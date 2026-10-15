CM Revanth Reddy: తెలంగాణలో రానున్న రోజుల్లో ఎల్నినో ప్రభావంతో వాతావరణ పరిస్థితులు మరింత కఠినంగా మారే అవకాశం ఉందన్న నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రైతులకు కీలక సూచనలు చేశారు. ఈసారి ఎండాకాలం పంటల సాగును వాయిదా వేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఎల్నినో ప్రభావంపై సీఎం ఆందోళన
వాతావరణంలో చోటుచేసుకుంటున్న మార్పులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఎల్నినో ప్రభావం ఈసారి మరింత తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు, వాతావరణ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్న నేపథ్యంలో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. గతంలో కరోనా మహమ్మారి సమయంలో ఎదురైన పరిస్థితుల మాదిరిగానే, ఈసారి కూడా సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సిద్ధంగా ఉండాలని సూచించారు. వాతావరణ మార్పులు మనుషులతో పాటు పశువులు, ఇతర జీవరాశులపైనా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజల అవసరాలను కాపాడటంతో పాటు వ్యవసాయ రంగానికి ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను తగ్గించడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందని వివరించారు. రైతులు ప్రస్తుత పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని సాగు ప్రణాళికల్లో మార్పులు చేసుకోవాలని, ముఖ్యంగా నీటి వినియోగం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని కోరారు.
అక్టోబర్లోనే 38 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు
సాధారణంగా వేసవిలో నమోదయ్యే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు అక్టోబర్లోనే కనిపించడం ఆందోళనకరం అని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 38 డిగ్రీల సెల్సియస్కు పైగా నమోదవుతున్నాయని తెలిపారు. ఈ పరిస్థితులు వ్యవసాయ రంగంపై ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయని చెప్పారు. ముఖ్యంగా వరి వంటి అధిక నీటి అవసరం ఉండే పంటలకు సాగునీరు అందించడం సవాలుగా మారే అవకాశం ఉందన్నారు.
రాష్ట్రంలో వర్షపాతం సాధారణం కంటే 23 శాతం తక్కువగా నమోదవడంతో నీటి లభ్యతపై ప్రభావం పడిందని సీఎం వివరించారు. కృష్ణా బేసిన్లోని రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలు సుమారు 70 శాతం తక్కువగా ఉన్నాయని వెల్లడించారు. యాసంగి పంటల సాగు సమయంలోనే నీటి కొరతపై ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయని చెప్పారు. ప్రాజెక్టుల్లో అందుబాటులో ఉన్న నీటిని వ్యవసాయానికి మాత్రమే కాకుండా, గ్రామాలు, పట్టణాల తాగునీటి అవసరాలకు కూడా కేటాయించాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
పెరిగిన విద్యుత్ డిమాండ్.. రిజర్వాయర్ల నీటిపై ఒత్తిడి
రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ పంపుసెట్లకు విద్యుత్ అవసరాలు పెరగడంతో కరెంట్ వినియోగం గణనీయంగా పెరిగిందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణలో సుమారు 30 లక్షల పంపుసెట్లకు విద్యుత్ సరఫరా చేయాల్సి వస్తోందని చెప్పారు. సాధారణంగా అంచనా వేసిన అవసరాలకు అదనంగా మరో 5 వేల మెగావాట్ల డిమాండ్ పెరిగిందని, మొత్తం విద్యుత్ అవసరం 20 వేల మెగావాట్లకు పైగా చేరిందని వివరించారు. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అత్యధిక స్థాయిలో విద్యుత్ వినియోగం నమోదైనట్లు పేర్కొన్నారు.
గత దశాబ్ద కాలంలో విద్యుత్ డిమాండ్ సుమారు 14 వేల మెగావాట్ల మేర పెరిగిందని సీఎం గుర్తుచేశారు. ఉత్పత్తి, సరఫరాపై ఒత్తిడి పెరిగినప్పటికీ రైతులకు నిరంతర విద్యుత్ అందించేందుకు కృషి చేస్తున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి, విద్యుత్ శాఖ మంత్రి భట్టి విక్రమార్కతో పాటు శాఖ అధికారులు, సిబ్బందిని అభినందించారు. అదే సమయంలో అందుబాటులో ఉన్న విద్యుత్ను అవసరానికి తగినట్లుగా వినియోగించుకోవాలని రైతులకు సూచించారు. నీరు, కరెంట్ను వృథా చేయకుండా పొదుపుగా ఉపయోగించుకోవడం ద్వారా సంక్షోభ తీవ్రతను తగ్గించవచ్చని తెలిపారు.
రాబోయే ఎనిమిది నెలలు కీలకం.. రైతులకు భరోసా
రాబోయే ఎనిమిది నెలలు, ముఖ్యంగా జూలై వరకు ఉన్న కాలం రాష్ట్రానికి అత్యంత కీలకమని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. రిజర్వాయర్లలో నిల్వ ఉన్న నీటిని జాగ్రత్తగా వినియోగించుకోవాలని, ప్రతి చుక్క నీటిని సద్వినియోగం చేసుకునేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. సాగునీరు, తాగునీరు, విద్యుత్ అవసరాల మధ్య సమతుల్యత పాటిస్తూ ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
రైతులు ఇప్పటికే సాగు చేసిన పంటలు నష్టపోకుండా ప్రభుత్వం అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటుందని హామీ ఇచ్చారు. నీటి కొరతపై ఆందోళన చెందుతున్న రైతులు ధైర్యంగా ఉండాలని, కష్టకాలంలో వ్యవసాయ రంగానికి అండగా నిలిచేందుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. పంటలు చేతికొచ్చే వరకు విద్యుత్ సరఫరాలో నిర్లక్ష్యం ఉండకూడదని స్పష్టం చేశారు. విద్యుత్ కొరత ఉన్నప్పటికీ రైతులకు అవసరమైన సరఫరా అందించేందుకు ఎంత ఖర్చు చేసేందుకైనా ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. గ్రామస్థాయి నుంచి రాష్ట్రస్థాయి వరకు నీరు, విద్యుత్ పొదుపుపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచాలని, సంబంధిత శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని అధికారులకు సూచించారు. అయితే, ఈసారి ఎండాకాలం పంటల సాగును వాయిదా వేసుకోవాలన్న ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తిని రైతులు పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని మరోసారి కోరారు.
తెలంగాణకు రూ.20 వేల కోట్ల ప్రత్యేక ప్యాకేజీ కోరిన సీఎం
రాష్ట్రంలో నెలకొన్న కరవు పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక సహాయం కోరినట్లు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కరవు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలు, రైతులకు ఉపశమనం కల్పించేందుకు తెలంగాణకు తక్షణమే రూ.20 వేల కోట్ల ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ప్రకటించాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గకుండా అదనపు ఉపాధి హామీ పనులు కల్పించాలని కూడా కోరారు.
వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభావం పడకుండా, ప్రజలకు తాగునీటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా, పశుసంపదను కాపాడేలా ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపడుతుందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో పరిస్థితులు సవాలుగా మారే అవకాశం ఉన్నందున రైతులు ఒక సీజన్ సాగును వాయిదా వేసుకోవాలన్న సూచనను ఆలోచించాలని కోరారు. ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తూ నీరు, విద్యుత్ను పొదుపుగా వినియోగించుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా రాష్ట్రం ఈ పరిస్థితులను అధిగమించేలా అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు.