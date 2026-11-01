Cyclone: తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరో తుపాను ముప్పు.. 5 ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు
Cyclone Alert: బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం తీవ్ర తుపానుగా మారుతోంది. తెలంగాణలో ఐదు రోజుల పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని, ఆ తర్వాత ఎండలు తీవ్రంగా ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ హెచ్చరించింది.
మురసు తుపాను ఎఫెక్ట్: ఈ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్.. భారీ వానలొస్తాయ్ జాగ్రత్త
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం శనివారం సాయంత్రానికి వాయుగుండంగా బలపడింది. ఆదివారం నాటికి ఇది మరింత బలపడి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) స్పష్టం చేసింది. ఈ ఏడాది బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన రెండో తుపాను ఇది కాగా, దీనికి ‘మురసు’ అని నామకరణం చేశారు. నవంబర్ 3న ఉదయం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు - నరసాపురం మధ్య ఈ తుపాను తీరాన్ని దాటే ఛాన్స్ ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
తెలంగాణలో ఐదు రోజుల పాటు వర్షాలు.. ఈదురుగాలుల బీభత్సం
ఈ తుపాను ప్రభావం కారణంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రానున్న ఐదు రోజుల పాటు మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆదివారం, సోమవారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వానలు పడే సూచనలున్నాయి. ముఖ్యంగా దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలైన మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు.
కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 30 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉండటంతో అధికారులు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలోనూ ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, సాయంత్రం వేళల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు జల్లులు కురిసే సూచనలున్నాయి.
చలికాలంలోనూ ఎండల తీవ్రత.. రెడ్ జోన్ లో 10 జిల్లాలు
సాధారణంగా నవంబర్, డిసెంబర్ అనగానే చలి పుంజుకోవాలి. కానీ ఈసారి వాతావరణం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉండనుందని ఐఎండీ నవంబర్ అవుట్లుక్ వెల్లడించింది. ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా తెలంగాణ సహా దక్షిణాదిలో సగటు కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, కుమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, కరీంనగర్, సిద్దిపేట, పెద్దపల్లి, జగిత్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, హైదరాబాద్తో పాటు ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్, నల్గొండ జిల్లాలను రెడ్ జోన్లో చేర్చారు. ఈ ప్రాంతాల్లో రాబోయే రోజుల్లో రాత్రుళ్లు కూడా వేడిగానే ఉంటాయని, చలి జాడ పెద్దగా ఉండదని స్పష్టం చేశారు.
మత్స్యకారులు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి
సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారనున్నందున మత్స్యకారులు ఎవరూ వేటకు వెళ్లవద్దని కఠిన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఇప్పటికే సముద్రంలో ఉన్న వారు వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకోవాలని సూచించారు. మరోవైపు, అకస్మాత్తుగా కురిసే వర్షాల కారణంగా వ్యవసాయ పనుల్లో ఉన్న రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ కోరింది. ఆరుబయట నిల్వ ఉంచిన ధాన్యం, ఇతర పంట ఉత్పత్తులు తడవకుండా టార్పాలిన్లతో కప్పి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ప్రజలకు ముందస్తు జాగ్రత్తలు.. ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు
నగరాల్లో, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో రహదారులపై వర్షపు నీరు నిలిచే అవకాశం ఉన్నందున ప్రయాణికులు, వాహనదారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో ప్రజలు ఎవరూ చెట్ల కింద లేదా పాత భవనాల గోడల పక్కన ఆశ్రయం పొందవద్దని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అన్ని జిల్లాల్లోనూ అప్రమత్తంగా ఉండి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తోంది.