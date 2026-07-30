OPPO: ఎక్కువ మంది వినియోగదారులు మిడ్-ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ విభాగానికి అప్‌గ్రేడ్ అవుతుండటంతో, వారి అంచనాలు కేవలం వేగవంతమైన ప్రాసెసర్లు లేదా పెద్ద బ్యాటరీలకే పరిమితం కావడం లేదు.

నేటి ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను నిర్వచించేది అది అందించే అనుభవం. అంటే రోజువారీ జీవితంలో ఎంత సహజంగా కలిసిపోతుంది, కంటెంట్ క్రియేట్ చేయ‌డం, ప్రయాణంలోనే పని నిర్వహించడం, వివిధ డివైస్‌లతో సులభంగా అనుసంధానమవడం, జీవితంలోని విలువైన క్షణాలను నాణ్యంగా బంధించడం వంటి అంశాలే దాని విలువను నిర్ణయిస్తున్నాయి.

OPPOలో ఈ మార్పు ఆవిష్కరణలపై మా దృక్పథాన్ని ప్రభావితం చేసింది.

ప్రత్యేక ఫీచర్ల చుట్టూ ఉత్పత్తులను రూపొందించే బదులు, నేటి జీవనశైలికి అనుగుణంగా సహజంగా ఉపయోగపడే, స్పష్టమైన ప్రయోజనం కలిగిన, వినియోగదారులకు నిజంగా ఉపయోగకరమైన అనుభవాలను అందించడంపైనే OPPO దృష్టి సారిస్తోంది. ఈ తత్వమే భారత్‌లోని మిడ్-ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ విభాగంలో OPPO ప్రయాణానికి మార్గదర్శకంగా నిలిచింది. అలాగే వినియోగదారుల మారుతున్న అంచనాలకు అనుగుణంగా సంస్థ స్పందించే విధానాన్ని కూడా నిరంతరం ప్రభావితం చేస్తోంది.

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ఈ దృష్టికి అత్యుత్తమ ఉదాహరణ OPPO Reno సిరీస్

ప్రారంభం నుంచి OPPO Reno సిరీస్ ప్రీమియం డిజైన్, అత్యాధునిక కెమెరా సామర్థ్యాలు, సులభమైన సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవాలను ఒకే ప్లాట్ ఫామ్ పై అందిస్తూ, అర్థవంతమైన ఆవిష్కరణలను మరింత మంది వినియోగదారులకు చేరువ చేసింది. ప్రతి కొత్త తరం Reno సిరీస్, వినియోగదారుల మారుతున్న జీవనశైలికి అనుగుణంగా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. స్మార్ట్‌ఫోన్ ఫోటోగ్రఫీలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పడంతో పాటు, రోజువారీ వినియోగాన్ని మరింత సులభతరం చేసే స్మార్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్ అనుభవాలను కూడా పరిచయం చేసింది.

తాజా OPPO Reno16 సిరీస్ కూడా ఇదే వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, కంటెంట్ క్రియేటర్ల అవసరాలకు అనుగుణమైన ఇమేజింగ్ సామర్థ్యాలు, మేథోసంపన్నమైన సాఫ్ట్‌వేర్, అంతరాయం లేని కనెక్టివిటీని ఒకే సమగ్ర అనుభవంగా అందిస్తోంది.

ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ అనుభవానికి కొత్త నిర్వచనం

ఏళ్ల తరబడి ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను వాటి స్పెసిఫికేషన్లు, ధర ఆధారంగానే అంచనా వేసేవారు. కానీ నేడు యూజ‌ర్లు ప్రతిరోజూ ఉపయోగించే తమ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల నుంచి అంతకంటే ఎక్కువ ఆశిస్తున్నారు. స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇప్పుడు కేవలం ఒక ఫోన్ మాత్రమే కాదు. అది కెమెరా, కార్యాలయం, వినోద కేంద్రం, ఉత్పాదకతకు తోడ్పడే సహచరంగా మారింది.

ప్రయాణ అనుభవాలను వ్లాగ్ రూపంలో చిత్రీకరించడం, ప్రయాణంలోనే కార్యాలయ పనులు నిర్వహించడం, వర్చువల్ సమావేశాల్లో పాల్గొనడం లేదా కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో ప్రత్యేక క్షణాలను పంచుకోవడం వంటి ప్రతి సందర్భంలోనూ, తమ అవసరాలకు అనుగుణంగా సులభంగా మారగలిగే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను వినియోగదారులు కోరుకుంటున్నారు. స్మార్ట్‌ఫోన్ పాత్రలో వచ్చిన ఈ మార్పే OPPO ఆవిష్కరణల దిశను కూడా మార్చింది. తర్వాత ఏ కొత్త ఫీచర్‌ను జోడించాలనే దానికంటే, సాంకేతికతతో రోజువారీ అనుభవాలను ఎలా మరింత సులభంగా, సహజంగా మార్చవచ్చనే దానిపైనే OPPO దృష్టి కేంద్రీకరించింది. వినియోగంలో ఉండే ఇబ్బందులను తగ్గించడం, అంతరాయం లేని అనుభవాన్ని అందించడం, అలాగే ఆవిష్కరణలు రోజువారీ జీవితంలో నిజంగా ఉపయోగపడేలా చేయడమే సంస్థ ప్రధాన లక్ష్యం.

