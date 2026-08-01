CWG 2026: కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో భారత బాక్సర్లు మరోసారి తమ ప్రతిభను చాటారు. మహిళల బాక్సింగ్లో ప్రీతి పవార్, జాస్మిన్ లాంబోరియా స్వర్ణ పతకాలు సాధించి దేశానికి గర్వకారణంగా నిలిచారు. ఒకే రోజు రెండు గోల్డ్ మెడల్స్ రావడంతో భారత పతకాల ఖాతా మరింత బలపడింది.
ప్రీతి పవార్ అద్భుత విజయం..
మహిళల 54 కిలోల బరువు విభాగం ఫైనల్లో భారత బాక్సర్ ప్రీతి పవార్ కెనడాకు చెందిన స్కార్లెట్ సవన్నా డెల్గాడోను పూర్తి ఆధిపత్యంతో ఓడించింది. మూడు రౌండ్లలోనూ దూకుడుగా ఆడిన ప్రీతి ప్రత్యర్థికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు. కచ్చితమైన పంచ్లు, వేగవంతమైన కదలికలతో మ్యాచ్ మొత్తాన్ని తన నియంత్రణలో ఉంచి 5-0 తేడాతో స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
జాస్మిన్ లాంబోరియా ఖాతాలో మరో బంగారు పతకం
మహిళల 57 కిలోల విభాగంలో భారత బాక్సర్ జాస్మిన్ లాంబోరియా కూడా అద్భుత ప్రదర్శనతో స్వర్ణ పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఫైనల్లో ఉత్తర ఐర్లాండ్కు చెందిన మైఖేలా వాల్ష్ను 5-0 తేడాతో ఓడించి భారత్కు మరో గోల్డ్ అందించింది. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత జాస్మిన్ తన క్రీడాస్ఫూర్తిని చాటుతూ ప్రత్యర్థిని ఆలింగనం చేసుకుని, ఆమె చేతిని పైకెత్తి ప్రేక్షకుల అభినందనలు అందుకునేలా చేయడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ట్రిపుల్ జంప్లోనూ భారత్కు రెండు పతకాలు
బాక్సింగ్తో పాటు అథ్లెటిక్స్లో కూడా భారత క్రీడాకారులు మెరిశారు. పురుషుల ట్రిపుల్ జంప్లో ప్రవీణ్ చిత్రావెల్ 16.58 మీటర్ల దూరం దూకి రజత పతకం సాధించగా, సెల్వ ప్రభు తిరుమరన్ 16.52 మీటర్లతో కాంస్య పతకాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. దీంతో భారత్ పతకాల జాబితాలో మరో రెండు పతకాలు చేరాయి.
పతకాల పట్టికలో భారత్ దూసుకుపోతోంది
తాజా విజయాలతో కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2026లో భారత్ మొత్తం 27 పతకాలు సాధించింది. ఇందులో 7 స్వర్ణాలు, 13 రజతాలు, 7 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం భారత్ పతకాల పట్టికలో ఆరో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. పోటీలు ముగియడానికి ఇంకా సమయం ఉండటంతో భారత క్రీడాకారుల నుంచి మరిన్ని పతకాలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
భారత బాక్సింగ్ సత్తాను మరోసారి నిరూపించిన మహిళలు
ఈ కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో ప్రీతి పవార్, జాస్మిన్ లాంబోరియా సాధించిన విజయాలు భారత మహిళల బాక్సింగ్ బలాన్ని మరోసారి ప్రపంచానికి చాటాయి. ఒత్తిడిని అధిగమించి ఫైనల్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన ఇద్దరూ దేశానికి రెండు విలువైన స్వర్ణ పతకాలు అందించారు. ఈ విజయాలు రానున్న అంతర్జాతీయ టోర్నీలకు భారత జట్టుకు మరింత ఆత్మవిశ్వాసాన్ని అందించనున్నాయి.