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- తెలంగాణ ఉద్యమానికి కీలక మలుపు.. నవంబర్ 29న ఏం జరిగింది? రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ఎలా నాంది పడింది?
తెలంగాణ ఉద్యమానికి కీలక మలుపు.. నవంబర్ 29న ఏం జరిగింది? రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ఎలా నాంది పడింది?
Deeksha Divas: తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఉద్యమంలో నవంబర్ 29, 2009కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం అప్పటి టీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ చేపట్టిన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ఉద్యమాన్ని కీలక మలుపు తిప్పింది. ఇంతకీ ఆ రోజు ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం దశాబ్దాల పోరాటం
తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఆకాంక్షకు సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. 1956లో ఆంధ్ర రాష్ట్రంతో తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు చేసినప్పటి నుంచి ప్రాంతీయ అసమానతలు, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల విషయంలో అన్యాయం జరుగుతోందనే ఆందోళనలు వ్యక్తమయ్యాయి. 1969లో ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసింది. వేలాది మంది విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, ప్రజలు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. అయితే అప్పట్లో ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటు సాధ్యం కాలేదు. ఆ తర్వాత కూడా తెలంగాణ ప్రజల్లో ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఆకాంక్ష కొనసాగింది. 2001 ఏప్రిల్ 27న కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి (టీఆర్ఎస్) పార్టీని స్థాపించారు. ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధననే ప్రధాన లక్ష్యంగా రాజకీయ పోరాటాన్ని ప్రారంభించారు. వివిధ రాజకీయ పార్టీలు, ప్రజా సంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు, ఉద్యోగ సంఘాలు క్రమంగా ఉద్యమంలో భాగమయ్యాయి. 2009 నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన డిమాండ్ మరోసారి తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంది.
నవంబర్ 29న అసలేం జరిగింది?
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలనే డిమాండ్తో 2009 నవంబర్ 29న కేసీఆర్ ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు సిద్ధమయ్యారు. 'తెలంగాణ వచ్చుడో.. కేసీఆర్ సచ్చుడో' అనే నినాదంతో ఉద్యమాన్ని మరింత ఉధృతం చేశారు. సిద్ధిపేట వైపు నుంచి దీక్ష కోసం బయలుదేరిన ఆయనను కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలంలోని అల్గునూరు చౌరస్తా వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అక్కడే కేసీఆర్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అనంతరం ఆయనను ఖమ్మం జైలుకు తరలించారు. అయితే ఈ అరెస్టుతో ఉద్యమం ఆగిపోలేదు. కేసీఆర్ను విడుదల చేయాలని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలు మొదలయ్యాయి. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువత, ఉద్యోగులు రోడ్లపైకి వచ్చారు. అరెస్టును వ్యతిరేకిస్తూ ఆందోళనలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. కేసీఆర్ జైలులోనే నిరాహార దీక్ష కొనసాగించడంతో ఆయన ఆరోగ్యం క్షీణించింది. దీంతో తెలంగాణ ఉద్యమం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అల్గునూరు వద్ద జరిగిన అరెస్టు ఘటన తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలో కీలక ఘట్టంగా నిలిచిపోయింది.
కేసీఆర్ దీక్షతో కేంద్రం దిగివచ్చింది.. డిసెంబర్ 9 ప్రకటన
కేసీఆర్ నిరాహార దీక్షకు ప్రజల నుంచి భారీ మద్దతు లభించడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వంపై రాజకీయ ఒత్తిడి పెరిగింది. తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉద్యమం రోజురోజుకూ తీవ్రతరం కావడం, విద్యార్థులు పెద్దఎత్తున ఆందోళనల్లో పాల్గొనడంతో పరిస్థితి జాతీయ స్థాయిలో ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో అప్పటి కేంద్ర హోంమంత్రి పి. చిదంబరం డిసెంబర్ 9, 2009 అర్ధరాత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ ప్రకటనతో తెలంగాణ ప్రజల్లో ఆనందోత్సాహాలు వెల్లివిరిశాయి. కేసీఆర్ తన నిరాహార దీక్షను విరమించారు. అయితే ఆ తర్వాత రాష్ట్ర విభజనపై సీమాంధ్ర ప్రాంతంలో ఆందోళనలు, రాజకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం తదుపరి చర్యల విషయంలో వెనక్కి తగ్గిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం పోరాటం మరింత కాలం కొనసాగింది. చివరకు శ్రీకృష్ణ కమిటీ నివేదిక, రాజకీయ చర్చలు, పార్లమెంటులో బిల్లు ఆమోదం వంటి పరిణామాల అనంతరం 2014 ఫిబ్రవరి 18న లోక్సభ, ఫిబ్రవరి 20న రాజ్యసభలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లు ఆమోదం పొందింది. రాష్ట్రపతి ఆమోదం తర్వాత 2014 జూన్ 2న తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించింది.
నవంబర్ 29 లేకుంటే డిసెంబర్ 9 లేదు: కేటీఆర్, హరీశ్ రావు
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో కేసీఆర్ నిరాహార దీక్ష పోషించిన పాత్రను బీఆర్ఎస్ నాయకులు మరోసారి గుర్తుచేసుకున్నారు. దీక్షా దివస్ సందర్భంగా పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. కేసీఆర్ తన ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా తెలంగాణ కోసం పోరాడారని పేర్కొన్నారు. చావు నోట్లో తలపెట్టి అయినా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, ప్రజల అస్తిత్వానికి, ఆత్మగౌరవానికి గుర్తింపు తీసుకొస్తానని ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నారని కొనియాడారు. మూడున్నర కోట్ల ప్రజల చిరకాల స్వప్నాన్ని సాకారం చేయడంలో ఆయన పోరాటం కీలకమైందన్నారు. "నవంబర్ 29 లేకుంటే డిసెంబర్ 9 లేదు.. డిసెంబర్ 9 లేకుంటే జూన్ 2 లేదు" అంటూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావానికి దారితీసిన పరిణామాలను కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు. మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సైతం కేసీఆర్ దీక్షను స్మరించుకున్నారు. కేసీఆర్ దీక్షాబలం, అమరవీరుల త్యాగఫలమే నేటి తెలంగాణ రాష్ట్రం అని పేర్కొన్నారు. పదవులను పక్కనపెట్టి, ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధన కోసం పోరాడిన నాయకుడిగా కేసీఆర్ను అభివర్ణించారు. తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రలో ఆయన పోరాటం చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని తెలిపారు.
అల్గునూరులో దీక్షా దివస్ సభ.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్మరణ కార్యక్రమాలు
2009లో కేసీఆర్ను పోలీసులు అరెస్టు చేసిన అల్గునూరు చౌరస్తానే ఈ ఏడాది దీక్షా దివస్ బహిరంగ సభకు వేదికగా మారింది. కరీంనగర్ జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండలంలోని అల్గునూరులో బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో భారీ సభ ఏర్పాటు చేశారు. పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, తెలంగాణ ఉద్యమకారులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.
మరోవైపు హైదరాబాద్లోని కొత్తపేట డివిజన్ మోహన్ నగర్లోనూ దీక్షా దివస్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మాజీ కార్పొరేటర్ జి.వి. సాగర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని కేసీఆర్ పోరాటాన్ని స్మరించుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎం.డి. జయర్కాన్, ఉదయ్ గౌడ్, గుండమల్ల పాండు గౌడ్తో పాటు పలువురు మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో కీలకమైన నవంబర్ 29 నాటి పరిణామాలను భావితరాలకు తెలియజేయడం, ఉద్యమంలో పాల్గొన్నవారి త్యాగాలను గుర్తుచేయడం దీక్షా దివస్ కార్యక్రమాల ప్రధాన ఉద్దేశమని బీఆర్ఎస్ నాయకులు చెబుతున్నారు. అల్గునూరు సభ ద్వారా ప్రత్యేక రాష్ట్ర సాధనలో కేసీఆర్ దీక్ష ప్రాధాన్యాన్ని మరోసారి ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలని పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది.