? ఏయే కార్యక్రమాలకు మినహాయింపులు ఉంటాయి? నిబంధనలు ఉల్లంఘించే విద్యాసంస్థలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారు? అనే అంశాలపై స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఉత్తర్వులు విడుదల చేసిన తర్వాతే పూర్తి వివరాలు వెల్లడికానున్నాయి. మొత్తంగా ఈ ప్రతిపాదనలు అమల్లోకి వస్తే విద్యాసంస్థల క్యాంపస్లలో నిర్వహించే ప్రైవేట్ ఈవెంట్ల విషయంలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.