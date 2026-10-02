Asian Games: ఆసియా గేమ్స్లో భారత మహిళల హాకీ జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. నాలుగు దశాబ్దాలకు పైగా ఎదురుచూసిన స్వర్ణ పతకాన్ని మరోసారి సొంతం చేసుకుంది. శుక్రవారం జరిగిన ఫైనల్ పోరులో చైనాను 1-0తో ఓడించి పసిడి పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది.
లాల్రెమ్సియామి గోల్తో భారత్కు ఆధిక్యం
ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ తరఫున ఒకే ఒక్క గోల్ నమోదైంది. ఆట 10వ నిమిషంలో లాల్రెమ్సియామి ఎడమ వైపు సర్కిల్ నుంచి బంతిని నెట్లోకి పంపించింది. దీంతో భారత జట్టు 1-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఆ తర్వాత చైనా గోల్ కోసం తీవ్రంగా ప్రయత్నించినా భారత రక్షణను ఛేదించలేకపోయింది.
చైనా దాడులను నిలువరించిన భారత జట్టు
ఆధిక్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత భారత ప్లేయర్లు అప్రమత్తంగా ఆడారు. చైనా ప్లేయర్స్ చేసిన వరుస దాడులను సమర్థంగా అడ్డుకున్నారు. కీలక సమయంలో చైనా సంధించిన పెనాల్టీ స్ట్రోక్లను కూడా భారత ప్లేయర్స్ విజయవంతంగా నిర్వీర్యం చేశారు. చివరి వరకు ఆధిక్యాన్ని కాపాడుకోవడంతో భారత్ విజయం ఖరారైంది.
1982 తర్వాత మళ్లీ పసిడి పతకం
భారత మహిళల హాకీ జట్టు గతంలో 1982లో ఢిల్లీలో జరిగిన ఆసియా గేమ్స్లో స్వర్ణం సాధించింది. ఆ ఫైనల్లో హాంకాంగ్ను 22-0తో ఓడించింది. ప్రస్తుతం ప్రపంచ మహిళల హాకీ ర్యాంకింగ్స్లో నాలుగో స్థానంలో ఉన్న భారత్.. ఈ ఆసియా గేమ్స్ లీగ్ దశలో అన్ని మ్యాచ్ల్లోనూ విజయాలు నమోదు చేసింది. అదే జోరును ఫైనల్లోనూ కొనసాగించి 44 ఏళ్ల తర్వాత మరోసారి స్వర్ణాన్ని అందుకుంది.
భారత్ ఖాతాలో 16వ స్వర్ణం
మహిళల హాకీలో లభించిన స్వర్ణం ఈ ఆసియా గేమ్స్లో భారత్కు 16వ పసిడి పతకం. శుక్రవారం ఒక్కరోజే భారత క్రీడాకారులు ఆరు స్వర్ణాలు సాధించారు. ఆర్చరీలో ఒకటి, బాక్సింగ్లో మూడు, రెజ్లింగ్లో ఒకటి, మహిళల హాకీలో మరోటి వచ్చాయి. దీంతో భారత్ మొత్తం పతకాల సంఖ్య 76కు చేరింది. ఇందులో 16 స్వర్ణాలు, 25 రజతాలు, 35 కాంస్య పతకాలు ఉన్నాయి. పతకాల పట్టికలో భారత్ ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.