OPPO Reno16 సిరీస్: రోజువారీ సృజనాత్మకతను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన స్మార్ట్‌ఫోన్

దీనికి ప్ర‌తిరూప‌మే తాజా రూపమే OPPO Reno16 సిరీస్. ప్రతిరోజూ విజువల్ కంటెంట్‌ను సృష్టించే, పంచుకునే, కమ్యూనికేట్ చేసే తరం కోసం రూపొందించిన Reno16 సిరీస్‌లో ప్రీమియం నాణ్యతతో కూడిన డిజైన్‌తో పాటు, కంటెంట్ క్రియేషన్‌ను చిత్రీకరణ నుంచి ఎడిటింగ్, షేరింగ్ వరకు సులభతరం చేసే స్మార్ట్ టూల్స్‌ను అందించింది.

దీని ప్రధాన బలం 50 మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్.

మెయిన్ కెమెరా, టెలిఫోటో కెమెరా, అల్ట్రా-వైడ్ సెల్ఫీ కెమెరా కలయికతో వినియోగదారులు పోర్ట్రెట్లు, ల్యాండ్‌స్కేప్‌లు, సినిమాటిక్ 4K HDR వీడియోల మధ్య సులభంగా మారవచ్చు. దీనికి తోడు ColorOS 16 అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో AI Remix Collage ద్వారా వెంటనే ఆకర్షణీయమైన విజువల్ స్టోరీలను రూపొందించవచ్చు. AI Mind Space ద్వారా నోట్స్, ఆలోచనలను క్రమబద్ధంగా నిర్వహించుకోవచ్చు. O+ Connect ద్వారా OPPO స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు, Windows PCలు, iOS డివైస్‌ల మధ్య ఫైళ్లను సులభంగా పంచుకోవచ్చు. ఈ అన్ని ఫీచర్లు కలిపి రోజువారీ క్షణాలను కొన్ని ట్యాప్‌లలోనే పంచుకునేందుకు సిద్ధమైన కంటెంట్‌గా మార్చేస్తాయి.

ఉదాహరణకు, ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్ ఉత్పత్తుల ఫోటోలు తీసి, AI Remix Collage సహాయంతో వాటిని చిన్న రీల్‌గా మార్చి, O+ Connect ద్వారా వెంటనే ల్యాప్‌టాప్‌కు పంపించి తుది ఎడిటింగ్ పూర్తి చేయవచ్చు. ఒక ప్రయాణికుడు ప్రయాణంలోనే విశాలమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు, స్పష్టమైన పోర్ట్రెట్లు చిత్రీకరిస్తూనే, తన ప్రయాణ ప్రణాళికలు, ఆలోచనలను AI Mind Spaceలో చక్కగా భద్రపరచుకోవచ్చు. ఒక ఉద్యోగి పగటిపూట నోట్స్, ప్రజెంటేషన్లు, డాక్యుమెంట్లను నిర్వహించి, సాయంత్రానికి అదే ఫోన్‌తో వ్యక్తిగత క్షణాలను రికార్డ్ చేయవచ్చు.

Reno16 సిరీస్ ప్రత్యేకత ఒక్కో ఫీచర్‌లో కాదు.

అన్ని ఫీచర్లు సహజంగా కలిసి పనిచేసే విధానంలోనే దాని అసలైన విలువ ఉంది. ఇమేజింగ్, మేథోసంపన్నమైన సాఫ్ట్‌వేర్, కనెక్టివిటీని ఒకే సమగ్ర అనుభవంగా మలిచి, వినియోగదారుల రోజువారీ జీవితంలోని ప్రతి అవసరానికి అనుగుణంగా ఈ సిరీస్ రూపొందించారు. భారత్ మిడ్-ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ విభాగ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్న OPPO భారత్‌లో మిడ్-ప్రీమియం స్మార్ట్‌ఫోన్ విభాగం వేగంగా మారుతోంది. దీనికి కారణం వినియోగదారుల అంచనాలు కూడా నిరంతరం మారుతుండటమే. ఇప్పుడు వారు కేవలం మెరుగైన స్పెసిఫికేషన్ల కోసం మాత్రమే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేయడం లేదు. తమ జీవనశైలి, పని విధానం, సృజనాత్మక అవసరాలకు సహజంగా సరిపోయే స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను వారు కోరుకుంటున్నారు. OPPO దృష్టిలో ఇది ప్రీమియం అనే భావనకు కొత్త నిర్వచనం ఇచ్చే అవకాశంగా మారింది. Reno సిరీస్ ద్వారా అర్థవంతమైన ఆవిష్కరణలను మరింత మంది వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే తన నిబద్ధతను OPPO నిరంతరం చాటుతోంది. అదే పునాదిపై Reno16 సిరీస్ ప్రీమియం డిజైన్, అత్యాధునిక ఇమేజింగ్, ఆలోచనాత్మక సాఫ్ట్‌వేర్, పరస్పర అనుసంధానమైన ఎకోసిస్టమ్‌ను ఒకే సమగ్ర అనుభవంగా అందిస్తోంది.