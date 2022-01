రిపబ్లిక్​ డే సందర్భంగా.. ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం అమెజాన్​ స్పెషల్​ సేల్​ను తీసుకొచ్చింది. 'గ్రేట్ రిపబ్లిక్ డే సేల్' పేరుతో ఈ సేల్ (Amazon Great Republic Day sale 2022) నిర్వహిస్తోంది.

నేటి నుంచి (జనవరి 17) ఈ సేల్ అందుబాటులోకు వస్తుంది. అయితే ప్రైమ్​ సబ్​స్క్రిప్షన్​ తీసున్న వారికి ఒక రోజు ముందుగానే (జనవరి 16) నుంచే ఈ సేల్ అందుబాటులోకి (Great Republic Day sale for Prime members) వచ్చింది. ఈ స్పెషల్ సేల్​లో బెస్ట్ సెల్లర్​ ల్యాప్​టాప్​లు, స్మార్ట్​వాచ్​లు, ట్యాబ్లెట్స్ సహా.. ఇతర ఉత్పత్తులపై 56 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది (Amazon Great Republic Day sale offers) అమెజాన్​.

ఏసర్​ నైట్రో 5 ఏఎన్​515-57 గేమింగ్ ల్యాప్​టాప్​: ఏసర్​ నైట్రో 5 ఏఎన్​515-57 గేమింగ్ ల్యాప్​టాప్​పై 30 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది అమెజాన్​. దీనితో ల్యాప్​టాప్​ ధర రూ.69,990 వద్దకు (Amazon offer on Acer laptops) తగ్గింది. ఈ ల్యాప్​టాప్​లో 15.6 ఇంచుల ఫుల్ హెచ్​డీ డిస్​ప్లే ఉంటుంది. జీఫోర్స్​ ఆర్​టీఎక్స్​ 3050 గ్రాఫిక్​ కార్డ్​తో కూడిన.. ఇంటెల్​ కోర్ ఐ5 కాన్ఫిగ్రేషన్​తో వస్తుంది. ఇందులో 8జీబీ ర్యామ్​, 256 జీబీ ఎస్​ఎస్​డీ, 1టీబీ హెచ్​డీడీ స్టోరేజ్​ ఆప్షన్​ ఉంది.

లెనోవా ట్యాప్​ ఎం 10 ట్యాబ్​: ఈ ట్యాబ్​పై 46 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది.. అమెజాన్​. డిస్కౌంట్ తర్వాత దీని ధర రూ.18,999కు (Amazon offers on ​Lenovo Tab) తగ్గింది. 10.3 అంగుళాల డిస్​ప్లే, 4 జీబీ ర్యామ్​, 128 జీబీ స్టోరేజ్​, 5,000 ఎంఏహెచ్​ బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

బోట్​ ఎక్స్​టెండ్ స్మార్ట్​వాచ్​: ఈ వాచ్​పై 56 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది అమెజాన్​. దీనితో స్మార్ట్​వాచ్ ధర రూ.3,499కి (Amazon offer on Boat Smart Watches) తగ్గింది. ఈ వాచ్​లో 1.69 అంగుళాల డిస్​ప్లే ఉంది. దీనిలో హార్ట్​ రేట్​ కౌంట్​, ఆక్సిజన్​ సాచురేషన్​, ఒత్తిడి లెవెల్స్​ను కూడా ట్రాక్​ చేసే ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మొత్తం 14 స్పోర్ట్​ మోడ్స్​, ఇన్ బిల్ట్​ అమెజాన్ అలెక్సా వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

వన్​ ప్లస్ బ్యాండ్​: వన్​ ప్లస్ బ్యాండ్​పై 56 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది అమెజాన్. దీనితో బ్యాండ్ ధర రూ.1,499కి (Amazon offers on One Plus offers) తగ్గింది. ఈ బ్యాండ్​లో 13 ఎక్సైజ్​ మోడ్​లు ఉన్నాయి. దీనితో పాటు.. స్లీప్​, హార్ట్​రెట్​ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థ కూడా ఉంది. ఒక సారి ఫుల్​ ఛార్జ్ చేస్తే రెండు వారాల పాటు వినియోగించుకోవచ్చని వన్​ ప్లస్​ చెబుతోంది.

శాంసగ్​ గెలాక్సీ వాచ్​ 3: శాంసంగ్​ గెలాక్సీ స్మార్ట్ వాచ్​ 3పై 49 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది అమెజాన్. దీనితో ఈ స్మార్ట్​వాచ్​ ధర రూ.17,990 వద్దకు (Amazon samsung smart watches) తగ్గింది. ఈ వాచ్​లో సూపర్ అమోల్డ్​ ఆల్వేస్ ఆన్​ డిస్​ప్లే ఉంది. హెల్త్ మానిటరింగ్​ ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

లెనోవా యోగా స్మార్ట్ ట్యాబ్లెట్​: ఈ ట్యాప్​లెట్​పై 44 శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది అమెజాన్​. దీనితో దీని ధర రూ.19,890 వద్దకు (Amazon offers on Lenovo Yoga Tab) చేరింది. 10.1 అంగుళాల సైజ్​తో ఈ ట్యాబ్​లెట్​ లభిస్తుంది. స్నాప్​డ్రాగన్ 439 చిప్​సెట్​తో కూడిన ఈ ట్యాబ్​లెట్​లో​ 4 జీబీ ర్యామ్​, 64 జీబీ స్టోరేజ్ అప్షన్ ఉంది. ఇందులో 7,000 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది.